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Малкият Иванчо казва какво прави българинът при купонна система

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Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание