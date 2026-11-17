Четири тежки престъпления в рамките на 3,5 месеца – 3 светкавично разкрити

При 3 от тях 3 фактора помогнаха да бъдат разкрити много бързо. Наличието на камери и около жилищните площи, и по пътищата, добра работа на полицията и непрофесионални изпълнения от извършителите.

При убийството на собственика на ПИМК и “Ботев” - Пловдив, Илиян Филипов, първият задържан е заснет да влиза и да излиза от камера на 50 метра от сградата. Видян е и на охранителни камери по бул. “Пещерско шосе”, по маршрута през Пловдив и от толкамерите от София до Пловдив и обратно. Заснето е даже изхвърлянето на дрехи и обувки след убийството. В кв. “Гагарин” мъжът е заснет без маска и качулка, което е аматьорско изпълнение.

Толкамерите следят колите по всички основни пътни артерии. Да използва в такава ситуация някой собствения си автомобил от София до Пловдив и обратно и пежото на сестра си за придвижване до местопрестъплението и за оттегляне, е очевидно непрофесионално. Взети са и пръстови отпечатъци от пежото – по волана и по бутилка минерална вода.

Професионалистите

използват крадени коли, които се сменят на места, където не може да има заснемане

Виждаме как наличието на голямо количество камери и електронната система на достъп на МВР до толкамерите дава много бързи резултати. Впечатляваща е и професионалната работа на полицията.

Извън конкретното престъпление, за съжаление, често изображенията от толкамерите в България не се зачитат при пътни нарушения поради неясен образ.

Още по-елементарни са нещата при убийството на Слави Бинев - 2 пъти евродепутат и бивш председател на Комисията по култура на Народното събрание. Камера засича влизането на колата на потенциалните извършители на пресечка - по посока къщата на Бинев. Работещ в имота вижда колата и хората да влизат, чува да се стреля и влезлите преди това да отпътуват. Сигнализира на 112.

София е наситена с охранителни камери. И не знам с кой акъл потенциалните извършители тръгват по магистрала “Тракия”, където са под погледа на камерите на толсистемата. По магистрала “Тракия” ще отидат на турската граница, където след извършеното убийство щателно ще ги проверят. Според източници шофьорът бил решил да тръгне към Гърция, но

се объркал и вместо по магистрала “Струма”, тръгнал по “Тракия”

Не че по “Струма” има по-малко камери, но поне няма граничен контрол. Полицията е действала светкавично и професионално. И самото спиране, и залавянето на потенциалните извършители е направено безупречно.

Прави впечатление, че при разкриването на двете убийства ключова роля имат камерите за наблюдение. И охранителните камери, монтирани пред къщи, магазини и обществени сгради, и толкамерите. Бързият достъп до тези камери дава възможност да се сглоби картината на престъплението и да се проследят извършителите.

Третото престъпление е убийството на Георги през август от група тийнейджъри. Те решават, че ще разобличат педофил и ще го накажат. Едно от момичетата, което е на 17 г., определя среща с интимни подбуди на 37-годишния Георги. Момичето в социалните мрежи се представя като 15-годишно. Георги отива на срещата. Побой и чупене на кости и череп, като са нанесени множество удари по главата и тялото на жертвата, довели до разкъсване на бъбреци, на белия дроб и черния дроб, до счупени ребра. Извършителите са гасили фасове по тялото на Георги, рисували са свастики по него, заплювали са го, душили са го, обръснали са му веждите. Георги е намерен и закаран в болница, където издъхва в резултат най-вероятно на черепно-мозъчна травма.

Извършителите са и

без елементарни знания за закона

- нещо типично за българското образование. Те се хвалят с извършеното, като снимат и после публикуват кадри в интернет, все едно само те могат да си гледат публикуваното. Основните извършители веднага са задържани. След анализ на публикуването в социалните мрежи, анализ на телефонните записи, проследяване на телефонните разговори и разпити полицията изяснява кои от извършителите какво точно са направили на жертвата.

Проблем е четвъртият случай от края на юли тази година. В къщата му в Банкя е убит бизнесменът Владимир Янков. Той е правил оборот от десетки милиони евро от внос на вендинг оборудване, кафе и чай. Данните са, че преди да умре, той е изтезаван чрез побой и душен. Къщата е подпалена на няколко места. Извършителите са добре маскирани. Следите им се губят още след втората пресечка. Това означава, че вероятно предумишленото убийство е добре планирано. Едно от обясненията за изтезанията е да се получат кодове за криптоактиви на жертвата.

А би било полезно разполагащите със значителни активи да осигуряват по-добра охрана на местата, където живеят.

Само алармена инсталация далеч не е достатъчна

Естествено, няма 100% гаранция, но има съществени затруднения пред престъпниците. И в ерата на тоталното видеонаблюдение има по-изолирани места, на които трябва да има поне денонощно осъществявано от човек видеонаблюдение от надеждна охранителна фирма, която да не отбива номера. А под отбиване на номера се разбира, когато един човек наблюдава толкова много екрани, че не може да следи и случаите, при които системите откриват движение през нощта.

Не бива да се забравя и че Конституционният съд е приел, че когато някой е проникнал с взлом в жилището ви, използването на оръжие за защита се приема, че е при условията на неизбежна отбрана и защитаващият се не носи отговорност за това, че е застрелял взломаджиите - дори да не са го нападнали физически.

Криптоактивите са най-рискови за съхраняване, защото често само един код препятства прехвърлянето на собствеността. За по-голяма сигурност се използват и хардуерни устройства за достъп, които се съхраняват по трудно достижим начин, включително в банкови трезори.

Случаите ни насочват към това, което се очертава като тенденция в целия свят – инсталирането на територии като България на десетки хиляди камери, обработвани с AI, е могъщо средство за борба с престъпността. С тях се засичат не само престъпленията, но и пътните или други нарушения. В някои държави правоохранителните органи вече поставят на възлови места ниско разположени скрити камери. Така се осигурява получаването на

лицата при нахлупени качулки

и шапки с козирки и наведена надолу глава. Все по-често охранителните камери могат да дават качествени изображения и през нощта. Увеличава се и разделителната способност.

Някой ще каже – ахаа – ето го Големия брат, който всичко гледа, без да има ограничения. Не е така. Актът за AI на ЕС разрешава използването на биометрични данни в реално време само за установяването на престъпления. За засичането на пътни нарушения това може да става с няколко минути закъснение и така да се хващат нарушенията на чуждестранни шофьори и те да бъдат спирани на границите – независимо дали те са с шенгенски държави, или не. За използването на служебно придобита информация за изнудване или извън предназначение съответните организации дължат големи обезщетения. Във все повече държави използването на камерите не по предназначение води и до наказателна отговорност.

Вече са получени първите оптимистични резултати за разпознаване на лица със ски маски чрез терахерцово сканиране на разстояние до 8 м, а вече и до 10 м. Въобще тенденцията е мощните технически средства да правят все по-проблемен живота на престъпниците.