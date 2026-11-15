Коментар на седмицата №1: Последният четвърт час преди Големия взрив

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Ще удари ли отново Тръмп Иран, режимът там не дава никакви отстъпки в преговорите

Стотици милиарди са спечелили вече американските вооенни компании от тази война, сред печелившите са и роднините на US президента

Намираме се в последния четвърт час преди сключването на голяма регионална сделка или мащабен американски удар, който може да стигне дори до употреба на ядрено оръжие срещу Иран. И шансовете за война изглеждат по-големи от тези за сделката - Катар и Пакистан се опитват с дипломация да запълнят пропастта от 47 години вражда, в която всяка отстъпка се превръща в отрова, която никоя от двете страни не е готова да преглътне. И нито три дни, нито три години са достатъчни, за да се възстанови доверие, което никога не е съществувало.

Основното препятствие пред преговорите е, че Иран отказва да направи каквито и да било предварителни отстъпки в областта на ядрените оръжия, докато САЩ отказват да отменят санкциите, преди да се сдобият с исканите отстъпки. Това е уравнение, което нито принципът „стъпка за стъпка", нито поетапните и постепенни подходи могат да разрешат.

Техеран няма да рискува да заложи последния си коз – запасите от обогатен уран – в замяна на американски обещания за отмяна на санкции, които Вашингтон може да възстанови, когато пожелае.

Въпреки че катарският посредник предложи взаимни стъпки за изграждане на доверие в рамките на три дни, а Иран предложи да отвори протока Ормуз в рамките на два дни в замяна на вдигане на блокадата и санкциите и прекратяване на войната в Ливан, проблемът остава по-дълбок от подреждането на стъпките и сроковете за тяхното изпълнение.

На 8 октомври президентът Доналд Тръмп обеща да не напада Иран преди междинните избори, но с това не пое никакъв ангажимент за периода след тях. На неотдавнашен предизборен митинг той заяви, че САЩ „може да проведат още една малка операция „Епична ярост", освен ако Техеран не се съгласи да сключи споразумение. Когато в края на октомври беше попитан за вероятността от нанасяне на удари след изборите, той отговори, че „всичко е възможно".

Военната подготовка приключва

САЩ концентрират военни сили в региона. Вече има две бойни групи, водени от самолетоносачите „Джордж Х. У. Буш" и „Джордж Вашингтон", натам се отправят самолетоносачът „Теодор Рузвелт" и десантната група „Маккин Айлънд", които напуснаха Сан Диего в края на септември. До края на ноември около Иран може да се разположат три бойни групи от самолетоносачи и две амфибийни групи – най-голямото военно струпване от нахлуването в Ирак през 2003 г. насам.

На второ място се укрепват отбранителните позиции и се извършва минимизиране на риска за американските войски. Вашингтон започна прехвърлянето на допълнителна батарея от системата „Пейтриът" от Тексас към Израел, изтегли войници от бази, изложени на риск от атаки, и работи по попълването на запасите от боеприпаси, докато бомбардировачите и изтребителите се подготвят за нанасяне на удари. Това е обичайният модел на подготовката, предшестваща войната.

Трето, военните планове станаха по-конкретни. Според вестник „Ню Йорк Таймс" американската и израелска армия са изготвили подробни планове за кампания с продължителност около три дни, насочена срещу енергийната инфраструктура на Иран, ядрените му съоръжения и арсенала му от ракети и безпилотни летателни апарати. От плана, чиито подробности изтекоха, става ясно, че „атаките ще започнат с парализиране на всички радарни системи, удари по 68 моста и унищожаване на всички електроразпределителни подстанции", докато Израел ще ликвидира и убие иранските военни и политически лидери, за да предизвика хаос в редиците на военното и разузнавателното ръководство, както и в системите за командване и контрол". Израелски медии сочат, че американският министър на войната Пийт Хегсет е планирал тази операция заедно с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в Израел в края на октомври. В този контекст трябва идват и решенията, взети вчера от министър-председателя на иракското правителство и главнокомандващ на въоръжените сили Али ал-Зейди, за разполагане на военни части и техника по иракските граници с Иран и Кувейт в очакване на използването на иракска територия в предстоящата война.Четвърто, неяснотата около иранската ядрена програма осигурява потенциално оправдание за офанзива.

На 27 октомври генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси уведоми Съвета за сигурност на ООН, че агенцията не е засякла никакви дейности за ремонти в засегнатите обекти, но нейните инспектори нямат достъп до тях и поради това не са могли да проверят дали ядрени материали не са били отклонени от обявения им маршрут. Обектът, разположен на сериозна дълбочина под планината „Куланг Газ Ла", известна на английски като „Планината на кирката", близо до Натанз, продължава да бъде основен източник на безпокойство. Самата невъзможност да се направи проверка може да се превърне в претекст за започване на война.

