Много шум за нищо, или как се трупат гледания

Казвала ли е ДАНС кой на кого да дава интервю? Този въпрос разпали поредния скандал, след като ютюбърът Станислав Цанов обяви, че службата е притискала 23-годишната Ива Михайлова да говори пред Мартин Карбовски, но не и пред него.

Появиха се записи, заваляха обвинения, намесиха се и политици, които искат оставки, плашат с Брюксел... Само че самата Ива отрича някой да ѝ е оказвал натиск. Същото твърдят и майка ѝ, и адвокатът ѝ, и от самата държавна агенция. Много шум, но без доказани факти.

В ютюб скандалите носят популярност, а тя от своя страна носи пари. И лесно може да се окаже, че чуждата болка е удобен начин някой да си направи реклама. Политиците пък, както винаги, не пропуснаха шанса да блеснат. Няма нищо лошо журналистите да задават въпроси, а политиците да искат проверки. Но нещата преминават границата на добрия тон, когато човек, дошъл в България да се лекува, се окаже в центъра на политическо и медийно надцакване.

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