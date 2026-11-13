Д-р Огнян Гъцев: Ракът на простатата често е без симптоми, но се подмладява, затова скринингът е важен още след 45 г.

Ние сме длъжни да дадем на хората това ниво на медицината, което има в развитите западни страни

Всеки човек е различен и ние трябва персонално да подходим към пациента

На 16-ата церемония на лигата на "24 часа" "Лекарите, на които вярваме" д-р Огнян Гъцев беше отличен като млад лекар - признание за професионализма, амбицията и стремежа му към развитие на съвременната медицина. Символично именно в деня на награждаването той става и доцент - още една важна стъпка в професионалния му път. Специалистът по урология във Военномедицинска академия съчетава опита от водещи европейски и световни центрове с желанието да прилага най-новите технологии в България. Разговаряме с д-р Гъцев за бъдещето на урологията и отговорността да останеш и да се развиваш в България.

- Д-р Гъцев, преминали сте обучения в редица европейски и световни центрове. След като сте видели как работят колегите ви в Германия, Испания, Италия и Великобритания, защо избрахте да останете и да се развивате в България?

- Причината да остана в България е, защото още след завършването си попаднах на място, в което намерих ментори и учители, които да ми осигурят пътя за моето развитие. Светът в днешно време е достатъчно отворен за професионално развитие за разлика от миналото, в което лекарите са започвали своята кариера. В момента в медицината има възможност за непрекъснат обмен на умения, на методи и подходи, които могат да бъдат приложени в България. И аз мисля, че ние сме длъжни да дадем на хората това ниво на медицина, което има в развитите западни страни. Така че това е една от основните причини за мен.

Имал съм изкушения да остана зад граница. Особено в края на завършването ми. Но по-скоро винаги съм предпочитал на залагам на обмена - тоест да редувам известен период на работа и квалификация в западноевропейска страна с постоянна работа и развитие в България. Винаги такава е била стратегията ми. И наистина никога не съм мислил за трайно пребиваване в чужбина.

- Когато сте в чуждестранна клиника, виждате ли възможности, които бихте искали да приложите веднага у нас, но системата не ви позволява?

- Идеята на всички тези врати, които се отварят за нас - посещението в други центрове, за да надградим нашите умения и качества, е видяното и наученото да се въведе в болницата непосредствено след като се прибереш. Защото ако го отложиш във времето, то на практика се забравя. Тоест имаш един едно задължение това, което видиш и научиш, да го приложиш. Досега мога да кажа, че съм късметлия и никога не съм имал пречки, като може би това е причината за последващите ми успехи в личен професионален план.

- Вие сте сертифициран хирург за работа с Da Vinci. Какво означава това обучение на практика и как се различава подготовката ви от тази на хирург, който няма достъп до роботизирана система?

- Пак се връщам на темата с възможностите. Аз попаднах в една институция, каквато е Военномедицинска академия в София, която ми осигури среда, и в тази структура в момента има роботизирани системи от последно поколение, които ние да може да използваме ежедневно. Самата програма на обучение е доста добре организирана и е нещо много ценно, тъй като е в помощ на хирурга. За по-комфортна и по-прецизна работа за хирурга, която е и по-щадяща за пациента. Тоест хирургията е хирургия, а това е едно помощно средство. И да не забравяме, че на първо място стоят пациентът и хирургът, а не системата. Ако погледнем в бъдеще, най-вероятно голяма част от интервенциите ще се правят чрез такава система.

- Какво ще се промени в урологията през следващите 5-10 години?

- Една от причините да избера тази специалност е това, че тя е една от най-технологично развитите хирургичните специалности. Много различен вид хирургия - ендоурология, онкоурология, отворена хирургия, роботизирана хирургия. Затова и очаквам да продължи това технологично развитие.

Това, което ми прави най-вече впечатление в последната една година, е навлизането на, както всички знаем, изкуствения интелект в нашата практика. Ние не трябва да се плашим от него, а трябва да знаем, че той е наш приятел. Нещата, които досега в диагностичен план, в лечебен план ние сме правили и са отнемали време, в момента стават много бързо. Тоест тепърва се очаква да може да обработваме, да лекуваме и да диагностицираме по-голям брой пациенти и да сме по-полезни, отколкото сме били досега.

И другото нещо, което ми прави впечатление, е, че се обособява вече един персонализиран подход към пациента, което е много важно. Индикациите са ясни, препоръките за лечение и поведение са ясни, но да не забравяме, че всеки човек е различен и ние трябва, когато ни е зададен пътят, да надминем това ниво и персонално да подходим към пациента.

Д-р Гъцев е сертифициран за работа с роботизираната хирургична система Da Vinci.

- Има ли в България достатъчно възможности младият лекар не само да наблюдава сложни операции, но и да придобива практически умения под надзор?

