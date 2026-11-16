Три парадокса стават със заплатите и работните места

Пазарът на труда е под натиск от небалансирания модел на растеж и високата инфлация

Националната статистика публикува в петък новите данни за заплатите и пазара на труда, както и за икономическия растеж през третото тримесечие на 2026 година. Картината на пазара на труда е многопластова и противоречива, още повече когато се насложи върху икономическите и фискалните данни, които също чертаят неустойчиви тенденции. Наетите в икономиката спадат, в държавния сектор растат.

Като цяло спада броят на наетите в България, и то значително – с над 31 хиляди души през септември спрямо същия месец на предходната година. Целият спад на наетите е в частния сектор, като спадът е с над 35 хиляди души, или 2% на годишна база. Обратно, в държавния сектор броят на наетите продължава да расте, макар и с намаляващ темп – с 0,7% на годишна база.

Все пак конкретно в държавната администрация има минимално намаление от 0,4% на годишна основа. Малко е, но дано да е само първа стъпка в обещаната административна реформа. Поне с 20% трябва да спадне администрацията, за да е в крак с демографските процеси от последните десетилетия. Още толкова може да намалее, ако използва нови технологии – наскоро Нидерландия си постави точно такава цел.

По сектори най-голям абсолютен спад се отчита в преработващата промишленост - над 23 хиляди души за една година. Това е повече от всички останали сектори, взети заедно, и не е учудващо, при положение че индустрията отчита постоянно намаление на производството заради спада на износа в последните години.

Като процент най-голям спад на наетите се отчита в сектора на недвижимите имоти – над 6%, следван от индустрията и земеделието с около 5%. Спадът в сектора на недвижимите имоти повлича със себе си и строителството, което също губи наети.

Обратно, бум на заетостта се отчита в здравеопазване и социални дейности - с близо 5%, или почти 10 хиляди души за година. Растеж на наетите отчитат и други браншове от сектора на услугите – търговия, хотели и ресторанти, култура и развлечения.

Като цяло пазарът на труда отразява общите икономически тенденции – икономиката се движи от кредити, потребление и внос, докато производството и износът буксуват. Но този небалансиран модел на растеж е свързан с висока инфлация и задлъжняване, което го прави неустойчив.

Заплатите в частния сектор растат, но не могат да настигнат държавния

Темпът на растеж на заплатите в частния сектор на икономиката се запазва около 12% на годишна основа – с малки вариации такова е нивото всеки месец от началото на годината. Пазарният натиск за увеличение на заплатите остава висок заради дефицита на кадри и заради инфлацията. Работодателите са принудени да компенсират инфлацията – която се предизвиква основно от големия бюджетен дефицит и бума на потребителския кредит, които помпат паричната маса и наливат масло в огъня на поскъпването.

В държавния сектор тенденциите са съвсем различни. Миналата година заплатите бяха увеличени значително – най-вече в МВР, армията и съдебната система – като темпът на растеж на заплатите средно в държавния сектор надмина 16% на годишна основа. В резултат заплатите в държавния сектор изпревариха тези в частния сектор. В последно време има известно охлаждане и темпът на увеличение на заплащането в държавния сектор се забави до 7,3%. И въпреки всичко като цяло заплатите в държавния сектор остават по-високи от тези в частния сектор – и през септември, и през цялото трето тримесечие.

Има и други забележителни тенденции в заплащането. Например секторът с най-високи заплати – ИТ и телекомуникации - отбелязва много бавен растеж на доходите от 6,5%, наполовина на темповете в останалата част от частния сектор на икономиката. Вероятно причината е, че намалява дефицитът на кадри благодарение на навлизането на изкуствен интелект. Въпреки всичко заплатите в този сектор остават двойно по-високи от средните за страната.

Обратно, бързо растат доходите в нископлатените сектори като хотели, ресторанти, земеделие и строителство – но не е ясно дали това е реално увеличение на заплатите, или просто намаление на укриването на доходи заради вдигането на минималната заплата и минималните прагове. Официално декларирана брутна заплата от едва 930 евро в хотели и ресторанти, и то по време на летен сезон – едва ли някой ще повярва, че това са реалните заплати в сектора.

Интересно е да видим защо намалява броят на заетите в икономиката. И тук се натъкваме на парадокс – увеличава се броят на работещите над 65-годишна възраст, с над 7% на годишна основа, но в същото време с над 5% спада броят на работещите между 25 и 34 години. Пенсионерите работят повече, това е дългосрочна тенденция заради дефицита на кадри – но защо при младите е обратно?

Можем да си помислим, че става въпрос за уволнения и безработица, но няма нищо такова – безработицата намалява като цяло и особено във възрастовата група 25-34 години. Това, което расте, е броят на лицата извън работната сила, или с други думи, неактивните лица, които нито работят, нито си търсят работа. И най-голямо е увеличението точно във възрастовата група 25-34 години.

По групи по-силно увеличение на неактивността има сред хората с ниско образование и в селата.

Но най-интересно е, че практически цялото увеличение е в групата “нежелаещи да работят” – и най-вече “по лични и семейни причини”, което включва, общо взето, тези, които нямат обективна причина да не работят (обективна причина е например образование, заболяване или пенсиониране).

Тези данни са в унисон и с наблюдаваната тенденция за увеличение на дела на младите, които нито учат, нито работят. Според Евростат делът им в България достига 15,1% през второто тримесечие на 2026 г. – подобни нива не сме имали от края на пандемията насам. Вече сме на второ място в целия Европейски съюз по дял на младите, които нито работят, нито учат, и само тежката криза в Румъния държи северната ни съседка пред нас.

Като цяло пазарът на труда е под натиск от небалансирания модел на растеж и високата инфлация, както и от увеличения дял на младежи, които нито учат, нито работят. Тези проблеми не бива да се пренебрегват, за да не прераснат в сериозна криза в следващите години.