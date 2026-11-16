Александър Маринов: Българинът знае 2 и 200, но е трудно да приемем, че ни предстои да сме по-дисциплинирани към харченето

През последните 5 г. публичните финанси на страната са били управлявани безотговорно

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Живеели сме назаем и всеки от личния си опит с управлението на семейния портфейл знае до какво води това

Да обясняваш позициите си и да оттегляш някои предложения е признак на разум, а не на слабост

Конкретните разпоредби за личните асистенти ще бъдат преработени, но принципната цел да се ограничат злоупотребите със социалната система

В трудни времена е добре да имаш до себе си човек като Гълъб Донев - не ме тревожи грозната кампания срещу името му, много хора го познават такъв, какъвто е

- Проф. Маринов, изглежда, управляващите страдат от проблеми с комуникационната стратегия - постоянно се налага да се обясняват за намеренията си, понякога дори да ги оттеглят заради обществения натиск. Може ли да бъде коригирано това и чия е вината?

- Отдавна изследвам, анализирам и участвам в българската политика и държавното управление и не си спомням правителство, което да не е било упреквано за лоша комуникация. Разбира се, комуникацията винаги може да бъде по-добра, но според мен трябва да се разглежда не изолирано, а като важна част от процеса на разработване на публичните политики. В този контекст да обясняваш позициите си и да оттегляш някои предложения е признак на разум, а не на слабост.

Сегашното управление е в самото си начало и все още има да се усъвършенства връзката между идеите на експертите и целите на политическото ръководство. Особено важно е ясно и точно да се очертават допустимите политически граници на възможните експертни решения. Например има инструменти, които увеличават приходите, но не са приемливи политически - било в момента, било въобще - с оглед ценностите и ангажиментите на управляващите.

Но трябва да се отчита, че публичните финанси са в тежък етап, когато тяхното управление буквално трябва да се промуши между Сцила (необходимостта от подобряване на баланса между приходи и разходи) и Харибда (защита на доходите, особено на уязвимите групи, запазване на социални права, социална чувствителност, солидарност).

Знаем приказката, че българинът знае 2 и 200. Прави впечатление, че като общество ни е трудно да приемем, че ни предстои период, в който да сме по-дисциплинирани към харченето. От една страна, разбираме, че в последните години сме живеели назаем и всеки от личния си опит с управлението на семейния портфейл знае до какво води това. От друга страна обаче, ни се иска да продължим постарому.

- Вие не сте финансист, а политически анализатор, не за първи път сте съветник на Гълъб Донев, но този път в качеството му на финансов министър. Какво ви провокира да приемете този пост и има ли разлика отпреди 3 години?

- Това е разпространено недоразумение. Аз съм съветник на Гълъб Донев в качеството му на заместник министър-председател, а не на финансов министър. Моите функции са свързани с работата на Съвета за административната реформа, това е област, в която имам дългогодишен изследователски, преподавателски и практически опит. За щастие, г-н Донев има дълга административна кариера и отлично познава материята, което прави съвместната работа ползотворна.

Разлика има, защото преди 3 г. той оглавяваше служебно правителство, а днес заема ключови постове в редовен кабинет, натоварен с голямо доверие и силни очаквания. Това, което не се е променило, е, че работим в сплотен и компетентен екип, който си дава сметка за мащаба на целите и за трудностите, които трябва да бъдат преодолявани.

Приех предложението на г-н Донев именно защото съм работил с него и познавам добре неговите политически, експертни и морални възгледи и качества. Особено ценя неговата умереност, търпеливост и търпимост, въпреки че последното може би не е еднозначно предимство в днешните диви политически нрави.

Да ви призная, не ме тревожи грозната кампания срещу името му - и в прекия, и в преносния смисъл. Знам, че са много хората, които го познават такъв, какъвто е, а не какъвто го представят. Това е човек, който винаги ще намери време да те изслуша и да намери решение на проблема. Хората, на които е помогнал, ще го потвърдят. В трудни времена е добре да имаш до себе си човек като Гълъб Донев.

- Съосновател сте на “България може”, водехте и листите ѝ на последните парламентарни избори. Бихте ли се върнали обратно в партийния живот, или вече виждате своя път в “Прогресивна България”?

