Валентин Танев: Преди рака си позволявах да послъжа, да пошмекерувам, сега не

С Чочо Попйорданов щяхме да се удавим по време на снимки в тресавище, но Господ ни спаси

Аз съм наследник на Стамболов, дядо ми е от неговия род

По времето на соца какво ли не ме правиха - стригаха ме, тоалетни мих, именно защото бях "непослушен"

- Г-н Танев, какво решаваме с избора си на президент? Вие дадохте ли своя глас?

- Разбира се. Трябва да си заявиш гражданската позиция по тоя начин. Президентът много неща може да промени. Той създава моралната посока на нацията, той я определя. Една нация без морал не може. И това дали президентът е жена или мъж, аз не го гледам по пол. За мен е важно България да не се движи към Азия, а да продължи европейския си демократичен път на развитие.

Обича от време на време да свири на кларинета си Снимка: Архив Демокрацията не ни е дадена. Тя лесно може да се превърне в авторитарен режим, особено в такава крехка демокрация като нашата.

- Казвате, че когато политиците говорят по телевизията, спирате звука. Какво търсите в поведението им?

- Продължавам да ги гледам така без звук, но имам в главата си поведение на политик, който ми вдъхва доверие. Но България като цяло, трябва да залага на политици, които не връщат нещата назад. На хора, който могат да ни преведат през трудна ситуация в която се намира целия свят. Защото никога толкова силово не са се отразявали световните процеси върху живота на обикновения гражданин и у нас. Мисля си, че нито войните ни се отразиха толкова силно, нито други катаклизми, колкото сегашните променливи процеси. И заради това корабът трябва да бъде воден от кормчия, който знае какво иска и защитава демокрацията. За мен пример за политик е Петър Стоянов, който успя в подобни на сегашните времена, да удържи кораба. Да, всички критикуват ЕС. Не е най-доброто нещо, в което сме попаднали, но по-добро от него няма. А сега е вододел - не бива българите да се страхуваме, а да мислим разумно, дори когато даваме гласа си за определени хора.

Още е в гримьорната в Народния театър, в която дълги години са били рамо до рамо с Чочо Попйорданов Снимка: Архив

- Когато поставяхте в Плевен "Бай Ганьо" мислихте, ли че българинът ще се промени, демокрацията промени ли го?

- За съжаление, нищо не се е променило. Всяка една дума, написана от Алеко Константинов е жива днес. Изборите както са се правили преди, и сега се правят. Толкова е актуално, не е мръднала държавата ни.

- Вие осмивахте политиците и в "Господари на ефира". Срещнахте ли човек, който умее да се смее на себе си?

- Да, срещнах. Това беше преди години. В "Ла Страда" правихме скеч за Андрей Луканов. Той беше дошъл в театъра и много се смя на себе си. Но това е въпрос на интелигентност и самоирония. Аз съм правил скечове с доста политици.

- Играли ли сте пред Тодор Живков?

- Пред него не успях, но той дойде на дипломирането ни. Така се случи, че ни даваха дипломите, а преди тях трите класа правихме спектакъл, но аз не участвах в него. Но присъствах на постановката. И бай Тошо като слезе от колата пред ВИТИЗ накараха всички студенти да го наобиколят. После разбрахме, че това било номер на УБО, за да бъде прикрит Първия с младите хора при евентуален атентат. Беше много смешно всичко. В залата се наредихме един ред зрители, един ред УБО. И реагирахме през ред с ръкоплясканията. След това в БИАД ни беше банкета. Почна той и в един момент исках да отида да тоалетната. Гледам дълга опашка пред женската. А в мъжката един пазвантин седи и не дава никой да припари. После се оказа, че цяла вечер около 200 души се редяхме пред дамската, а в мъжката вечерта си изкара човека от УБО, който чакаше Живков да я използва. Пазеше му я. Смешни. Като почна веселата част със съобщението: "Дами канят!" и една колежка като го развъртя, горкия Първи свят му се зави и накрая му лепна една огромна червена целувка по челото. Пълна веселба.

- Пак да ви върна назад във времето. В "Духът на поета" играете Захари Стоянов. Има ли нещо, което и днес не разбираме за България от тогава?

- Да. Причината за убийството на Стефан Стамболов е отказът му да остане подвластен на Русия. Всъщност неговият убиец Тюфекчиев е един македонист, който се подготвял в лагер в Русия. Прави неуспешен опит за убийство на Стамболов и отново го връщат в Русия да се доподготви. После го изпращат втори път. И това са документи от архива на Азиатския департамент на Русия, тяхното външно министерство. България е била в отдела "Азиатски департамент". Оттам са тези архиви и ги знам. Ето поради тази причина е убит Стамболов. Иначе той е бил един от най-успешните ни министър-председатели. В същото време е живял и Захари Стоянов, който е бил председател на НС. Невероятни личности са били тогава.

- А защо толкова ви вълнува Стамболов и историята му?

