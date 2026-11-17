Над 350 000 двойки, или 700 000 българи, живеят заедно години наред, изграждат дом, създават и възпитават деца, но нямат същите права като тези, които са чули звуците на Менделсон. Разбират го често при трагични обстоятелства - болест, смърт или раздяла. Причината е, че т.нар. фактическо съпружеско съжителство не носи права и задължения на партньорите извън родителските.

Парадоксално е, но може да живееш с някого 12 или повече години и дори да нямаш право да поискаш кремация, каквато е била последната воля на партньора ти. А да чакаш това да сторят другите близки роднини, ако има такива...

За всички е ясно, че узаконяването на фактическото съжителство не се повдига заради ЛГБТИ общността. Последния път, когато това стана, беше през 2009-а и имаше мощни протести, че така се правела първа крачка към гей браковете. И какво от това, като липсата на фактическото съжителство засяга и хетеросексуалните. Но няма значение. Ако трябва да перефразираме една поговорка - не е важно на нас да ни е добре, важното е на гейовете да им е зле.

Повече по тема четете тук.