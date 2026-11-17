Зърнопроизводителите плащаме на хората като ренти 2-3 пъти повече от субсидиите, които получаваме

- Г-н Генчев, честито за наградата “Агробизнесмен на България”. При награждаването казахте, че с години сте я чакали. Какви са първите ви мисли и чувства като агробизнесмена на 2026 г.?

- Наградата е много висока, трябва да я защитавам, продължавам да надграждам. За мен тази е най-голямата награда в България за агробизнесмен и съм щастлив, че я постигнах.

- Тежи ли обаче тази награда?

- Да, тежи, защото е и отговорност. Обадиха ми се много колеги от банките и фирмите, с които работя. Всички те ми честитят, но аз го чувствам като задължение да продължавам по-добре.

- Пожелахте си децата ви също да бъдат на вашето място. Какво ще ги посъветвате, за да могат да станат агробизнесмени на България?

- Да работят много. И най-вече трябва да бъдат любознателни, да търсят новите технологии, защото навлизат иновативни машини. Аз още не съм си купил робот, който да работи по блоковете - за обработки и пръскане. Пожелавам им те да го направят, но може и аз да ги изпреваря. Ако успея да го постигна, ще е много добре. Но те пак трябва да надграждат баща си, това е нещо нормално.

- Вие сте първо поколение фермер, вашите деца са второто, а имате и двама внуци, така че и третото е осигурено. Семейният агробизнес ли е гръбнакът на българското земеделие и икономика?

- България винаги е била аграрна държава. Произвеждали сме много в миналото, а и сега. Ние нямаме залежи от природен газ или петрол, за да се развиваме по друг начин. Затова трябва да се насочим към аграрния сектор, тук сме силни. Имаме традициите, а и климатът ни го позволява. А семейният агробизнес е устойчивата форма за това.

- Имате ли намерение към зърнопроизводството, резенето и люцерната да добавите плодове или зеленчуци?

- Плодове точно в този момент - не. Защото, ако заложа например на кайсии, ще трябва съвсем друг тип агротехника. По-дребна, за да може да влиза в блоковете сред дърветата. Не може и с нашите самоходни пръскачки. Трябва ни подходящият инвентар, на практика да правим цяло ново стопанство от нулата. Това са огромни инвестиции. А пък аз обичам, когато правя нещо, да го направя както трябва, да е най-доброто.

Но за зеленчуците, да - мисля да ги включа в стопанството. При тях ще ни бъде по-лесно, защото вече имам осигурено поливно земеделие. Затова съм дал задачата на синовете ми да го измислят как да стане. Но най-вече първо да намерят пазар, защото в България ние от по-старото поколение първо се хвърляхме да произведем. А при тази конкуренция, която е в момента, трябва да имаш сигурен пазар и чак тогава да започнеш да отглеждаш. И тази година има много колеги, които произвеждат плодове, но не могат да ги реализират и след това ги продават на безценица.

Само тези, които имат сигурен пазар, могат да постигнат добра реализация. Защото в крайна сметка ние произвеждаме за печалба, а не за да кажем, че само работим. Според мен, ако разчиташ само на субсидиите, не нормално.

- Последните няколко трудни години в земеделието поизчистиха ли агросектора от хора, които са в него само заради субсидиите?

- Да, пазарът се поизчиства от такива хора, което е добре, и остават само реалните фермери.

- Кой беше най-трудният момент в тези 35 години агробизнес?

- Много са. Но един от тях със сигурност беше преди 5 г. Тогава градушка ми унищожи 20 000 дка, или почти всичко. А нямах и застраховка. Трябваше да увеличавам кредита от банката, но оттам ми подадоха ръка. По това време имах да изпълнявам и проект, в крайна сметка го завърших успешно. Преодоляхме и тази криза, като урок ни е, вече правя задължително застраховка. Разбира се, не за всичко - например загубата на продукцията няма как да се покрие. Но поне имам спокойствието, че ако нещо се случи, ще си върна по-голямата част от направените разходи.

Затова и съветът ми към колегите е да правят застраховки

Това все пак гарантира, че едно бедствие няма да те занули напълно.

- Ако се върнем назад във времето - как и кога започнахте със земеделието? И ако сега избирате - пак ли щяхте да го направите?

- Винаги ми е било мечта да работя в земеделието. Това и завърших през далечната вече 1991 г., специалност “Механизация на селското стопанство” във ВИММЕСС, Русе, сега Технически университет “Ангел Кънчев”. Първо се занимавах с търговия - продавах банани и каквото можеше да се намери по това време. В района ни имаше 1600 дка държавна земя, взех я и започнах с нея. Купих си един стар трактор “Беларус”, сеялка и валяци. През деня дисковаме, през нощта засяваме, на другия ден валираме...

Не съм наследил нищо. Започнал съм от нулата. През цялото време съм разчитал на кредити от банките, и да не си кривя душата - винаги съм бил подпомаган.

