Само в "24 часа" на 13 ноември: 1 км защитена зона без цигари и алкохол до училищата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 13 ноември четете:

Ако шофьор на "Тракия", видял препятствие, се е ударил, значи е карал с несъобразена скорост, казва в интервю пътният експерт Росен Рапчев

България последна в ЕС по шанс да започнеш от нулата и да станеш богат с усилия и талант, показва класация на американски институт

1 км защитена зона без цигари и алкохол до училищата, предлагат в план за сърдечното здраве кардиолозите у нас. И също така забрана за реклами и пушене и на открити места

И още в специалното приложение "Докторе, кажи!":

Мамографии в 4 проекции помагат ранният рак на гърдата да е лечим при 95%

Забравена идея на Хипократ и изкуствен интелект разпознават инсулт за секунди

Черният пазар на лекарства превърна човешката надежда в бизнес, казва Десислава Власакиева, инициатор на националната информационна кампания „Здраве без риск"

Вижте първите страници на "24 часа" от 13 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.