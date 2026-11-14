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Само в "24 часа" на 14 ноември: От хан Аспарух до Румен Радев – как 36 учебника разказват 1338 години - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 14 ноември четете:

 От хан Аспарух до Румен Радев – как 36 учебника разказват 1338 години - съботен очерк

Какво да сложим в раницата при бедствие: Радио с манивела, 1,5 л вода и храна по 2100 калории на ден

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Какво остана от екшън героя Брус Уилис

Вижте първите страници на "24 часа" от 14 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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