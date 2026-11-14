Норвегия е на път направо да създаде нов вид туризъм с хумор и национално самочувствие

Със Соломон Паси си имаме две любими тоалетни - една в Казабланка, Мароко и една - в Свакопмунд, Намибия. И в двете атлантическият океан се разбива в краката ти. В София - любима гледка е от тоалетната на ресторанта "При орлите".

Норвегия, обаче, е на път направо да създаде нов вид туризъм. Вземайки повод от непремерено изказване на Тръмп, който бог знае защо я нарича "shithouse" държава, Норвегия с хумор и национално самочувствие го превръща в позитивен туристически бранд. "Ела и вижте тоалетните ни..."

Историята ме върна обратно през 2009 г., когато по повод чешкото председателство на ЕС някакъв чешки художник постави сатиричната изложба "Ентропа" в Брюксел. В нея всяка държава членка беше изобразена провокативно в опит да се разбият някакви клишета и стереотипи. България беше представена с "турска тоалетна/клекало" с неонови светещи тръби. Та - изпращахме протестни ноти, получихме извинения от чешкото правителство, покрихме скулптурата с платно, да не се вижда. Винаги съм мислила, че имаше далеч по-забавни начини да преминем през тази ситуация. Но нейсе....