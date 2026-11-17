Цената на един вреден навик: колко плащаме всички за чуждия избор?

Здравният икономист говори за скритата цена на тютюнопушенето, шведския модел и защо намаляването на вредата може да спести не само средства, но и човешки животи

Колко струва един вреден навик? Много повече, отколкото предполагаме. Цената му не се измерва само с парите, които човек харчи, а и с последствията, които често плаща цялото общество – заболявания, загубена работоспособност, разходи за лечение и пропуснати икономически възможности. Когато милиони хора продължават да правят избор, за който знаят, че застрашава здравето им, последствията отдавна не са само личен проблем.

Тютюнопушенето е един от най-ярките примери. В България 37% от хората пушат – най-високият дял в Европейския съюз, а здравните и икономическите последствия се простират далеч отвъд индивидуалния риск. Но възможно ли е държавата да намали тази тежест, без да разчита единствено на забрани и по-високи данъци? Швеция показва различен подход – съчетание от политики за ограничаване на тютюнопушенето, дългогодишна употреба на бездимни тютюневи и никотинови продукти (най-вече снус) и диференцирано данъчно облагане.

Защо намаляването на вредата трябва да се разглежда не само като здравна, но и като икономическа стратегия? Какво би спечелила България, ако повече пълнолетни пушачи, които не успяват да се откажат, преминат към бездимни алтернативи? И кога високите акцизи започват да създават повече проблеми, отколкото решават? По тези въпроси разговаряме със здравния икономист Аркади Шарков.

- Г-н Шарков, какви са здравните и икономическите последици от тютюнопушенето в България и как те се отразяват върху здравната система?

- Тютюнопушенето е сред сериозните рискови фактори за здравето на населението. По данни на Европейската комисия около 18% от смъртните случаи в България са свързани с тютюна – повече от средното за ЕС. А заедно с нездравословното хранене, ниската физическа активност и замърсяването на въздуха рисковите фактори, които могат да бъдат избегнати, стоят зад над една трета от смъртните случаи у нас.

Четирите болести, най-тясно свързани с тютюнопушенето – ракът на белия дроб, хроничната обструктивна белодробна болест, исхемичната болест на сърцето и инсултът – причиняват почти четири от всеки десет смъртни случая у нас. Особено тревожно е, че тежестта е непропорционално висока при хората под 50 години.

Всичко това води до по-висока заболеваемост, инвалидизация и сериозни икономически последствия. Около 800 хиляди души в България имат действащо решение на ТЕЛК, като немалка част от тях страдат от заболявания, при които тютюнопушенето е сред основните рискови фактори. Това има отражение върху пазара на труда, работоспособността и икономическата активност.

По наша оценка само четирите основни свързани с тютюна болести струват на България около 10 000 живота и над 2 млрд. евро икономически загуби годишно.

Когато човек загуби част от своята работоспособност вследствие на заболяване, това означава не само разходи за здравната и социалната система, но и по-малък принос към икономиката. Затова превенцията и намаляването на рисковите фактори трябва да се разглеждат и като икономически приоритет.

- Швеция често се посочва като пример за успешно намаляване на тютюнопушенето. Можем ли да приложим този модел и в България?

- Можем да почерпим опит от Швеция, но трябва да отчетем, че начинът на живот и традициите в двете държави са различни.

В Швеция има дългогодишна традиция в употребата на снус – тютюнев продукт, който се поставя в устната кухина. Впоследствие навлизат и никотиновите паучове, които не съдържат тютюн. Това са различни продукти, които позволяват прием на никотин без горене. Снусът обаче е забранен за продажба навсякъде в ЕС извън Швеция, затова шведският модел не може да бъде пренесен буквално.

Шведският опит е интересен и от гледна точка на политиката към отделните категории продукти. Там съществува диференциран акцизен подход, при който горимите тютюневи изделия се облагат по различен начин от останалите категории. Наскоро Швеция дори намали акциза върху снуса и увеличи този върху цигарите. Това обаче е по-скоро потвърждение на дългогодишната ѝ политика, отколкото причина за постигнатото.

Това създава икономически стимул за потребителите да преминат към алтернативи без горене. Именно тази логика е важна – когато се стремим да намалим вредата, трябва да отчитаме различията между продуктите и да създаваме условия за промяна в потребителското поведение.

Резултатите са налице, макар да се дължат на съчетание от фактори. Швеция има най-ниския дял на пушачите в ЕС, а България – най-високия. Сред родените в Швеция пушат под 5% – прагът, при който една държава се смята за „свободна от тютюнев дим“ и който ЕС си поставя като цел за 2040 г. Нивото на данъците само по себе си не обяснява разликата – и у нас данъците формират над 80% от цената на цигарите. Значение имат и структурата на облагането, наличието на по-малко вредна алтернатива и строгите забрани за пушене на обществени места.