Катар в лабиринта на преговори с Иран

Наскоро, както преди, така и след загубата на изборите, в речите на Тръмп започнаха да се видят намеци, че мирното решение наближава благодарение на посредничеството на Катар, чрез което Иран е направил някои отстъпки, като например да се прескочи въпросът за пролива Ормуз и да се премине директно към преговори по ядрената програма.Все още обаче не е ясно и не е сигурно какъв вид отстъпки биха могли да убедят иранците да приемат поставените условия от Тръмп и скорошно постигане на решение, на фона на противоречивите официални обявления от иранска страна (като например значението на изпълнението на седемте условия на Иран за започване на преговори, както заяви наскоро генерал Мохсен Резаи, генерален секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран).

Тръмп няма много време, което да прекара в очакване на ирански отстъпки или в дълги преки преговори със скромни и нестабилни резултати, както стана при дългите и изтощителни преговори, довели до меморандума за разбирателство между двете страни през април миналата година – меморандум, който не издържа дълго и не доведе до желаното решение, а изглежда, че събитията вече са го изпреварили.

На фона на новите реалности след междинните изори, президентът Тръмп не желае да даде на демократите повод да извадят пред американската общественост случаите на лошо управление на тази война и да подчертаят нейните негативни и все още неясни икономически последици. Освен това администрацията не желае да изчерпи останалия ѝ политически капитал, който рязко намалява, за война, която не се ползва с вътрешна народна подкрепа, но е необходима за наследството на президента Тръмп, който многократно е повтарял, че няма да остави иранския въпрос на следващата администрация, както той самият го е наследил от предишните администрации, които всъщност били виновни за войната.

Всички тези фактори подтикват Тръмп към сравнително бързо приключване на тази война. Засега той залага на преговорния път, воден от Катар, но с готовност за преминаване към военни действия, ако този път не доведе до желаните бързи резултати. В анализ на последиците от резултатите на военните решения на Тръмп Брайън Винюкин, старши съветник в „Международната кризисна група" (Crisis Group), пише, че вероятността президентът да прибегне до военно настъпление срещу Иран все още съществува.В интервю за „Ал-Хура" той заяви, че след изборите Тръмп може да реши, че вече е платил политическата цена на войната и вече няма какво да губи.

Логично е Тръмп да предприеме военни действия през предстоящите 60 дни, преди демократичното мнозинство да започне да упражнява парламентарните си правомощия в началото на януари. И дори ако тази военна операция – която най-вероятно ще бъде съвместна с Израел – не доведе до желаните от САЩ резултати, Тръмп може да я прекрати и да изтегли по-голямата част от американските сили от региона, като се задоволи с настоящата икономическа блокада по море и по суша срещу Иран, като запази достатъчно сили за поддържане на тази блокада и продължи да осигурява пролива Ормуз. Тогава времето ще бъде фактор, който оказва силен натиск върху Иран, а не върху администрацията на Тръмп, което ще принуди Ислямската република да направи необходимите отстъпки.

Подобен сценарий беше на дневен ред относително дълго преди междинните избори, но разочароващият за републиканците изборен резултат най-вероятно ще подтикне Тръмп да ускори прилагането на този сценарий, който има една основна слабост: трудността да се предвидят действията на Иран. Досега администрацията на Тръмп не успя да докаже, че планира достатъчно добре, за да се справи с иранските изненади или да лиши Иран от възможността да отваря нови фронтове.

Нищо не сочи, че Тръмп ще се откаже от сегашния си подход да продължи тази война и да я доведе до край – било то с дипломатически или военни средства, или с комбинация от двете. Това стана ясно дори от думите му след обявяването на изборното поражение на републиканците – въпреки че призна, че войната е била една от причините за изборната загуба, Тръмп настоя, че действията му по отношение на Иран са били правилни и необходими за Съединените щати в дългосрочен план (а подобни и повтарящи се твърдения той изказваше и по време на предизборната кампания).

Остава едно, което трябва да се знае: Проблемът с настоящия конфликт в Близкия Изток е, че той не е просто резултат от политически разногласия, искания, свързани с ядрената програма, подкрепа за тероризма или някоя друга обявена причина. Всичко това са част от причините, но сред тях са и икономическите планове, както и печалбите, които големите компании извличат от войната.

Според вестник „Ню Йорк Таймс" около 50 американски нефтени и газови компании са реализирали в периода между април и септември печалби в размер на 130 милиарда долара, което се равнява на три пъти повече от постигнатото през същия период от миналата година. Затварянето на Ормузкия проток доведе до увеличение на американския износ на нефт и газ, като те, разбира се, се възползваха от по-високите цени. Що се отнася до оръжейните компании, само една от тях – „Нортроп Груман" – отбеляза ръст на поръчките до около 110 милиарда долара.

Въпросът обаче не се отнася само до печалбите, а до промяната в картата на икономическото господство. Европа ще се разчита на петрол и газ от САЩ, а Китай ще внася петрол на по-висока цена, което ще доведе до повишаване на цените на продуктите му; той ще бъде принуден да продава на по-високи цени, което ще забави темпа на растежа. Има и още последствията от войната срещу Иран, свързани с разпространението на хаоса и преструктурирането на региона, простиращ се от Централна Азия до Средиземно море. Затова постигането на споразумение изглежда сложно, а на пътя му стоят много препятствия.

Какво пречи на Вашингтон да атакува?

Все още нищо не е решено. Тръмп вече е отменял удари в последния момент. Способността на Иран да отвърне остава по-големият фактор за възпиране. Техеран предупреди, че всяка атака ще бъде посрещната с удари, насочени срещу нефтопреработвателните заводи, електроенергийните мрежи, водоснабдителните съоръжения и нефтените находища в целия Персийски залив. Иран все още разполага със стотици, ако не и хиляди ракети, а според доклади страната събира нови ракети, като използва части от предварително натрупаните си запаси, в момент, в който запасите от системи за прехващане на ракети на САЩ и страните от Персийския залив са подложени на силен натиск. Много анализатори също така изразяват съмнения относно ефективността на по-нататъшни бомбардировки за принуждаване на Техеран да се подчини.

Наследството от сделката и военната плячка

Професорът по политически науки и автор на теорията за „офанзивния реализъм" Джон Миршаймер задава въпроса: ако Тръмп разполага със стратегия, която ще доведе до победа, защо чака до след междинните избори, за да нанесе удар по Иран? И какво ще се промени във военно отношение сега, след гласуването?

Въпросът е много уместен, тъй като войната не се радва на никаква популярност сред избирателите и според него всеки удар преди затварянето на урните би задълбочил загубата на републиканците.

Но според друго мнение, на следващия ден след изборите, независимо от резултатите, Тръмп ще се е освободил от непосредствената предизборна тежест и на преден план ще излязат съображенията за личното му наследство и бъдещите ползи.

Какъв ред иска този човек да остане записан в историческите книги за него? Да бъде ли президентът, който прекрати 47 години вражда с историческа сделка, или този, който със сила разреши конфликт, който предишните управления не успяха да разрешат? И в личните му сметки, които често вземат превес над общия интерес, решението ще зависи и от размера на печалбите, които компаниите на синовете му, партньорите на семейството му, съветниците му и близките му могат да извлекат от икономиката на войната в Съединените щати в сравнение с тези от сътрудничеството им с икономиката на мира в Персийския залив и региона.

Иран залага на това, че понасянето на още болка ще принуди Тръмп да капитулира и по този начин Техеран ще се утвърди като доминираща сила в региона, както се стреми.

Но парадоксалното е, че Съединените щати може да успеят да унищожат способностите на Иран, без да успеят да подчинят режима му, точно както иранският режим може да успее да остане, без да запази необходимите козове за извоюване на по-добро споразумение.

Кризата между Вашингтон и Техеран вече не се управлява според традиционните правила за сблъсък, който определяше конфликта между двете страни в продължение на десетилетия, а премина отвъд фазата на „края на пропастта" и навлезе в сложна сива зона, в която балансът на военните сили се преплита с големи стратегически промени на различни нива.

Високообогатен уран в Москва

На международната шахматна дъска Москва предложи решаващо техническо решение на ядрената сложна ситуация. По време на преговорите, които кулминираха с посещението на Резаи в Кремъл и срещата му с президента Владимир Путин, беше обсъдено руско предложение за прехвърляне на иранските запаси от високообогатен уран на руска територия, където да бъдат съхранявани под международен надзор.

Целта на това руско предложение е да лиши Вашингтон и Израел от претекста за „непосредствена заплаха" и да защити иранските съоръжения от военно унищожение, като същевременно утвърди Москва като незаменим стратегически гарант за осигуряването на сигурността в Близкия изток, съпътствано от ускоряване на съвместни икономически проекти между Москва и Техеран, като газопроводите и железопътната линия Ращ – Астара.

Военни сценарии

Анализ, изготвен от американския „Институт за военни изследвания" (ISW), показва, че военните сблъсъците като свалянето на американския безпилотен летателен апарат MQ-1 и атаките срещу петролни танкери, протичат успоредно с преговорния процес с цел изпращане на сигнали за възпиране. Тази ситуация засилва вероятността за три изключително важни сценария:

Сценарий на непреднамерено ескалиране: Избухване на ескалация в резултат на тактическа грешка в протока, което налага на Вашингтон мащабна военна реакция.

Ограничен бърз удар: „CENTCOM" да изпълни целенасочени удари срещу конкретни цели, за да се принуди Иран да намали своите 7 искания.

Условно помирение: успех на предложението на Доха и Москва за сключване на временно споразумение, което гарантира намаляване на обогатяването и частично вдигане на санкциите върху средствата и корабоплаването.