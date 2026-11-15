Коментар на седмицата №3: Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хули гадки…

Отново публикуваме най-четените коментари за изминалата седмица. Този е под номер 3 и има над 21 000 прочитания.

Погледнете си профилите в социалните мрежи - пълно е с Петар, Крустио, Иана, Улиа

Абсолютно умишлено започвам с цитат от Вазовото “Българският език” с надеждата, че този път ИИ-коректорът (дано да е изкуственякът, а не реален коректор) няма да поправи Вазова, заменяйки неговите слова с разбираемото за неграмотните “хули гадНи”, щото не е като да не се е случвало.

Не ви ли се чини, дето е много странно това да хулиш майчиния си език за неговата непригодност да се вписва в големия свят. Той, милинкият, ползва някакви чрътями и рязами, непонятни на повечето цивилизовани народи, някаква си кирилица, неразбираема оттатък Калотина (което е несъстоятелна опорка, бая немалка част от човечеството я разбира и ползва със здраве), архаична отживелица е в глобалното село.

Няма да вдигам лозунги как благодарение на този език сме запазили и себе си като народ, и държавата си столетия наред, това си е факт. Апропо (a propos - фр. – “между другото”, “впрочем”, “във връзка с това”) нали не сте забравили, че “българските книги”, ерго букви, са признати за една от трите легитимни азбуки още през 867 г. от папа Адриан II. Да де, да, глаголическите, но езикът ни си е бил същият, какъвто сега го регистрираме на кирилица. Подробности са това, нали?

Обаче не е подробност, че през 2007-а, преди вече 20 години тоест, българският език става първият официален език в ЕС, който използва кирилицата, превръщайки я в третата официална азбука на съюза (след латинската и гръцката). От това какво следва? Ето какво вкратце: всеки български гражданин има право да се обръща към институциите на ЕС на български език и да получава отговор на него, всички основни правни актове, закони и разпоредби на ЕС се превеждат и публикуват задължително на български език, а българските евродепутати и представители имат право да се изказват на родния си език по време на заседания, като се осигурява симултанен превод. Симултанен, не симулантен, както обикновено някои бъркат, ако че и двете думи са чуждици.

Икаква става тя, ЕС, чийто пълноправен член е България, гарантира всички права на езика ни, а ние като гора от стомана се възправяме срещу внесен в НС законопроект за същия този наш роден език. Нещо не ми се връзва. Принципно не ми се връзва. Защото в един момент нещата опират до транслитерацията.

Чужденците, трайно присъстващи на нашата територия като търговски фирми и брандове, както и тези, посещаващи страната ни с туристическа или бизнес цел, не знаят азбуката ни. Нормално, те и китайската, и японската азбука не знаят, да не говорим за кипу например, както и ние не ги знаем, освен ако не ги изучаваме. Европейци сме, знаем латиницата, от изучаването на немски, френски, английски, испански, обаче всеки език има своите особености. Едни и същи букви се четат по различен начин.

Синът ми беше по бизнес дела във Франция преди двайсетина години и като се върна, сподели как би записал Сорбоната, ама, вика, човек, как да се оправя в страна, дето нещо, което се произнася с четири срички, се пише с 20 букви?! Имаше предвид Жан-Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau), 19 писмени знака са, ама аз съм учила френски, за разлика от неговия английски, да не говорим, че където 19, там и двайсет.

Едни приятели французи ми зададоха въпрос, който не можах да вдяна: Какво е “пектопат”? Трябваше да ми посочат съответния надпис, за да разбера, че иде реч за ресторант, Р съществува в латиницата като графичен знак, обаче Н на френски не се чете, та и досега се майтапим ще ходим ли на пектопат.

Ако всичко се транслитерира на български с латински букви, става matna и kurvava, избирайте си a или u, или се справете с речника. Езикът ни е сложен. Всеки език е жив организъм, който се развива във времето. Да не опираме до развоя на малка и голяма носовка, еровете и ятовата гласна, те са дали отражението си в съвременния книжовен и не само език. Важно е да се отбележи, дето прихождащите тук много добре знаят, че отиват в Nesebar, в Borovets, в Zlatni pyasatsi и ще се оправят. Но дори да знаят, че трябва да отидат в Община “Триядица”, или в Министерството на културата, не става с транслитерация, освен смешно. И неразбираемо. Гласовете ви чувам – да научат български. Чудесно, да не се налага да отидете в Поднебесната например.

И няма да давам примери за етикетите кока-кола, щото това е било по мракобесния соц, нали, а и не само тази марка. Между другото, всичките надписи на латиница ние си ги произнасяме като чисти българи според произношението, битуващо в родното ни място, диалекти в родината дал господ. Досега не съм чувала някой да изговори нещо различно от ЛидЪл, щото ние си имаме голям ер и той си ни е таман. Много примери мога да дам, всекидневни, за да докажа, дето всичко, що е на латиница, като цяло си го казваме на побългарица (измислих си тази дума в потока на съзнанието, ама е точна, от побългаряване иде). И нека не опираме до драсни-пални клечица, ритнитоп (французите и до ден днешен пишат футбол с английската фонетика, но си го произнасят с тяхната си), както и до бивалица, която Богоров предлага да замени “история”, щото доста небивалици ще се пръкнат. Между другото, да благодарим Ивану Богорову, негови са думите, без които днес не си представяме езика си – вестник, часовник, народност, сещате се откъде идват, нали, и са си на място.

Всеки език битува със заемки от други, човечеството се омешва през цялото си съществуване. Само че тези заемки си ги пишем с българските букви и си ги разбираме, и се разбираме, и езикът ни е богат, та пребогат. От нашия праезик в съвременния са останали няколко думи, помня бисер, бъбрек, белег, шубрак, урва, кумир, тояга. Имам пребогат лексикон, защото много съм чела – всякаква литература, обожавам езика си, питали са ме читатели откъде зная оратница, нихната, отмала, леност, гранка, ковък, сприя, ами това са си думи от нашия си език, бре, влезли са в пространството между ушите ми и там празно няма. Затова искам закон за българския език, ама закон, който да ползва страната ни и народа ѝ, прецизен, огледан отвсякъде, без двоякост и недомислици. Закон, който да е строг, но справедлив, закон, който не е заплашителен, а човешки, гъвкав, а не обтекаем, български закон за българския език. Правилен с правилата си. Вижте колко е просто – погледнете си личните профили в социалните мрежи, където е пълно с Петар, Крустио, Иана, Улиа. Горкият chat GPT, дето като нищо може да отпраши към “котката на Джепето”, що не? Казах ви, че съм френскоезична. Но всичко българско и родно любя, тача и милея.