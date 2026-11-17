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Само в "24 часа" на 17 ноември четете:

Има полза от камерите! Все повече заковават убийците, анализ на проф. Иван Тодоров

С усещане за криза българите дали за година рекордните 1,191 млрд. за автомобили на изплащане

От специалното приложение Smart ще научите защо краят на света трябваше да дойде в петък, на 13.11.2026 г., но се размина

Играта, която ще погълне света

Търсенето на електрически коли на старо се удвои

Бронзов хан Аспарух ще пази Варна, има идея за комплекс на българските владетели

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.