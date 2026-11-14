Албена Недялкова, учител по история: Родители разказват за живота до 1989 г., аз също, децата съпоставят

Учениците трябва да знаят какво се случва в съвремието, но с уговорката, че след време ще сме наясно какво всъщност стои зад тези събития, каза още преподавателят в столичното 119-о средно училище “Акад. Михаил Арнаудов”:

Да не повтарят като папагали, а да се научат да мислят

- Г-жо Недялкова, какво мислите за идеята да има по един учебник по история?

- Всеки преподавател има своя стил, независимо от това, че работим по едни учебни програми. Това всъщност е в основата на разговор за единия учебник, който тръгна от 15 септември и разбуни духовете. Защото има учебни програми, има рамка, има стандарти и всеки авторски колектив трябва да работи по този стандарт.

Аз заставам зад това учителят да има избор. Ние сме различни хора, използваме различен стил при преподаването и на мен ми допада един вид учебник, на колегата може да е друг.

- Как трябва да се разказва историята?

- Преподавам в гимназиален етап. Учениците могат сами да достигат и правят изводи, разбира се, с помощта на учителя. И за да може това да се случи, те трябва да анализират източници. Това се случва в практическите занятия. Учебниците трябва да съдържат повече различен тип източници, за да може един ученик да изгради положителна или отрицателна преценка и да оцени едно събитие.В профилираната подготовка по история в 11-и и 12-и клас целта е учениците свободно да работят с исторически източници, анализират и проявяват критично отношение и мислене. И те го имат!

Самият учебник трябва да е в подкрепа на учителя. А самото разказване на историята зависи от това в кой етап преподаваш. Ако е при по-малките, в пети-шести клас историята трябва да се разказва така, че децата да се впечатлят от това, което се е случило,

да запомнят събитията, личностите

Разказваш го, правиш изводите, те си създават представа за периода, за събитието, за личността. В гимназиалния етап, както вече казах, нещата стоят по друг начин. Залагаме на това да могат критически да се отнасят към събитията. В гимназията не трябва да се разказва толкова. Там трябва се да се поставят задачи, които учениците сами да анализират с помощта на учителя. Дискусията е най-добрият начин с тях да стигнеш до знанието.

- Дайте пример.

- В работата си с учениците от 11-и и 12-и клас в профил “История” се стремя да изградя у тях критично мислене към историческите процеси. Например дванадесетокласниците вече имат подготовката да правят сравнителен анализ на политическата обстановка след Втората световна война и да съпоставят демократичните общества с тоталитарните режими от епохата на студената война.

Често обаче младите хора идват в час с нагласи, формирани от семейната среда и разказите на техните родители. Това поражда изключително ползотворни дискусии, в които личните спомени у дома се сблъскват с написаното в учебниците. Да помогнеш на ученика да види обективната истина отвъд семейните разкази, е много деликатен момент и изисква сериозен подход от страна на преподавателя.

- Какво казват родителите за периода до 1989 г.?

- Казват: тогава имаше работа, имаше спокойствие, имаше дисциплина. И аз съм живяла по това време. Разказвам им какво е било, когато аз бях ученичка на техните години. Те съпоставят казаното от мен и от родителите си.

Всъщност търсенето на различни източници и съпоставянето им кара учениците да развиват критичното си мислене. Водя учениците си и в Музея на социалистическото изкуство, когато говорим за годините на комунистическия режим и на прехода. Интересно им е.

Но трябва да минат поне 50 години,

както казваме ние, за да могат историците да осмислят това, което се случва в момента. Историята е това, което е минало, от което трябва да се поучим - от грешките и постиженията. Децата трябва да знаят какво се случва в съвремието, нали живеят в това време, но с уговорката, че след време ще знаем какво всъщност стои зад тези събития.

- С какви знания трябва да излезе ученикът от училище, за да се каже, че е исторически грамотен?

- Много важно е да знаят защо сме тук, какво се е случило и в Средновековието, и силата на християнството, и славянската писменост и култура, и заслугите на българските владетели, по-късно и османското владичество, и Възраждането, неща, които и до днес ни показват посоката на развитие и всеки един период има своя отпечатък.

Народопсихологията на българина се корени в това, което ни се е случило. Не е необходимо да запомнят точни години. Трябва да се ориентират във времето и събитията. Не е необходимо да знаят какви са числата, свързани например с демографската криза, въпросът е да изведат изводи за причините. Да търсят отговори, а не да повтарят и да разказват историята като папагали, както едно време караха нас. Децата трябва да се научат да мислят.