- Още в момента, когато приех предложението на Гълъб Донев да се присъединя към политическия му кабинет в МС, прецених, че е правилно да се оттегля от “България може”, въпреки че никой не ми е поставял такова условие. Обсъдихме възможните решения с Кузман Илиев и колегите от ръководството на партията и постигнахме съгласие, че така ще бъде най-добре за всички, за да се избегнат спекулации. Но оставам привързан към ценностите, принципите и целите на партията, които впрочем в много голяма степен са сходни с програмата на “Прогресивна България”. Не ми са налага да правя ценностен компромис.

На този етап не разглеждам опцията да се включвам в партийно-политическия живот, изцяло съм фокусиран върху експертните си задачи, които, за щастие ми дават възможност да материализирам научните си търсения и практическия опит през последните три десетилетия, включително като председател на Стратегическия съвет при президента Румен Радев.

- Обвиняват премиера Румен Радев, че е овладял освен Министерския съвет и парламента, и президентството. Ще успее ли Илияна Йотова да се еманципира като държавен глава и да бъде негов коректив?

- Ако трябва да бъдем точни, Румен Радев не е завзел парламента и правителството на абордаж, а е получил отдавна невиждано доверие от много голяма част от българските граждани. Той е всепризнатият лидер на “Прогресивна България” и е нормално да ръководи процеса на разработване и прилагане на нейните политики. Тезата за “еманципирането” на г-жа Йотова е активно налагана, но аз не смятам, че е точното понятие. През изминалите два мандата Илияна Йотова бе честен и пълноценен партньор на президента Радев. Те бяха обединени от общи принципи и представи за това как трябва да се прави политика у нас. Не виждам това единомислие да е разколебано.

Смятам, че съвместните усилия на министър-председател и президент в качеството на единомишленици би могло да бъде много полезно за страната ни. Но между единомишленици е нормално да има и различни мнения, и спорове. Така е било, така вероятно ще бъде, но вече ще трябва да се отчита и новото институционално качество на взаимоотношенията им. Всеки ще изпълнява конституционните си правомощия според правилата и според собствените си виждания. Това обаче не е въпрос на еманципацията, а на търсене на оптимални политически решения, включително когато една институция може да играе ролята на коректив.

- “Прогресивна България” има самостоятелно мнозинство в парламента и де факто може да приема законите такива, каквито ги иска. Няма ли опасност нейните представители да се самозабравят и тотално да игнорират опозицията?

- Самостоятелното мнозинство не е такова “удобство”, за което често се говори, а преди всичко голяма отговорност. Впрочем основният смисъл на полученото абсолютно мнозинство е именно във възможността да приемаш законите такива, каквито прецениш с оглед на даденото от избирателите доверие. Добре е с опозицията да се води диалог, но диалогът е нещо, в което са нужни (поне) двама. Към настоящия момент по-голямата част от опозицията е възприела изцяло конфронтационна и провокативна линия на поведение, непрекъснато инспирира скандали и не предлага почти нищо смислено. Разбира се, не включвам щедрите предложения към управлението да действа “по-решително”, да “реже” разходи, да съкращава хора и да прави “смели реформи”. Логично възниква въпросът защо тези смели политици не направиха реформите, когато бяха на власт, а вършеха точно обратното.

Що се отнася до мнозинството, мисля, че проблем е не толкова самозабравянето, колкото липсата на самообладание и непремерените изказвания на някои депутати.

- Обясненията за тежко наследство имат основание, но кога и по какъв начин властта ще успее да се оттласне от него?

- Тежкото наследство е неоспорим факт, който бе потвърден по фрапиращ начин от одитните доклади на Сметната палата. Неслучайно в удивителен синхрон ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС направиха всичко възможно да отклонят вниманието от тях чрез всевъзможни скандали. Накратко - през последните 5 г. публичните финанси на страната са били управлявани безотговорно. Разходите се увеличават, без да са подсигурени с редовни и устойчиви приходоизточници. Държавата е задлъжнявала, за да субсидира покачване на жизнения стандарт и раздута инвестиционна програма. И на всичко отгоре истината е била прикривана - докладите на Сметната палата показват фрапираща технология на укриване на държавни разходи. Като капак дойде оценката на “Стандард енд Пуърс”, която преразгледа перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на страната от положителна на стабилна, а това е резултат изключително от разкритията в одитите на Сметната палата.

