Чрез самореволюцията към национално възраждане – китайският модел на управление като пример за бъдещето на света

Много български приятели, които са посещавали Китай, споделят възхищението си от бързото икономическо развитие и дългосрочната социална стабилност на страната. Те се питат каква е тайната зад историческите постижения на Китай.

За страна с население от над 1,4 милиарда души ключът към успешното управление се крие в Китайската комунистическа партия (ККП), която обединява над 100 милиона членове, и в последователното прилагане на принципа за всестранно и стриктно управление на партията. Миналия месец в Пекин се проведе Петият пленум на 20-ия Централния комитет на ККП, на който беше разгледано и прието „Решение на ЦК на ККП за последователното и всестранно строго управление на партията“. Пленумът даде систематичен отговор на два основни въпроса: как една дългогодишно управляваща партия да запази своята жизненост и как да се гарантира устойчивото развитие по пътя на модернизацията. С приетото решение бяха определени дългосрочните институционални насоки за изграждането и управлението на партията в новата епоха. Това не само укрепва институционалните основи за дългосрочната стабилност и развитие на Китай, но и предоставя на международната общност възможност да разбере по-добре логиката, стояща зад успехите на китайското управление.

I. Самореволюция: ключ към преодоляване на предизвикателствата пред дългогодишното политическо управление

Историята на политическото развитие в световен мащаб показва, че преодоляването на историческия цикъл на възход и упадък, свързан със загубата на управленска активност, злоупотребата с власт и институционалното закостеняване, е общо предизвикателство пред държавите. Някои страни се опитват да преодолеят недостатъците в управлението чрез многопартийна конкуренция, смяна на властта посредством избори и механизми за взаимен контрол и баланс между властите. Тези подходи обаче пораждат и проблеми като политическа поляризация, остро противопоставяне между партиите, непоследователност в политиките и разделение в обществото.

Тази година се навършват 105 години от основаването на Китайската комунистическа партия. Поглеждайки назад към нейната над стогодишна история, една от основните причини за последователните ѝ успехи е, че тя винаги е отдавала голямо значение на собственото си изграждане, имала е смелостта да отстоява истината и готовността да поправя грешките си, като се развива и укрепва чрез непрекъснато преодоляване на своите слабости. В резултат на продължителни търсения Китайската комунистическа партия намира два отговора на въпроса как да се преодолее историческият цикъл на възход и упадък. През 1945 г. другарят Мао Дзъдун дава първия отговор: „Народът да упражнява надзор върху правителството“. След 18-ия конгрес на ККП генералният секретар Си Дзинпин формулира втория: „Самореволюция на партията“. Това е уникален принос на Китайската комунистическа партия към търсенето на нови подходи за управление на политическите партии.

Пленумът изгради цялостна система за управление, основана на способността на партията да се пречиства, усъвършенства, обновява и повишава нивото си. Тази система е насочена към преодоляване на проблемите с отслабването на дисциплината, управленската пасивност и закостеняването, които могат да възникнат при продължително упражняване на властта. Тя създава условия за положителен цикъл на непрекъснато усъвършенстване на управлението, дългосрочна политическа стабилност, последователни и целенасочени политики и устойчиво икономическо развитие. По този начин Китай предлага на света ново, устойчиво решение за управлението на политическите партии и стабилното развитие на държавите, което надхвърля западния подход, основан предимно на противопоставяне и взаимно ограничаване на властите.

Какво позволява на Китайската комунистическа партия последователно да провежда вътрешни реформи? Отговорът се корени в нейния характер и първоначалната ѝ мисия. ККП представлява основните интереси на работническата класа и на най-широките слоеве от населението и няма собствени специални интереси. Именно отстояването на интересите на народа е най-здравата основа за укрепване на партийното управление. След 18-ия конгрес на ККП Китай постигна победа в най-мащабната кампания за преодоляване на бедността в човешката история. Близо 100 милиона жители на селските райони се избавиха от абсолютната бедност. Днес китайските граждани усещат реалните ползи от развитието на страната.

