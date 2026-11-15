Коментар на седмицата №2: Мастърпланът на Радев е да останат само “сини” и “червени”

Отново публикуваме най-четените коментари за изминалата седмица. Този е под номер 2 и има близо 22 000 прочитания.

Вече е в ход процесът по връщането на двуполюсния модел, Андрей Гюров е орисан да оглави адаптирана версия на СДС

Тъй като фактчекингът се върна на мода, нека проверим твърдението на ПП и ДБ, че са организирали протестите, заради които Желязков хвърли оставка, без и за миг да им хрумне, че всъщност помагат за възхода на Радев. Редно ли е такова да остане за вечни времена съдържанието на историческата справка?

Наскоро в едно студио притесниха Ивайло Мирчев с въпроса: “Сега доволни ли сте от себе си?” Той не успя да измисли достоен отговор, тъй като невъзможността да осъзнаваш последствията от собствените си действия по принцип е тревожен симптом за личностно разстройство. Пък и еднолична държавна власт ненадейно не се печели. И все пак, въпреки лошото впечатление, което оставят за поколенията, Мирчев и компания предпочитат сто пъти повече това хлабаво обяснение, защото няма как да признаят, че от 2021 г. действат в сговор със своя ментор и вдъхновител.

Фактчекингът красноречиво показва, че ПП и ДБ по отделно и в коалиция се качват по върховете само с побутване от Радев, като започнем от “С Вас сме, господин президент!” и онзи прословут запис на Руди, в който Кирил Петков казва: “Истината е, че цялата схема, която направихме, през всички тези години, интелектуалците са 7%. Направихме ала-бала през президента. Ако пуснеш народа да се презентира, ние трябва да сме 10% с ДБ и с всичко”.

Приемаме за вярно, че сглобката им с Борисов и Пеевски е резултат от временен разрив в отношенията между Радев и “добрите сили” – не, че президентът е пропуснал да се възползва от тъй печалното 10-месечно седене в скутове и пиене на мазни турски кафета, разгръщайки се в ролята на борец със злото. Сглобката с Доган от 2024 г. обаче връща крепката му дружба с “шарлатаните”, с общи усилия разцепиха тогава ДПС, провалиха и кабинета “Желязков”.

Служебното правителство на Гюров е триумфът, ПП и ДБ превзеха цялата изпълнителна власт, чегъртаха до дупка старото добрутро, “с нашето МВР” подготвиха и проведоха парламентарните избори на 19 април 2026 г. Накрая се похвалиха без капка свян, че на фона на масовото партийно съборясване те са единствената опозиционна сила, пораснала с 32 хиляди гласа. Не за друго, а защото всички останали сили са лоши.

Социолозите вещаеха преди вота, че няма да има вълна, че на Радев ще му трябва коалиция с либералната тайфа, даже се носеха упорити слухове за служебни министри, на които е обещано да векуват в редовния мандат.

Военните генерали обаче никога не делят победите си, затова сега на ПП и ДБ им се налага да го играят опозиция, което хич не е лесно, когато ужким громиш управляващите, но вътрешния министър го имаш за свой човек и напъваш да го изберат за главен прокурор. Политиката е театър на абсурда, какво да се прави!

Най-интересното следва оттук нататък!

Бърз фактчекинг в настоящето издава мастър плана на Радев, който меко казано, е амбициозен и се простира по-далеч във времето, отколкото си мислим. Вече са в ход процеси, проектирани от стратезите на старата и новата комунистическа номенклатура, чиято крайна цел е реставрация на двуполюсния модел.

На президентските избори социалистите и русофилите се прилепиха към “Прогресивна България”, голямото обединение вляво начело с Радев е дето се вика на една ръка разстояние. Междувременно ПП и ДБ в лицето на хора като Румяна Бъчварова (конструкторът на проекта “Гюров”), Ивайло Мирчев, Никола Минчев и прочее промотират навред в медиите блестящото политическо бъдеще на своя филмов герой.

Представят Андрей Гюров за естествен обединител на десницата под формата на някаква адаптирана версия на Съюза на демократичните сили. Концентрирал бил невероятно количество гражданска енергия, 15 процента от избирателите на ГЕРБ били гласували за него, преживявайки катарзис заради неустоимото му проевропейско очарование. Така лека-полека Гюров щял да расте и хубавее, а герберите да се вливат в редиците му, докато Бойко Борисов не остане сам в партийната си централа.

Пропагандата, която трябва да подготви публиката за завръщането на двуполюсния модел, е чувствително по-сладкодумна вдясно, отколкото вляво. Остриетата на ДБ са обиграни, увлекателно разказват приказката, докато на другия бряг само Андрей Райчев и Първан Симеонов се мъчат да прокарат понятията “сините” и “червените”, обаче никой не ги подема. Защото няма смисъл да възкресяваш остарели понятия, вместо да измислиш нови.

Разбира се, всичко това на първо четене изглежда налудно особено, ако човек никога не е имал работа с червени стратегии, не помни думите на покойния Андрей Луканов, че през 1989 г. реформаторското крило в БКП създава проекта “СДС”, за да си възпита и отгледа “легална опозиция”, нито е чел през 2006-а сензационното интервю за “24 часа” на Йордан Василев, първия главен редактор на вестник “Демокрация”, със заглавие “Луканов поканил Костов в СДС”. Също така, ако не е чувал сентенцията на Уинстън Чърчил, отдавна станала клише: “Комунистът е като крокодил – когато си отвори устата, не можеш да кажеш дали се усмихва, или се кани да те изяде”. Тогава няма шанс да повярва, че тези хора съвсем сериозно гледат на опцията в България да останат само две партийни организации, създадени по техен образ и подобие.