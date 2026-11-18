В рамките на нов обрат в европейската миграционна политика пет държави от Европейския съюз се готвят да обявят съвместен план за създаване на център за депортиране на мигранти в Руанда.

Агенция „Ройтерс" твърди, че Германия, Австрия, Гърция, Дания и Нидерландия се готвят да обявят проекта, който е част от европейските усилия за ускоряване на процедурите по изпращане и ограничаване на нерегламентираната миграция, след приемането на нови правила, позволяващи на държавите-членки да създават центрове за депортиране в страни извън Европейския съюз.

Очаква се споразумението да бъде обявено във Виена в рамките на инициатива, предприета от правителствата на петте държави, които още през септември миналата година се споразумяха да търсят партньорска държава за настаняване на т.нар. центрове за изпращане, след което преговорите се насочиха към Руанда. Ако проектът влезе в сила, той ще представлява първият център от този вид, създаден извън Европейския съюз. Планът не е насочен към всички търсещи убежище, а към хората, чиито молби са били отхвърлени и които са изчерпали наличните правни пътища за обжалване на решенията за депортиране, при положение че не е възможно да бъдат върнати директно в родните си страни.

Идеята е те да бъдат прехвърлени в център извън Европа за управлението на процедурите за обратното завръщане, което ще позволи на европейските правителства да преодолеят някои практически и политически пречки, свързани с изпълнението на решенията за екстрадиране.

Пилотен формат

Информацията, която циркулира относно проекта, сочи, че той ще стартира в пилотен формат с капацитет за няколкостотин души, като се очаква да започне да функционира през първата или втората половина на 2027 г. Първоначалните концепции предвиждат създаването на отворени центрове, които да позволяват на мигрантите да пребивават и да предприемат действия в Руанда, като им се предоставя възможност да се сдобият с разрешения за пребиваване, докато се очаква уреждането на тяхното положение или организирането на обратното завръщане. Въпреки това подробностите относно продължителността на престоя, механизмите за изпълнение и гаранциите все още се нуждаят от изясняване.

Изборът на Руанда отразява нарастващата европейска тенденция да се използват африкански държави за управлението на миграционния въпрос, вместо да се ограничи отговорността само до държавите, в които пристигат мигрантите. Страната вече е влязла в подобни преговори с Великобритания и САЩ, готова е по принцип да приеме хора, прехвърлени от западни държави, в замяна на финансови и политически споразумения, чиито подробности все още не са изяснени в новия проект.

Тази стъпка е неразривно свързана с политическите промени в Европа, където правителствата на редица държави са подложени на нарастващ натиск да покажат способността си да контролират миграцията и да изпълнят решенията за депортиране, на фона на засилващото се влияние на антиимигрантски партии в редица страни.

Нови правила за връщане

На 1 октомври миналата година Съветът на Европейския съюз прие нови правила, които позволяват на държавите-членки да създават центрове в трети държави, при условие че се спазват международните стандарти за правата на човека и принципът за забрана на принудителното връщане, който забранява прехвърлянето на хора към места, където те биха могли да бъдат подложени на преследване или изтезания. Правилата изключват от тези разпоредби децата, които не са придружени от родители.

Този подход обаче отново извежда на преден план опита на Великобритания с Руанда. Лондон отмени предишния си план за депортиране на търсещите убежище в Кигали, вследствие на решението на Върховния съд на Великобритания от ноември 2023 г., с което то бе обявено за незаконосъобразно поради риска някои от депортираните да бъдат принудително върнати в страни, където биха били подложени на преследване. Европейската инициатива се различава от британския опит по това, че е насочена към хората, за които са издадени окончателни решения за отказ на убежище, а не за пренасяне на търсещи убежище преди вземане на решение по техните случаи. Въпреки това тази разлика не премахва правните проблеми, свързани със защитата на правата на преместените лица.

Правозащитните организации повдигат въпроси относно възможността на Руанда да предостави необходимите гаранции, възможността за наблюдение на положението на мигрантите след прехвърлянето им, както и кои органи ще поемат отговорността в случай на нарушения срещу тях. Освен това репутацията на Руанда в областта на свободите и правата на човека продължава да бъде обект на международна критика, което превръща избора ѝ за партньор в тази система в предмет на спорове, надхвърлящи административния аспект, свързан с процедурите по депортиране.

Изниква и проблемът с разходите и ефективността, тъй като все още не са ясни финансовите тежести, които ще поемат петте държави, нито възнаграждението, което Руанда ще получи, в момент, в който други европейски опити, сред които италианските центрове в Албания, сочат, че създаването на съоръжения извън границите може да доведе до високи разходи и правни и оперативни предизвикателства.

Залогът е голям

Докато участващите правителства залагат на това, че прехвърлянето на мигрантите ще засили възпиращия ефект и ще ограничи опитите за нелегално влизане, критиците на тази политика поставят под съмнение способността ѝ да се справи с основните причини за миграцията, като предупреждават, че затягането на процедурите за депортиране може да доведе до промяна на маршрутите за преминаване и до повишаване на разходите за трафик, вместо да спре миграционните потоци.

По този начин Руанда изглежда на ръба на изпитание, което надхвърля ролята ѝ на домакин на център за връщане на мигранти и я поставя в центъра на европейска промяна, която насочва усилията си към пренасянето на част от управлението на границите извън този континент. Успехът на модела обаче няма да зависи от способността на петте държави да осъществят прехвърлянията, а от степента, в която се спазват правните и човешките гаранции, както и от доказателството, че тази политика постига реални резултати в управлението на миграцията, а не просто прехвърля тежестта ѝ извън европейска територия.