II. Укрепване на партийното строителство: основен стълб на модернизацията в китайски стил

Модернизацията в китайски стил е най-мащабният и един от най-сложните процеси на модернизация в човешката история. Тя обхваща огромно население и съчетава стремежа към общ просперитет, хармоничното развитие на материалната и духовната култура, екологичното развитие и мирния възход. За подобен път няма готов модел, който може просто да бъде възприет. В международен план дълбоките промени, невиждани от столетие, се ускоряват. Едностранните действия и протекционизмът набират сила, рисковете, свързани с хегемонизма, продължават да се проявяват, геополитическите конфликти зачестяват, а глобалните предизвикателства стават все по-многобройни. Във вътрешен план задълбочаването на реформите във всички области и насърчаването на висококачественото развитие поставят нови задачи, а съчетаването на реформите, развитието и стабилността се усложнява. В самата партия общото състояние на партийните членове и кадри е добро, но проблеми като недостатъчна идейна последователност, слабости в организацията и неподходящ стил на работа все още не са напълно преодолени.

Въз основа на тази трезва и обективна оценка пленумът ясно подчерта необходимостта от запазване на увереността и стратегическата последователност, както и от прилагане на по-високи стандарти и по-прагматични мерки. Той призова за продължаване и пълноценно използване на ценния опит, натрупан при всеобхватното и стриктно партийно управление в новата епоха, за целенасочено преодоляване на основните проблеми в партийното изграждане и за затвърждаване и развитие на трудно постигнатата благоприятна политическа среда.

Последователното прилагане на всеобхватното и строго партийно управление има за цел да изгради стабилно управленско ядро, ефективна организационна система, почтен и отговорен кадрови състав и благоприятна обществена среда, които да гарантират приемствеността и последователното изпълнение на средносрочните и дългосрочните национални стратегии. Чрез постоянни усилия за подобряване на стила на работа, укрепване на дисциплината и насърчаване на почтеното управление се защитават социалната справедливост и равнопоставеността, така че ползите от развитието да достигат до всички граждани и да укрепват основите на обществото. Същевременно системното изграждане на партийните организации и кадровия състав повишава ефективността на управлението и гарантира точното прилагане на политиките на практика.

III. Китайският модел на управление: стабилност и положителен принос в свят на сътресения и промени

Моделът на партийно управление, утвърден от пленума, служи не само на развитието на самия Китай, но и предоставя полезен опит за днешния свят, белязан от нарастваща несигурност. Китай никога не се е стремил да налага своя модел на други държави, но може да допринесе със собствени решения за насърчаване на почтеното управление в световен мащаб. Корупцията е общо предизвикателство пред цялото човечество. Тя сериозно възпрепятства икономическото развитие, влошава бизнес средата и подкопава общественото доверие. Настоящият пленум усъвършенства системата за противодействие на корупцията, основана на три взаимосвързани цели: служителите да не смеят да извършват корупционни действия, да нямат възможност да ги извършват и да нямат желание да прибягват до тях. По този начин се изгражда цялостен механизъм, който обединява образованието, институционалните правила, контрола, санкциите и утвърждаването на култура на почтеност. Този модел на управление, доказал своята ефективност в дългогодишната практика, може да послужи като полезен ориентир за държавите, които се стремят да усъвършенстват механизмите за контрол върху властта и да градят чисто управление.

Колкото по-добре се изгражда Китайската комунистическа партия, толкова по-успешно ще се развива Китай. А когато Китай се развива по-добре, това е от полза и за света. В условията на нарастващи предизвикателства пред мира, развитието и ефективното управление в световен мащаб Китай твърдо следва принципите на мирното развитие, взаимната изгода и общия успех. Страната защитава многостранното сътрудничество и международния ред, в чийто център стои ООН, като по този начин допринася за световния мир и стабилност, икономическото възстановяване и напредъка на човешката цивилизация.

Китай се застъпва за равноправен диалог, взаимно учене и обмен на опит между политическите партии от различни държави. Приятелските отношения между партиите на Китай и България също представляват солидна основа за задълбочаване на традиционното приятелство и практическото сътрудничество между двете страни. Китай ще бъде надежден и дългосрочен стратегически партньор на България в нейния стремеж към развитие и просперитет. Китай е готов да работи заедно с България и всички останали държави по света в дух на сътрудничество и взаимна изгода за съвместното изграждане на общност на споделена съдба за човечеството.