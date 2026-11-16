ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ремонт променя движението по АМ „Тракия”

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Само в "24 часа" на 16 ноември: Каква мъка чака чиновника през 2027 година

2132
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Само в "24 часа" на 16 ноември четете:

Достойна пенсия? Трябва да внасяш поне по 68 евро на месец допълнително, за да я получаваш

Мъката на чиновника: съкращения, без банкет и автоматичен ръст на заплатата

Исторически шамар за Европа - анализ на Валери Найденов

Разчистването на просеката на Княжевския лифт – най-рано през юни догодина

Частници в ловни стопанства си тръгват след 1 г., други – след 13. Но държавата може да ги махне и по-рано

Българинът знае 2 и 200, но е трудно да приемем, че ни предстои да сме по-дисциплинирани към харченето - интервю със съветника на финансовия министър Александър Маринов

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа