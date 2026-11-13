Росен Рапчев: Ако всеки на “Тракия” е видял пред себе си препятствие, но се е ударил, се е движил с несъобразена скорост

Експертът по пътна безопасност и бивш началник на Пътна полиция казва още:

Когато караме с 50 км/ч, изминаваме 14 метра за 1 секунда. Шофьорът види ли проблем, докато го осмисли и премести крака си от газта на спирачката, минават между 1,5 и 2 секунди

Черният лед е такова природно явление, че ако стъпите върху него, може да ви спаси само много ниската скорост

При мокра или по-хлъзгава настилка с 20-30% се увеличава спирачният път

Много често хората слагат различен тип гуми. Но те се държат по различен начин, независимо че всички са зимни

- Г-н Рапчев, ако шофьор влезе в мъгла, както се случи при верижните катастрофи на магистрала “Тракия”, при които загинаха 12 души, и вижда само на 70–80 метра пред себе си, с каква скорост трябва да кара, за да може да реагира при рязко спиране?

- Ще дам пример, който важи не само за магистралата. Ако се движим с 50 км/ч, изминаваме 14 метра за една секунда. Когато водачът забележи някакъв проблем, докато го осмисли и премести крака си от газта на спирачката, при различните хора минават между 1,5 и 2 секунди.

При 50 км/ч тези две секунди са 28 метра. След като премести крака си на спирачката, има време за задействане на системата и реално спиране. При скорост 50 км/ч това са около 12–15 метра в идеални условия.

Ако има мокра или малко по-хлъзгава настилка, с още 20-30% се увеличава спирачният път. Като направим сметка на всички тези цифри, при движение с 50 км/ч безопасното разстояние, за да спрем без проблеми, е повече от 70 метра.

- А на магистралата, където максималната скорост е 140 км/ч?

- При движение със 100 км/ч умножете го поне по две. Спирането е много по-дълго, отколкото при 50 км/ч. Тъй като е в обратна прогресия.

Следователно, ако някой се е движил със 100 км/ч и е имал 50-60 метра видимост, със сигурност не е имал никакъв шанс да реагира. Когато на магистралата има внезапно спряло превозно средство или някакъв инцидент, със сигурност ще се удари в него.

- От прокуратурата съобщиха, че са назначили множество експертизи. Какво трябва да установят те, за да се стигне до причината за инцидента?

- Причините могат да бъдат много. Разследването ще даде една основна насока към започващия механизъм на катастрофата. След това всеки един, който е идвал и се е удрял, се разглежда по отделен начин и отново се разглежда вината на всеки човек, който не е могъл да спре.

Защото дори да е имало катастрофа на една точка, след това водачът е длъжен да може да реагира и да спре в рамките на видимата зона. Ако всеки шофьор е видял, че има препятствие на пътя и трябва да спре, но се е ударил в него, това означава, че се е движил с несъобразена скорост. Тя няма нищо общо с максимално разрешената за участъка. Съобразената скорост трябва да бъде такава с всички условия - метеорологичните, дали има хлъзгав асфалт, включително и със състоянието на превозното средство.

Много често хората слагат различен тип гуми. Те се държат по различен начин, независимо че всички са зимни, да речем. Различните класове имат различно време за спиране.

Когато някой знае, че гумите му са компромисни - по закон отговарят на изискванията, но са малко по-стари или по-бюджетен модел, със сигурност трябва да предвиди малко повече време за спиране.

- Като споменахте гумите – все още не са задължителни зимните или тези с поне 4 мм грайфер. Изискването влиза в сила от 15 ноември. Катастрофата става в 7 сутринта, когато вече температурите са ниски. Биха ли помогнали зимните гуми? Можеха ли да се намалят щетите, ако водачите бяха с такива?

- Със сигурност зимната гума при ниски температури работи много по-добре от лятната, дори тя да е нова.

Всъщност законът дава минималните изисквания. Чрез гумите автомобилът има сцепление с пътната среда. То му дава сигурност при завои, при спиране, при тръгване.

Ако всеки се поинтересува какво е най-важното за живота му, според мен трябва да инвестира в правилния избор на гуми - това, което може да си позволи.

Що се отнася до дали трябва да има изискване за зимни гуми от по-рано, проблемът е двояк. Има райони в държавата ни, които имат много по-топъл и мек климат. Ако някой се движи само в такава област, не е задължително със сигурност да оборудва автомобила си с чисто зимни гуми.

Има и хора, които живеят в планински райони и там температурите много често падат под нулата. Смятам, че такива хора трябва 100% да слагат само зимни гуми. Не могат да разчитат на грайфера на лятна гума.

Този въпрос е изключително широкоспектърен и хората не могат да четат закона и да смятат, че законът ги пази. Законът е част от цялата правна система, която урежда основните елементи на пътната безопасност.

В случая Законът за движението по пътищата трябва да създава някакъв вид хармония. Той няма как да покрие всички крайности. Ако започнем да правим за всяка една крайност промени в него, той трябва да е над 10 000 страници.

- Досега се правеше точно това. След всеки инцидент следваше промяна в закона, увеличаваха се санкции.

- Това, че се прави, не означава, че е правилно. Знаете много добре, че всеки човек, който взима решения във властта, независимо кой е той, се притеснява от общественото мнение.

За да покаже една управляваща власт на хората, че върши работа, се вземат решения след всяка такава тежка ситуация, най-вече когато тя е широко отразена в обществото.

В крайна сметка всеки ден се случват изключително голям брой произшествия и никой не прави точна сметка какъв е проблемът и какъв е механизмът.

Ако започнем да се вглеждаме във всяко и го вписваме в закона, за да бъде предотвратено, смятам, че това ще бъде нечетим закон. Никой няма да може да го спазва и в крайна сметка ще сме потърпевши, защото постоянно ще ни глобяват заради това, че не знаем какво пише в него. По-опростените неща вършат много по-добра работа.

От друга страна, образованието на всеки трябва да бъде такова, че той да бъде запознат с опасностите като участник в движението.

Последните години виждам, че много хора се насочват изключително към водачите. Но знаете ли, че всички, които живеем тук, сме участници в движението? Не само тези два милиона и половина активни водачи, които са на пътя. Всички сме пътници в автомобилите, всички сме пешеходци. В същото време никой не казва какво трябва да правим и всеки смята, че някой друг му е виновен.

Парадоксът е такъв, че повечето хора, които снимат останалите около тях като нарушители, ако се погледнат в огледалото, правят същото.

- Като споменахте това – откога трябва да започне обучението? Засега няма предмет в училище за пътна безопасност. Евентуално полицай отива в часа на класа. Вие самият ходите в училища. Какво споделят децата?

- Това, което виждам в училищата, е доста притеснително. Децата нямат елементарна представа как да разпознават опасните ситуации, а от друга страна, изобщо нямат представа, след като разпознаят ситуацията, какво да направят.

Повечето неща, които учат, са свързани с четенето на Закона за движението по пътищата. Една суха материя, която им се преподава от хора, които невинаги знаят напълно ясно какво преподават.

Учителите обикновено преписват Закона за движението по пътищата и започват да четат на деца между 10 и 12 години какви са знаците, каква е разрешената скорост, с каква скорост трябва да се шофира при различни условия. Това по никакъв начин не касае тази възрастова група.

Тези деца трябва първо да се научат как да разпознават опасността около тях и как да се справят с нея. След това, когато дойде времето, трябва да се говори за скорости и знаци.

Това време идва при по-голяма възраст – при подготовката, преди да влязат в курсовете за свидетелство за управление на различните видове моторни превозни средства.

На децата постоянно им се казва: Това е забранено, онова е забранено, най-вече за тротинетките. Но в крайна сметка никой не им обяснява защо е забранено.

- Да ви върна на трагичната катастрофа. Вътрешният министър Иван Демерджиев заговори, че информационни табла биха могли да предотвратят инцидента.

- Информационните табла са много важен механизъм за управление на пътната обстановка особено по автомагистралите, където колите се движат със значително по-висока скорост, отколкото по останалите пътни участъци.

Ако имаме такива информационни табла, а и знаци с изменящо се съдържание, това би имало ефект. Говорим за метеодатчици за температурата на асфалта, за валежи, за видимост при мъгла. Тази информация може да се препредава напред.

Освен че чрез таблата може да предупредите водачите, че има вероятна опасност след определена дистанция, може да се въведе и нова организация на движението с намаляване на скоростта.

Защото поставените хиляди знаци по нашите пътища, които отдолу имат допълнителни табелки, че важат само ако има лед, само ако има сняг, други – ако вали дъжд, трети – при мъгла, шофьорите дори не ги забелязват. Особено когато се движат с по-висока скорост по магистралите.

Много по-лесно е, когато имаме такива знаци с изменящо се съдържание. Шофьорите придобиват много по-ясна представа, защото се въвежда нова организация и със сигурност им става много по-ясно, че трябва да променят поведението си.

Съгласен съм до известна степен, че такъв вид технически средства ще намалят вероятността за катастрофи. Но според мен те повече ще намалят тежестта на самото произшествие.

Катастрофи стават и ще стават. За съжаление, страшно много хора не преценяват и нямат представа при скоростта, с която се движат, какво е разстоянието, за което могат да спрат.

Всички казват: “Трябва да спрете за определени метри”. Законът пише “във видимата зона”. Но в крайна сметка всеки човек е различен и има различна представа за обкръжаващата го среда.

Направете си сметка колко хора са участвали в тази катастрофа – 50 и няколко души само в едното платно. Смятате ли, че всеки един от тях е имал еднаква представа за пътната обстановка?

Така или иначе, инцидентът може би пак щеше да стане, но ако бяха предупредени, нямаше да има такива тежки последствия.

- Всъщност това можеше да се случи и с BG-ALERT. Но ние не го използваме за такива неща. Трябваше ли да се ползва за опасности по пътя?

- Прекрасно е като идея. Проблемът е, че мъглите не се появяват по строго определен график и точно на определено място. Те са природни явления, които могат да се появят на много различни места.

Ние няма как да сложим хора и постоянно да гледаме каква е ситуацията по пътя. В крайна сметка всичко е важно. Важна е и информацията, която постъпва, и дали е достоверна.

BG-ALERT - добре, но говорим, че водачите трябва да са концентрирани. Тази система дава информация на телефона, а ние постоянно говорим като експерти, че телефонът изобщо не трябва да се гледа.

Когато се движиш със 130 км/ч по автомагистралата вечерта и ти дойде съобщение от BG-ALERT, отвориш го и го прочетеш, не е ли много по-голяма опасност това, отколкото дори да не получиш съобщението?

- Част от свидетелите и участниците в катастрофата говориха за черен лед. Това също е нещо, за което би могло да бъде известено чрез BG-ALERT.

- Погледнато реално, при черния лед почти няма никакво спасение. Ще ви обясня защо. Там вече няма значение с какви гуми сте.

Черният лед е такова особено природно явление, че ако стъпите върху него, единственото нещо, което ви спасява, е много ниската скорост. Черният лед е много труден за разпознаване.

В толсистемата, когато се изграждаше, освен че можеше да следи за използването на такси от различните видове превозни средства, в голяма част – мисля, че в над 83 такива точки по различни части на пътищата – бяха вградени метеодатчици.

Те дават информация за температурата на асфалта, температурата на въздуха, вятъра, валежната обстановка и видимостта, както е при мъгла.

В този случай можем да се доверим на тези датчици и да въведем някакъв вид организация на движението, ако имаме такава възможност, каквато таблата биха могли да предоставят.