- Ще кажа нещо за първи път - защото аз съм наследник на неговия род. Роден съм в Завет. Там населението е 40% турско, 60% българско. Когато дядо ми почина, цялото село дойде да го почете. Той е истинският наследник на Стамболов. Казва се Георги Петров Стамболов. Фамилията на майка ми е Стамболова. Те са от този род. Не съм го споделял това. И турците му викаха "Стамбол Георги". Присъствал съм, когато му връщаха земите, наследени от баща му, и трябваше да има свидетели, бях малък тогава. Дядо посочи свидетелите - неговите ратаи, които бяха турци. Когато го видяха, те се разплакаха, прегърнаха го и му целуваха ръка. Казваха: "Ние сме яли хляб от тая ръка". И са живели заедно. А моят първи приятел в живота също е турчин.

- Как минаваше един ваш ден като дете в Завет?

- Израснах на село, гледах овце, крави, прасета. Свободата оттогава много ми липсва. 24 часа фантазираш, ловиш паяци, котки гониш, правиш лъкове, яздиш магарето, отглеждахме си петлета, доиш кравата и т.н.

- Във ВИТИЗ ви приемат от третия опит. Как преживявате първите два отказа и какво ви кара да опитате пак?

- Трудно. Но пък аз тогава не бях толкова подготвен. Сякаш нещо отвътре те човърка да го направиш. Моята детска игра беше такава - вечер гледам филм, следобед, вместо да уча, аз изигравам всички герои от филма. Удоволствие ми е било. Едно време обаче имаше много кандидати и във ВИТИЗ някои влизаха с връзки. Ние тогава бяхме 1200 момчета само за 40 места. Когато ме приеха, учих във ВМИ - Варна и трябваше да имам успех "4" на изпитите там, за да имам право да кандидатствам и във ВИТИЗ. Аз две години учих там. И за да отида да кандидатствам във ВИТИЗ, за една седмица си взех всичките изпити във ВМИ.

- Вашите радостни ли бяха?

- Баща ми спря да ми говори, отказа се от мен. Искаше да съм нормален човек, не артист, а инженер. И аз - хоп при дядо. Той човекът, ми даваше от пенсията си, за да оцелея, страхотен мъж. Е, всъщност и баща ми беше човек със страхотно чувство за хумор. Аз съм взел от него това нещо, но не го признаваше. А дядо ми доживя до 100 години и ми казваше: "Вале, като се уморя, и спирам." Аз още не мога.

- С какво си изкарвате прехраната в онези години?

- С какво ли не. И сценичен работник съм бил, и в стрийптийз бар съм работил, и съм отглеждал краставици, за да си купим хладилник. От време на време свирих и на кларинет и китара. Сега в една постановка с Ицо Гърбов го правя. Много обичам кларинета. Майка ми беше преподавател по музика.

- Ходили ли сте на рокконцерти като млад?

- О, да. Комунистите ме стригаха, защото обичах рокендрола. След един концерт на "Щурците" в Търговище - аз тогава бях с по-дълга коса, един ден ме прибраха милиционерите в патрулката, отупаха ме набързо и ме "изплюха" навън. Тогава тренирах бокс, но нямаше как да им отвърна. Боксът и днес е част от живота ми.

- След това заминавате за Франция с моноспектакъл. Защо се върнахте?

- Имах предложение да остана да работя във Франция. Можех, дори имах контракти. Но си казах: "Ти, ако не се докажеш в България, къде ще го направиш?" Французите са доста лицемерни хора. Но семейството ми беше в България - и двете ми деца, съпругата ми. Всяка вечер сънувах Карандила и накрая се отказах да играя във Франция.

- През 2024 г. поехте театъра в Димитровград. Какво заварихте там?

- Хора, които не знаеха какво да правят, обезверени, но дълго време работили в театъра и много искаха да го има. От друга страна кметът много ме подкрепи - Иво Димов. Освен това театърът е от най-добре направените, ремонтиран скоро, чист. Първият човек, на когото стиснах ръката там, бе чистачката Наталка. Тя почиства сама целия театър. Прекрасни хора. Още съм там. Наскоро ни мина премиерата на "Голямата печалба" - френска пиеса, която аз съм обработвал, правил и почти написал. Всичко съм прекарал през призмата на днешното време - какви поражения могат да донесат парите и алчността. Както казва Шекспир: "Ситуацията е лакмус за героя." Мисля, че за тази история сега е дошъл момента. Зависимостите са голям бич в днешно време. Голяма част от населението е зависимо - хазарт, алкохол, наркотици. Това е като епидемия и е характерно най-вече за общества, в които няма нормално развитие, а хората разчитат само на късмета.

- А вие по какво разпознавате младия актьор и само късмет ли е достатъчен?

