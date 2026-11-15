Адвокат Николай Димитров: Ива Михайлова се осигурява в България, никой нищо не плаща за лечението й

Заплашвана ли е била от ДАНС Ива Михайлова да даде интервю за Мартин Карбовски, в противен случай щяло да й се спре лечението. Този скандал се вихри от часове, след като ютюбърът Станислав Цанов разпространи в предаването си записи на разговори с Ива. По думите ѝ служителите на службата настоявали първо да се появи при Карбовски.

Часове по-късно момичето обяви във фейсбук, че това категорично не отговаря на истина. „Не искам да съм част от политически спорове и няма да коментирам повече", написа тя като гарантира, че никой в България не й е оказвал натиск.

"24 часа" се свърза по рано днес с майката на Ива - Христина, която категорично отрече това да е истина. Ето и разговор с нейния адвокат Николай Димитров.

- Адвокат Димитров, оказван ли е натиск върху вашата клиентка Ива Михайлова?

- Това не отговаря на истината и за това не мога да го коментирам. Нямам какво повече да кажа, защото неща, които не са верни, просто няма как да бъдат коментирани.

- Как си обяснявате тогава избухването на този скандал?

- Не мога да си го обясня. Наистина нищо не мога да кажа, не го познавам този човек (Цанов - б.р.) Няма такова нещо. Ива се лекува по здравната каса, тя се осигурява в България, никой нищо не плаща. Няма какво да се каже.

- Не ви ли се струва странен този скандал?

- Това са политически отношения. Не съм политическа фигура. Нито Ива е политическа фигура. Нарочно сме странели от всякакви политически фигури, въпреки че сме имали възможност. Искаме и да останем встрани от политиката. Това за нас е политика.