- България не може да копира едно към едно шведския модел, но разполага с други бездимни алтернативи. Какво показва вашият анализ за потенциалния ефект от подобен подход у нас?

- Анализът ни разглежда хипотетичен сценарий, при който България прилага подход, сходен с този в Швеция, и значителна част от пълнолетните пушачи преминават към бездимни алтернативи. Тъй като у нас снусът не може да се продава законно, а нагреваемите тютюневи изделия вече набират популярност, в българския контекст тази роля биха могли да поемат например те.

При най-амбициозния сценарий – ако почти девет от всеки десет пушачи преминат към такива продукти и България достигне шведските нива – изчисленията ни показват, че биха могли да бъдат предотвратени между 7000 и 8000 смъртни случая годишно. Тези ползи обаче биха се натрупвали постепенно, с години, а не веднага.

Това, разбира се, е моделна оценка, основана на определени допускания, а не резултат, който може автоматично да бъде гарантиран на практика.

Дори при най-предпазливия сценарий – ако към алтернативите премине под една трета от пушачите – в дългосрочен план биха могли да бъдат избягвани близо 2000 смъртни случая годишно.

Икономическата логика е, че когато намалим заболеваемостта и здравните рискове, бихме могли да ограничим и част от разходите за лечение и социална подкрепа, както и загубите от намалена работоспособност.

- На фона на тези данни какъв подход трябва да избере Европейският съюз при предстоящите промени в регулациите за тютюневите и никотиновите продукти?

- Политиката на Европейския съюз трябва да се основава на научни данни и изследвания за различните категории продукти, съдържащи тютюн или никотин. Трябва да се отчита какви са рисковете при употребата на всеки от тях, вместо да се прилага един и същ подход към всички.

Разбира се, за част от новите продукти все още няма достатъчно дългосрочни данни, за да можем да направим окончателни заключения за всички здравни последствия. Необходим е по-продължителен период на наблюдение.

В същото време съществуват първоначални анализи, които показват намалена експозиция на определени вредни вещества при преминаване от горими към нагреваеми тютюневи изделия. Тези данни трябва да бъдат разглеждани внимателно, но не бива и да бъдат пренебрегвани. По-ниската експозиция обаче все още не означава автоматично същото намаление на риска от заболяване. Затова смятам, че регулациите трябва да бъдат диференцирани и основани на доказателства, като отчитат потенциала за намаляване на вредата при пълнолетните пушачи.

Нашите изчисления показват и обратното: ако акцизите за всички тютюневи и никотинови продукти бъдат напълно изравнени, до 2030 г. в България би могло да има над 300 000 пушачи на цигари повече, отколкото при запазване на разликата в облагането. За ЕС като цяло става дума за над 10 милиона души.

- Могат ли различните акцизни ставки да насърчат по-малко вредния избор по-ефективно от забраните?

- Диференцираните акцизи са инструмент, чрез който държавата може да влияе върху потребителското поведение. Те могат да създадат икономически стимул за преминаване към продукти с потенциално по-нисък риск. Знаем, че Световната здравна организация препоръчва нагреваемите тютюневи изделия да се облагат със същата структура и ставка като цигарите. Опитът на Швеция обаче показва, че ясната разлика в облагането може да ускори отказа от горимите изделия.

Според мен това е по-правилен подход от разчитането единствено на забрани. Виждаме, че радикалните ограничения невинаги постигат желания резултат, особено когато става дума за устойчиви навици и зависимости, каквито са употребата на алкохол и тютюн.

Българският опит го потвърждава. Многократните увеличения на акцизите през последните години не бяха съпроводени с намаляване на дела на пушачите, а натрупването на ограничителни мерки не даде значим ефект. По-високите акцизи могат да ограничат потреблението, особено в страна с ниски доходи като България, но без диференциация между продуктите те не стимулират преминаването към по-малко вредни алтернативи.

Не бива да пренебрегваме и друг важен икономически риск, че прекомерното увеличаване на акцизите може да стимулира контрабандата и нелегалната търговия.

За България този риск е особено съществен предвид географското ѝ положение като държава на външната граница на Европейския съюз.

Затова акцизната политика трябва да бъде внимателно балансирана. Тя трябва едновременно да отчита здравните рискове, да насърчава промяната в поведението и да ограничава предпоставките за развитие на нелегалния пазар.