- Не само. В момента аз не преподавам, но го правих преди години заедно с Теди Москов. Някои млади хора са много талантливи и така запалени, че си казваш: "На това му трябва само шипка увереност и ще стане супер". Още Коко Азарян ни казваше, че един актьор трябва да е честен и заразителен. Просълзява ме талантът и на колегите ми. Но пък и не може да осъждаме само младите. Винаги е имало различия в поколенията. Мен по време на соца какво ли не ме правиха - тоалетни съм мил, стригали са ме и т.н., именно защото бях "непослушен". И всички казваха за нашето поколение, че от нас няма да стане нищо. Е, сега е същото. А децата ни са прекрасни. Идват без комплекси на този свят, емпатични, изключителни. Само трябва да ги обичаме. На сцената и аз съм играл даскал и знам колко е важно преподавателят да те увлича. Помня в механотехникума имах такъв учител по руски. За три денонощия научих 28 стиха на руски, именно заради него. И досега ги знам всичките, защото този човек ми отвори кръгозора, даде ми пътя. Приятелства запазих също оттогава.

- Знам, че с покойния Чочо Попйорданов сте били не само колеги, но и най-добри приятели.

- Ех, Чочо...В "Хайка за вълци" като снимахме с него имахме сцена, в която влязохме в едно тресавище. Обаче никой не знаеше колко е дълбоко то. И като почнахме да се давим, ужас. Беше на 1 май, студ, помня го и досега. Можеше да приключи бързо сериалът. Добре, че Господ ни е пазил. Сега съм в същата гримьорна, в която бяхме с Чочо, често си спомням за него. Беше много голям - и като човек, и като актьор. Аз и други крайни състояния съм имал.

- Оздравяхте от сериозна болест. Лекувахте се в Израел, всичко наред ли е с днешна дата?

- Да, сега за първи път ще ви разкажа всичко. Аз за кратко време загубих няколко човека - брат ми, майка ми, баща ми и съпругата ми. И този неимоверен стрес явно ми се отрази. Получих тумор на бъбрека. Нищо дори не съм разбрал, защото явно адреналинът ме е държал, изобщо не съм обърнал внимание на себе си. Тогава се снимах във "Войната на буквите", сериала на БНТ. И единственото, което ми правеше впечатление бе, че ми се приспиваше много. Близо месец беше това. И после разбрах, че съм развивал тумора, имал съм и температура всеки ден. Сякаш всичко това мина покрай мен без никакъв уплах за нищо. След това мина операцията в Израел, оперираха ме и вече съм добре. След всичко това, което се случи с мен, преобърнах всичко в начина ми на живот. Преди това някак си позволявах да послъжа нещо, да шмекерувам. Сега вече не. Разбрах, че човек трябва да живее тук и сега и да бъде честен към себе си и към другите. Да казва истината винаги. Това беше моето прозрение. Това беше най-суровият урок в живота ми. Господ ми даде още един шанс и аз не искам да го пропускам.

- А какво най-много тежи на човек с възрастта?

- Всъщност, старостта не е прекрасно нещо. Аз подарих музикална уредба на дома, в който бяха моите родители преди да си отидат, но никой не им пускал любимата народна музика...Аз също съм в тази пенсионерска възраст. Най-важното е човек да остане активен, защото бездействието, самотата и монотонността убиват. Убива и чувството, че си забравен, излишен, бивш човек. По този начин са убивали комунистите навремето. Ако искат да зачеркнат някого, особено в културата, просто го забравят или го изпращат надалеч. Правят го бивш човек. Когато бях в Съюза на артистите, по моя идея направихме една формация - "Сребро в косите". В една зала събирахме възрастните актьори, вместо да си седят сами по къщите и да са тъжни - да се събират на приказка. И така направиха и постановка "Сребро в косите". Това е смисълът за мен. Радвам се на клубове, където възрастни хора играят танци, занимават се. Това ги държи живи.

- А днес къде са децата и внуците ви днес и кога успявате да се съберете?

- Синът ми Боян беше асистент в Европарламента, а сега е в Комитета на регионите в Брюксел. Имам внучка от него - Дилянка, тя е по-голямата, а Явор е малкият. Той прилича на мен. Дъщеря ми пък живее в Закопане. Тя завърши международен мениджмънт в туризма в Нидерландия, после специализира във Великобритания и сега работи в Закопане. Имам една внучка от нея - Хелена, която вече се снима в полски филми, свири на пиано и пее много хубаво. И знаете ли кога съм най-щастлив? Лятото. Тогава взимам едно бунгало в Гърция и ги събирам всички там. И поне десетина дни си правим голям купон. Цяла година поддържам бунгалото, за да ги има тези 10 дни, които ми стоплят душата.

Визитка

Валентин Танев е роден на 21 октомври 1957 г.

Завършва ВИТИЗ през 1984 г. в класа на проф. Крикор Азарян.

Известен е с участието си в шоуто "Улицата", както и в пиеси като "Фенове", "Самолетът беглец", "Хъшове", "Лазарица" и много други.

Има стотици роли в киното, като копродукцията "Изток-Запад", "Хайка за вълци", "Дунав мост".

Работил е в Сливенския театър, театрална работилница "Сфумато", Държавния пътуващ театър, театър "Ла Страда" и много други.

От 1998 г. е в трупата на Народния театър "Иван Вазов". Играе и на други сцените на други столични театри.

Работил е и като водещ на тв предаването "Господари на ефира".

В момента е творчески директор на ОДТ "Апостол Карамитев"- Димитровград.