- Клиниката по урология към Военномедицинската академия е може би един от първите центрове в България, които са добре организирани по отношение на програми с точно такава цел. Има не само курсове, свързани с теоретични умения, симпозиуми, конгреси, които се провеждат, а и така наречените уъркшопи, които дават възможност на едни специалисти и хора, които очакват в бъдеще да придобият специалност хирургия, да надградят своите практически умения.

Такъв пример е ежегодишният ни конгрес по "Ендоноурология и минималноинвазивна хирургия", организиран от проф. д-р Илия Салтиров, дмн, и нас, младите лекари, като последователи на това дело.

Така че абсолютен достъп в момента има и е достатъчно само човек да бъде мотивиран, да намери време и да има желание за развитие.

- Вие вече обучавате други лекари. Какво искате да предадете на следващото поколение освен хирургичните умения?

- Бих бил кратък тук. Най-важното е един лекар, един изграден вече дори лекар със специалност да не забравя, че пред него винаги има пациент и че ние трябва да бъдем критични към себе си.

- Какво трябва да се промени, за да не губим младите лекари, които искат да правят медицина на високо ниво?

- През моята призма смятам, че у всички млади лекари у нас не липсват качества, не липсват знания и не липсват умения. Може би това, което трябва да се промени, са средата и организацията на работа. Тоест да има строго регламентирани правила, които да се спазват, да се изпълняват, за да бъдат мотивирани тези хора.

- Във ваше интервю говорите за откриването на рак на простатата при все по-млади пациенти. Кои симптоми мъжете пренебрегват най-често и кога трябва да потърсят уролог?

- Всички знаем, че ракът на простатата е на първо място сред онкологичните болести при мъжа. В последно време тази болест се подмлади значително. И ако има един световен скрининг, при който мъжете след 50 години трябва да проверяват своя туморен маркер на простатата, това според мен в момента трябва да се случва за мъжете след 45-годишна възраст. Тъй като имаме доста млади пациенти - под 50 години, които се диагностицират с тази болест.

Основните оплаквания, които водят един мъж при уролог, са свързани с така наречените симптоми на долните пикочни пътища или това, че при всички мъже в един момент простатата се уголемява като размер и те имат клиника - тоест трудна микция, нощно ставане и прочее. Ракът на простатата е в голям процент безсимптомен. Има ли симптоми, това е късна диагноза. Тоест за рака на простатата трябва да се разчита основно на ранната диагностика. От 2018 година в България сме добре оборудвани с последно поколение апаратура за ранна диагностика. И дори да няма един мъж оплаквания, това не означава, че не трябва да посещава своя лекар. Така че в момента най-важен е скринингът.

- Точно в деня на церемонията "Лекарите, на които вярваме" станахте и доцент. Какво означава за вас тази титла и отговорност ли е?

- Да, още съм развълнуван. Наистина тази титла е един резултат, който бих отдал на работата на екипа, в който попаднах преди 11 години, и най-вече на подкрепата на моя ментор и ръководител проф. Салтиров. И я приемам по-скоро като отговорност към институцията и екипа, с който работя, и към бъдещите ни съвместни ангажименти.

- Вие първият лекар в семейството ли сте?

- Ако говорим за хуманната медицина - съм първият. Родителите ми са ветеринарни доктори, доказани в професията.

- Кога разбрахте, че това е вашето призвание?

- Няма да бъда като всички останали и да кажа, че когато съм бил в първи клас и съм видял термометър, съм пожелал да стана лекар. Тъй като все пак съм завършил езикова гимназия, а не такава, насочена към изучаването на биология и химия, при мен желанието за медицина се отключи след 10-и клас. Причината може би, е, че моят характер е такъв, че винаги съм искал да имам професия, която да не е монотонна. Тоест денят днес да бъде различен от деня утре. А всеки знае, че медицината е точно такава професия. Не бих работил нищо друго. Просто не виждам себе си в друга сфера. Мисля, че съм попаднал на мястото си.

ВИЗИТКА

Д-р Огнян Гъцев, дм, е специалист по урология с научноизследователски и клиничен интерес в областта на минимално инвазивната и ендоскопската урология (ендоурология). Професионалната му дейност е насочена към диагностиката и съвременното хирургично лечение на уролитиазата, както и към внедряването и развитието на иновативни минимално инвазивни и робот-асистирани хирургични техники в урологичната практика.

Придобива специалност по урология след обучение във ВМА - София, под ръководството на проф. д-р Илия Салтиров, дмн.

Научното и професионалното му развитие е свързано с множество специализации и високоспециализирани обучения в престижни европейски и световни урологични центрове в Германия, Чехия, Китай, Турция, Обединеното кралство, Испания, Италия и Румъния. Квалификациите му са насочени към съвременната ендоурология, лазерната хирургия, перкутанните и ретроградните интервенции, както и роботизираната урологична хирургия.

През 2025 г. придобива сертификат за конзолен хирург за работа с роботизираната хирургична система Da Vinci след успешно завършено обучение в Барселона, Испания.