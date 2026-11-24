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Най за окайване ми се вижда съдбата на невежия. Та той, милият, дори не е наясно колко е невеж

Още докато София Кузева е студентка по актьорско майсторство във ВИТИЗ, режисьорът Иван Андонов я избира за ролята на Дана във вечния филм “Вчера”.

След дипломирането си през 1989 г. е назначена в трупата на театър “София”.

Тя е от поколението на прехода, което започна творческия си път при празни салони - хората изливаха своята енергия по улиците и площадите.

Все пак София се снима в 13 филма, като по-успешните са с чуждестранни режисьори. Руските “Изкуството да се живее в Одеса” и “Очите плачат различно”, както и българо-чехословашкият “На брега на морето”, немският “Пет минути” и австрийският “Дъщерята”.

От 1993 г. е омъжена за Панчо Чернев, бивш актьор в Младежкия театър. Двамата живеят в Берлин, имат дъщеря Криста и внучка Ефимия, което означава “благоречива”.

- Име и презиме?

- София Кузева-Чернева.

- Месторождение?

- Град Смолян.

- В какво семейство?

- Израснах в семейство с много обич и грижа и непрестанна радост. Майка ми Маргарита е инженер, а баща ми Петър е актьор. Бяха огромни купонджии и само търсеха поводи за празници с приятелските ни семейства. Беше весело и винаги забавно за нас - децата.

- Коя краска предпочитате?

- Всички нюанси на природата.

- Коя е любимата ви миризма?

- На току-що окосена трева.

- Кой цвят ви се вижда най-хубав?

- Магическото злато на залязващото слънце и искрящото синьо на чистото небе.

- Кое животно ви е най-симпатично?

- Имам изключителен пиетет към животните. Възхищение, примесено с очакване на изненадващите им реакции. Може би фееричните пъстроцветни пауни са ми най-интересни. Мога да ги наблюдавам с часове. Близо до Берлин има един мъничък остров - Пауновия остров - на който тези чудновати пернати си живеят на свобода и можеш в непосредствена близост да ги наблюдаваш с цялата им достолепност.

- Коя краска на очи и коси предпочитате?

- Предпочитания нямам, но любими са ми чаровните хора. Чар мога да открия дори в най-свития и скромен човек.

- Коя е според вас най-почетната добродетел?

- Взаимността. Чувството за взаимност ми е много важно - сред роднините, приятелите, колегите, познатите и непознатите. За мен израз на взаимност е уважението. Не онова направеното, изкуственото, а искреното, сърдечното.

- Кой порок мразите най-много?

- Лицемерието. Усещам го във въздуха. Хора, които непрестанно коментират с лошо своите близки, нямат шанс да спечелят сърцето ми.

- Кое е любимото ви занимание? Защо?

- Дългите разходки сред природата с моите обични. Имаме късмет да живеем в Берлин близо до огромни паркове и гори. Това ме презарежда.

- Кое развлечение ви е най-приятно? Често ли ви се случва да се развличате?

- Пътуванията. При нас те са доста чести. Винаги обичам да съм на път - без значение дали е сухоземен, или въздушен. Откриването на нови места, хора и техните нрави е много вълнуващо.

- Кой е идеалът ви за земното щастие?

- Балансът в живота. Да си в баланс със себе си и да си си симпатичен при всички житейски протуберанси.

- Коя съдба ви се вижда най за окайване?

- На невежия. Та той, милият, дори не е наясно колко е невеж.

- Може ли да ви попита човек на колко сте години?

- Винаги е било възможно. Започнах моята 60-годишнина.

- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирате сама?

- София - мъдрата. Моята баба София е мечтала да ме кръстят Соня, но за радост родителите ми не са я послушали. Много си харесвам името.

- Кой е най-хубавият момент в живота ви?

- Когато станах майка. Вълшебството на майчинството е най-великото чувство за мен. Перманентното вълнение по рожбата, без значение колко е пораснала и колко е далеч, е истинско вълшебство.

- Кой е най-тъжният?

- Когато загубих баща си. Все още не успявам да запомня датата и годината, в която той си отиде. Много ми липсва, но винаги усещам обичта му около себе си.

- Коя е вашата главна надежда?

- Аз съм вечният позитивист - търся доброто във всеки.

- Вярвате ли в приятелството? Вие много приятели ли имате?

- Вярвам. Приятелство има, но е предимно сред мъжете. При жените все нещичко не достига. Сложно е.

София Кузева и Христо Шопов в кадър от филма “Вчера”

- Кой е най-хубавият момент през деня?

- Когато се завърна у дома.

- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?

- Царското семейство на България е за възхищение. Въпреки не изцяло българския му произход, е оставило значими исторически белези у нас - стремеж за образованост, финес и любов към красивото и изкуството. А иначе Жана д,Арк - жената в мъжки одежди, на която се възхищавам и до днес.

- Коя личност от роман или театър?

- От сериал. Образът на Коко Шанел, пресъздаден от невероятната Жулиет Бинош.

- Кой е любимият ви писател?

- Поетесата Емили Дикинсън. Към нея се връщам пак и пак. Творбите ѝ успяват да ме вълнуват всеки път.

- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?

- Творчеството на импресионистите ме възхищава, но на онези - основоположниците от XIX век. Буквално “потъвам” в техните платна. Формите, сиянията, сенките и полусенките. Чудо.

- Кой композитор?

- Много са. Зависи от настроението ми. Но изкуството на Джордж Гершуин покрива всичките състояния на духа ми.

- Какво е мнението ви за българския театър?

- Изразител на българския непреклонен дух. Жилав и устойчив. И театралите, и публиката. Прекланям се пред всеки театрален зрител.

- А за киното?

- Търси. Бори се. Къде успешно, къде безуспешно. Хубавото е, че имаме множеството класически филми. И най-вече “Козият рог”.

- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте взели?

- Бъди силен и подминавай с усмивка завистта.

- Кое е майсторското творение на природата?

- Любовта и нейната всеотдайност. Само влюбеният може да бъде безгранично толерантен и отстъпчив. Истинска магия.

- Кое е любимото ви ястие?

- Сътвореното с обич. Било то яйца по панагюрски.

- А напитка?

- Просеко. По всяко време на денонощието.

- Меко или твърдо легло предпочитате?

- Винаги съм бленувала да бъде твърдо, но реалността е, че спя в пух и пера. Изключително мекичко и топличко трябва да ми е.

- Кои качества у българина харесвате най-много?

- Успява да забравя. Това наистина е качество, но понякога е направо пагубно.

- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?

- Германският. Тяхната точност и възпитание успява да ме изненадва и до днес.

- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?

- Самолюбието е причина за много злини. Дано съдбата е милостива към нас и да ни изпраща по-малко подобни екземпляри.

- Как виждате бъдещето му?

- Постоянни усилия да се доказва, състезава с ближния и все повече да е зависим от техниката, за съжаление.

- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.

- От какво се прави ливада?

Нима не знаеш?

Трева -

и една пчела -

и да мечтаеш.

Ако пчелата не пристига -

мечтата стига.

Емили Дикинсън