Разбира се, има и персонално отговорни длъжностни лица, под чието ръководство са били подготвяни такива бюджети. Ако говорим за периода на одита от Сметната палата върху управлението на публичните финанси (от 1 януари 2020 до 31 май 2026 г.), Асен Василев е бил финансов министър в продължение на 25 месеца или 2 години и малко, и е внасял в правителството и в Народното събрание бюджетите за 2022, 2023 и 2024 година.

Оттласкването от наследството тече, но не може да се осъществи за кратък период. За половин година Гълъб Донев като финансов министър успя да съкрати дълго трупания (и все още подхранван от редица инерционни процеси) дефицит от 9 на 5 млрд. евро. В същото време това не е лесен процес, има болезнени последици, а много хора искат бързи резултати. Уместни са препоръките за повече смелост при представянето на непопулярните мерки, които са необходими, за да се справим с последиците от “популярните” бюджети.

- Грешка ли беше представянето на бюджета за 2027 г. в УНСС?

- Не. Грешка на опозицията и нейните говорители бе истерията, която развихриха, тъй като показаха историческо и политическо невежество.

- Определихте го като бюджет на вразумяването. Възможни ли са някакви компромиси по вече представените идеи, както вече се случи с текстовете за личните асистенти?

- Бюджетната процедура допуска изменения между първо и второ четене, а предвид голямата сложност на ситуацията не бих изключил изменения в отделни числа. Но според мен принципите, на основата на които е изготвен бюджетът, както и основните заложени политики, няма да се променят. Ако визирам вашия пример, конкретните разпоредби за личните асистенти ще бъдат преработени, но принципната цел да се ограничат злоупотребите със социалната система - не. Това е пример, в който много ясно се вижда как чрез реформа ще се постигне ограничение на разходите.

- Каква е истината за писмото до ЕК и втория стълб от пенсионното осигуряване, защото опозицията говори за две писма и различни намерения?

- Истината за втория стълб е ясна и тя е отразена в проекта за бюджет. Такива промени са били обсъждани на експертно равнище, но решение за тяхното осъществяване няма. Следователно истерията по темата, която впрочем се обърна срещу своите автори, е безпредметна. Време е да се проведе сериозна дискусия относно философията и измеренията на проекта за бюджет.

- Кардинални промени в минималната заплата, пенсиите, непълното работно време, на фона на изречения, че за много неща пари няма. Не се ли опасявате от протести заради социално недоволство?

- Нека припомня, че процедурата по свръхдефицит, наложена ни от ЕК, е тъкмо защото приходната част изостава чувствително спрямо разходната, трудно е да се постигне балансиран бюджет отведнъж, ето това би създало сериозно социално напрежение.

Такъв риск има. Недоволството на някои групи от населението е разбираемо. Но трябва да правим разлика между “бунта на ситите” и “бунта на гладните”, както казва колегата Димитър Ганев. Някои професионални категории получиха през последните години доста големи увеличения и може би е редно сега да проявят известно смирение и солидарност с останалите. Убеден съм, че дори с цената на голямо напрежение правителството ще изпълни ангажимента да се погрижи за тези, които са в най-тежко положение.

Договорената формула за изчисление на минималната работна заплата се определя като сериозен успех и от синдикати, и от работодатели. Впрочем преговорите със социалните партньори се водеха лично от вицепремиера Гълъб Донев. Зная, че дискусията през август беше толкова гореща, колкото беше жега навън. Плащанията на пенсиите, както и актуализирането на размера им по швейцарското правило, са гарантирани.

- Причините за трагедията на магистрала “Тракия” са много, включително и на самите шофьори, но не трябваше ли някой да подаде оставка като акт на отговорност?

- Бог да прости загиналите и да помогне на пострадалите да се възстановят. Преди всичко, ако една оставка се подава “формално”, както вие казвате, тя губи смисъла си на личен морален акт, а се превръща в изкупителна жертва за успокояване на обществените страсти. Румен Радев би могъл да уволни някого, както Бойко Борисов се похвали, че е уволнил трима министри за “по-малки катастрофи”. Но това не е оставка, а жертвоприношение, за да се изпусне напрежението. Доколкото познавам премиера, той не действа така. А иначе вие сте права - верижните катастрофи на магистралата са поредното сериозно предупреждение за всички, които превръщат шофирането в “гонка” със смъртта. Дано да бъде разбрано.

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