Но пък в ада на магистрала “Тракия” имаше добри примери на хора, които жертват безопасността си, за да предпазят другите, каза още социалният психолог в интервю за "24 часа"

Още акценти от интервюто:

Когато приемаме света като враждебен, се затваряме в тесния кръг на близките си и губим доверие към останалите

Не сме толерантни по принцип, а под условие - приемаме различните, докато не засегнат убежденията ни

Социалните мрежи превръщат различното мнение в заплаха, а несъгласието – в лична нападка

- На 16 ноември отбелязахме Международния ден на толерантността. Такъв народ ли сме българите като хора, или по-скоро сме безразлични - на никого не му пука за абсолютно нищо и това създава фалшиво чувство на толерантност, доц. Димитров?

- Темата е хубава, защото дава възможност да се излезе от обичайното клише, че българинът е гостоприемен, сърдечен, толерантен, но пък понякога само проявявал нетърпимост към различните. Важно е всъщност да се обясни при какви условия проявяваме толерантност и кога спираме. Трябва да направим и важното разграничение, че толерантността не е доброжелателност, симпатия или приемане.

Тя просто е отделен конструкт и маркира друго нещо - мога да не харесвам някого, да не споделям убежденията му, дори да не одобрявам поведението му и въпреки това да признавам правото му да бъде различен. Именно това е толерантността.

И тя не се проявява в отношенията ни с хората, които харесваме, а именно с тези, с които не се разбираме.

Иначе като народ не бих ни самоопределил нито като особено толерантен, нито като изначално нетолерантен, защото подобна характеристика би била твърде опростена. Толерантността не е устойчива черта на националния характер. Тя зависи от социалната среда, от конкретната ситуация и най-вече от това как възприемаме човека срещу нас. По-скоро бих говорил за селективна толерантност – склонни сме да приемаме по-лесно различията, които не поставят под въпрос собствените ни ценности и представи за нормалност. Когато обаче различието засегне някоя от тези представи, реакцията ни може бързо да премине от любопитство или безразличие към неодобрение, даже и към враждебност.

- Къде е границата?

- Да не се интересувам от другия и да не се намесвам в живота му или просто да го избягвам, не означава непременно, че съм толерантен.

Истинската проверка на толерантността настъпва не когато различният е някъде далеч, а когато се окаже наш колега, наш съсед, наш приятел, родител на детето, с което учи собственото ни дете. В този смисъл не толкова различието само по себе си ни затруднява, колкото близостта с него. Можем да декларираме приемане на абстрактно ниво, но да реагираме съвсем различно, когато то стане част от ежедневието ни.

Преди няколко години бях правил изследване на социалната дистанция, което практически дава информация за нивото на толерантност. То не е национално представително, извадката е малка, но ми направи впечатление как възприемаме различните малцинства.

Най-малко толерантност проявяваме към ромите. На въпроса “Бихте ли се оженили или омъжили за представител на съответния етнос?” най-далече стояха ромите. Но на следващия въпрос - “Бихте ли имали нещо против детето ви да се ожени или омъжи за представител на дадения етнос?” – ромите изведнъж се сближаваха. И отново изчезваха на по-заден план по скалата на въпроса “Бихте ли имали за свой най-добър приятел представител на съответния етнос?”.

Това много ме впечатли. Вероятно тук се появява ако не толерантност, то по-скоро търпимост, но не толкова към етноса, колкото към избора на детето: “Добре, аз няма да го избера за свой партньор и приятел, но ако детето ми го избере, ще се съглася”. Тоест не сме толерантни по принцип, а под условие.

- Какво виждаме по отношение на толерантността в поведението ни по пътищата? Само преди дни катастрофата на АМ “Тракия” ни разтърси. Проявяваме ли търпимост като шофьори и какво говори това изобщо за отношението ни към правилата и към останалите?

- Струва ми се, че поведението ни на пътя е доста показателно за някои по-дълбоки особености на социалните взаимодействия. Там често се проявява своеобразен индивидуализъм – усещането, че собственото ни време, удобство и право на движение са по-важни от тези на останалите. Бързаме повече и сме по-нервни от другите. Понякога реагираме на дребни ситуации с агресия, която е напълно непропорционална на повода. Когато сме част от анонимна маса на пътя, по-лесно губим усещането за лична отговорност към конкретния човек отсреща, още повече че не знаем кой е, не го и виждаме. Така той престава да бъде човек с неговите притеснения, семейство и ангажименти и се превръща просто в някой, който ми пречи. Много често оправдаваме собствените си грешки със ситуацията, а грешките на другите – с характера им. Ако аз бързам, имам основателна причина. Ако другият бърза, той е безотговорен. Ако аз неволно отнема предимство, това е случайно. Ако някой го направи на мен, това е проява на неуважение. Тази асиметрия в оценката на собственото и чуждото поведение е една от предпоставките за проблемите на пътя ни. Но търпимостта на пътя не означава да проявяваме снизходителност към опасното шофиране, нарушенията или агресията. Напротив, трябва да има ясни правила и последователни санкции. Културата на движение започва много преди поставянето на ръка върху волана. Тя е част от способността ни да живеем заедно, да признаваме правата на другите, да не поставяме собственото си удобство над тяхната безопасност.