Въпреки всички трудности, като например последните 2 лоши години, това е моето призвание и като отида на блока, се чувствам много по-добре, отколкото в офиса. Затова и сега, ако трябва да избирам, пак бих започнал със земеделие.

Като своя грешка обаче отчитам, че не помислих за преработка, за някакъв вид производство на продукт.

- Но вие имате изградена и дестилерия за етерични масла, цех за пелети, както и за семена, тоест вече разполагате с преработка?

- Да, през 2015-2016 г. участвах с проект по модернизация на селското стопанство. И там направих и за преработка - дестилерията, както и цеховете за пелети, за почистване на семена.

Но всичко това е само първична преработка. Няма краен продукт. А с такъв е по-добре.

- Каква е за вас 2026 г.?

- Тази година е добра за нас. Всички култури благодарение на това, че имаше достатъчно дъжд, са на плюс - гледам пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица, люцерна и резене.

- А какво е разпределението на културите?

- Преди да настъпи засушаването, гледахме основно пшеница - около 10 хил. дка, 5-6 хил. декара рапица, малко ечемик, слънчоглед и царевица.

Царевицата е на 2000 декара от поливното като първа култура, останалото е пшеница и ечемик и след него засявам втора култура. Така през октомври - ноември жъна втора култура слънчоглед, втора култура царевица. Или с един наем на земята изкарваме две култури, а рентите при нас са основното перо. Около 10 хил. декара е собствената ми земя, другата е наета.

- Какви ренти давате?

- След последните 2 г. имаше леко връщане назад, в нашата сливополска община също успяхме, защото бяхме отишли на 110-120 лв./дка, или 55-60 евро. Върнахме ги леко до 40 евро.

Но тази година, като колегите изкараха повече, пак започнаха да ги вдигат докъм 50 евро/дка. Това са 10 евро/дка повече, което при мен прави доста голяма сума допълнително. Но явно никой не държи сметка, че торовете и горивата са с още 30-40% нагоре. Затова и прогнозирам, че следващата 2027 г. ще бъде много трудна. Не само за мен, за всички колеги. Но никой не го отчита това предварително... Ние, фермерите, сами си правим живота още по-труден.

Аз плащам рентите авансово

И в момента давам парите за 2027 година. Правя го, за да мога да взема земя под наем, защото всички плащаха в края на годината. Направих екстрата да я пусна авансово с цел да привлека хора, което и се получи.

- Коя от културите ви тази година е най-печеливша?

- На практика при всички цената и добивите покриват себестойността. Няма култура, от която да се оплача. Сега всичките са на плюс, защото друга година например от три сме на плюс, от две на минус...

Като себестойност и среден добив тази година при мен най-добре е ечемикът. От него имам 800 кг/дка при по-малко разходи в сравнение с пшеницата и цена съвсем малко по-ниска от нея. Разбира се, и пшеницата също е на добра печалба, но там добивът е по-нисък. Както и рапицата, при мен тя е 360 кг/дка, но всичко над 300 кг вече е на добър плюс.

В нашия регион имахме не просто достатъчно дъжд, а рекордно количество. Или 1000 л на кв. метър за последната стопанска година - от 1 октомври 2025 до 1 октомври 2026 г. За сравнение обикновено за България нормата трябва да бъде 500-600 л, а в нашия район дори е по-ниска - 350-400 л. Сега имахме двойно и отгоре.

Дори имам наводнени площи, които в момента още не могат да се оправят, за да мога да ги засея. Но така е, за нас, фермерите, казват, че не може да ни се угоди и все сме недоволни...

В последните дни също имаше дъждове и рапицата започна да се нарежда 100%. При пшеницата и ечемика, които сме засели, също всичко се нареди. Не може да се оплачем от началото на новата стопанска година.

- Има ли връщане към рапицата, защото преди години имаше много декари, но повечето фермери се отказаха заради сушата през предходните години?

- Да. Аз лично предишните две години нямах рапица. Миналата засях, а тази съм я увеличил от 2000 на 5000 декара.

Това означава, че се връщаме към нея, защото, едно, че е много високодобивна, може да постигне добри резултати за нас, но също е и идеален предшественик за пшеница и ечемик.

- Вашето стопанство е в близост до Дунав. Защо в България не ползваме водите на реката за напояване?

- Съвсем наблизо е, на 5 км. В нашата сливополска община, Пиргово и Иваново има изградени навремето инсталации, с които се е поливало всичко 90% от Дунав.

Започнахме да работим по проект за възстановяване на тези поливни площи. И

се надяваме до две-три години да започнем да използваме вода от реката, както навремето.

Разбира се, има още много работа: например кои трасета да се възстановят, защото не всичко може. Самите поливни станции са много стари. Някои от тях са нарязани на скрап, в други има останало нещо, но то е ръждясало и енергоемко, което не си заслужава. Но все пак имаше готово напояване, а беше разрушено.

