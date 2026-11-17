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На "бойкота" в Кауфланд съм. Паркингът е пълен както всеки понеделник. Вътре - също.

От 80 евро сметка ми приспаднаха на касата 20 евро (заради промоциите и купоните).

Както винаги, имаше собственици на магазини, които пълнеха големите колички до горе със стоки, които впоследствие ще продадат на по-висока цена в техните обекти.

Както винаги, имаше и много хора, които са пътували от селата около града (села, в които имат местен магазин) - за да си напазаруват по-евтино.

Гърци живеещи близо до границата, както и македонци идват често на шопинг в Сандански и задължително място за пазар им е Кауфланд.

Сори, ама това е магазин, в който можеш да си купиш качествени немски стоки на цени по-ниски от българските.

Радев да не гони немските инвеститори, а да стегне българските олигарси да не крадат народа!