Но от друга страна ситуацията на автомагистрала “Тракия” показа и позитивен пример за това как много хора могат да помагат на други дори ако жертват собствената си безопасност. Имаше съобщения за хора, които започват да дават сигнали на идващите да намалят скоростта, за да предотвратят още по-големи катастрофи. Да го правиш в мъглата, не е безопасно, особено когато колите се движат с несъобразена скорост.

- Тогава става ли дума за атомизация на обществото ни - всеки живее в собствения си свят и все по-трудно забелязва хората около себе си?

- Не трябва да го разбираме непременно като атомизация в смисъл на пълно разпадане на социалните връзки, а по-скоро като нарастваща индивидуализация, съчетана с отслабване на чувството за общност и взаимна отговорност. В интересен парадокс сме – живеем физически все по-близо един до друг, кварталите и блоковете ни стават все по-гъсто населени. Непрекъснато сме свързани чрез технологиите, но невинаги се чувстваме социално ангажирани с хората около нас.

- Как си обяснявате това?

- Когато човек възприема социалната среда като несигурна, непредвидима, дори враждебна, той може да започне да ограничава доверието и ангажираността си извън тесния кръг на семейството и на близките си. И по този начин се свива социалният ни хоризонт - ние се грижим за своите, но все по-трудно разпознаваме отговорността си към непознатия, към другия.

За да бъда толерантен, трябва да призная другия като равностоен участник в общия ни социален проект. Ако го възприемаме единствено като конкурент, като досадна пречка, като човек, който няма отношение към моя свят, тогава трудно може да очакваме някаква солидарност и съпричастност.

- Станали ли сме по-раздразнителни, изобщо по-подозрителни един към друг, или просто днес такива прояви са много по-видими?

- Все по-трудно понасяме неудобството, несъгласието с нашето мнение и поведението на хората, които не отговарят на очакванията ни. Все по-често реагираме импулсивно. Не бих твърдял, че българите непременно са станали по-нетолерантни. Това е тенденция, която обхваща далеч по-широк кръг от хора, бих я нарекъл глобална. Светът живее в среда с предпоставки за подобно поведение – продължително усещане за несигурност, натрупано разочарование от институциите и икономическото положение, постоянен информационен поток, конфликтен тон в публичното общуване. Социалните мрежи още повече усилват тези усещания – те не само правят конфликтите по-видими, а променят начина, по който общуваме.

И в социалните мрежи реакцията често е по-бърза от мисълта. Категоричността получава повече внимание от нас. Несъгласието лесно се превръща в лична нападка. Тоест ние започваме да приемаме различното от нашето мнение не като повод за диалог и повод за дискусия, а като заплаха, нападение, провокация.

Така ставаме все по-подозрителни към другия. Вместо първо да потърсим обяснение, често предполагаме, че някой иска да ни измами, да ни навреди или да се възползва от нас. А когато недоверието се превърне в изходна позиция, всяко взаимодействие започва да изисква допълнително усилие. Проблемът не е само дали сме станали по-раздразнителни, а че губим готовност да допускаме добронамереност от другия.

- Тогава как може толерантността или изобщо някаква форма на чувство на общност да се възпитава? Доколко нещата зависят изцяло от социалните условия и доколко - от възпитанието и образованието?

- Проблемът с общуването ни с другите всъщност идва от предразсъдъците към другия.

- Те как се формират?

- През прекия опит с другия, но най-вече през информацията, която получаваме от най-близките, от семейството, приятелите, училището. Още от ранна възраст децата започват да категоризират всичко, включително другите хора – да ги поставят в определени групи и да очакват определено поведение от тях. Това е социално поведение, то се възпитава. Но ако разчитаме само на семейството, няма как нещата да се случат. Всички институции трябва да са в синхрон. Не може едно дете да е възпитавано към толерантност вкъщи, но когато отиде на училище и общува с връстници, които проявяват нетолерантност, да не се повлияе от тях.

Затова всички тези агенти на социализацията, както се наричат в науката, трябва да работят в съзвучие.

От друга страна, и групите, които са обект на нетолерантност, не трябва да остават пасивни. За да бъдат включени в голямата общност, трябва да започне процес на взаимно опознаване. Но той не може да стане насила и без участието на самите групи, към които има стигматизация. Ако вземем за отправна точка ромите, не може да очакваме, че една сутрин изведнъж ще станем по-толерантни към тях без тяхното участие.

- Тогава толерантността възможна ли е в общество, в което тя и добротата се приемат като слабост?

- Тя обаче не е слабост, не означава безхарактерност. Тя изисква самоконтрол, увереност и способност да отстояваш позициите си, без да отнемаш правото на другия да има своя воля. Възпитанието в толерантност е особено необходимо, но на първо място място трябва да преосмислим какво разбираме под доброта и какво разбираме под отстъпчивост.

И обратно - не означава да се отказваш от собствените си убеждения и да позволяваш да те унижават или да приемаш всяко поведение в името на това да не изглеждаш нетолерантен.