Само в "24 часа" на 14 ноември: От хан Аспарух до Румен Радев – как 36 учебника разказват 1338 години - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 14 ноември четете:

От хан Аспарух до Румен Радев – как 36 учебника разказват 1338 години - съботен очерк

Какво да сложим в раницата при бедствие: Радио с манивела, 1,5 л вода и храна по 2100 калории на ден

Фен на "Под прикритие" - Ангел от Смолян, рисува Куката, Косъма и Иво Андонов като татуси

Как студентът Йоан Муташки откри, че носи гените на крал Ричард II и ледения човек Йоци

Главната улица на Америка - Път 66, стана на 100 г.: романтика, свобода и дива природа

Какво остана от екшън героя Брус Уилис

Вижте първите страници на "24 часа" от 14 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.