Някои фирми извадиха под земята тръби, нарязаха ги, което не е нормално. И в други държави имаше преход, но те си запазиха земеделието, не го разпродадоха, а при нас имаше “ликвидация”. Например до моите бази до последно работеше кравекомплекс. Но политиците преди 30 г. взеха решението да се ликвидира. И сега няма крави, а ако днес още ги гледаха, щяха да изкупуват много от нашата продукция.

- Вие мислили ли сте да влезете в животновъдството?

- Да, точно преди да го ликвидират този кравекомплекс, аз отидох при ликвидиционния съвет тогава и исках да го купя. Дори бях уговорил с холандска фирма да направим съвместно предприятие. Защото не можех да извадя всичките пари и за техниката, и за кравите. Казах им: аз ще участвам със сградния фонд, вие ще дадете кравите. Същевременно ще ги гледаме и ще ги продаваме тук от място, а освен това при мен ще бъде и нещо като демонстрационен център.

Но не можа да се случи, защото някои от ликвидационния съвет казаха: “Не може, ние сме назначени да ликвидираме, а не да запазваме”. Бяха му обявили цена около 300 хил. лв., при условие че той е струвал поне три-четири пъти повече. И аз бях готов да я платя тази цена, но те го разделиха, продаваха поотделно на парче и за всичко взеха 50 000 вместо 300 000 лв.

Ако не беше този абсурд да го ликвидират, сега може би щях да бъда и зърнопроизводител, и животновод. Но така е било писано.

- А защо избрахте да отглеждате малко популярното у нас резене? За какво се ползва?

- Резенето е специфичен и труден пазар, но го има. Дори бях достигнал площи от 2500 дка. Семената от резенето се продават във вид на чай. Чрез българска фирма се изнасят преди всичко за Германия. От отпадъка - счупените семена, в дестилерията правя масло. То също е с много труден пазар, но щом нямам наличност в момента, значи все пак съм го продал. Може да е на съвсем малка печалба или дори на нула, но не съм на загуба от него.

Преди няколко години и аз, както и много колеги в района, се хвърлихме към лавандулата, направих и дестилерията, защото имаше доста добра цена. Но после тя падна, стана едно пренасищане на пазара, ядосах се и разорах всичко. Сега нямам и 1 дка с лавандула.

Затова и се върнах към резенето, за да може да работи дестилерията. Така създавам и работа на моите хора, защото, като засеем, зимата няма какво да правят. Не мога да ги пратя на борсата, защото после няма да се върнат, а и тук, както в цяла България, проблемите с работната ръка са големи. Така на практика дестилерията преработва преди всичко през зимния сезон, за да могат хората да имат работа.

- Държавата мащеха ли е, или майка за българските фермери?

- Държавата не ни помага много, но поне не ни и пречи много

Не можем да се оплачем, че никой не иска да говори с нас, знаят за нашите проблеми. Разбира се, надяваме се всичко да бъде по-добре, да тръгне оттук - нататък. За нас няма значение кой е на власт. Интересува ни да бъдат защитени интересите на всички.

Понякога ни настройват един срещу друг: зърнопроизводителите са против животновъдите. Няма такова нещо, единият бранш не воюва с другия! Има място за всички фермери в България.

Ако няма животновъди, кой ще купува продукцията ни? Аз произвеждам и люцерна и я продавам директно на животновъди. Ако ги няма тях, и фуражният завод до моята база няма да го има и да купува пшеницата от мен.

Сега някои казват: дадоха на зърнопроизводителите 500 млн., а на животновъдите само 100 млн. Тоест зърнопроизводителите вземат 5 пъти повече. Но обработваемата земя в България е 38 милиона декара. На нас ни се дава на декар и се получават по 10 евро от държавата. А в същото време ние връщаме обратно като ренти на хората 2-3 пъти повече - по 30-35 евро/дка. Затова не е правилно да се казва, че зърнопроизводителите са взели 1 милиард, а че тези пари отиват за хората във вид на ренти. И те разчитат на тях - един си купува дърва, друг въглища, трети плаща парното. Никой не ги държи на книжка в банката. Хората харчат тези пари и те отиват в икономиката.

- Какво бихте посъветвали един млад фермер, който сега започва?

- Бих му казал, че в момента не е много удачно да се занимава със зърнопроизводство. Може би с плодове, зеленчуци... Но да има предвид, че за зеленчуците трябва работна ръка, която я няма, а за да гледаш овощни градини, трябват големи инвестиции в специализирана агротехника. Все пак в тези сектори има свободни ниши и принадена стойност. Но ако започне с 1000 дка земя зърнопроизводство, трябва да знае, че ще бъде на минус. Не че трябва да стане директно голям фермер, и аз съм бил с 1600 декара, за да стигна до 25 хил., но тогава условията бяха други.