За защитата на управляващите и защитата на истината

Не е необичайно български журналист да напусне професията си и да стане говорител на президент, министър или съветник във властта. Напускането в този случай не е кариерно преминаване, а откъсване от самата същност на журналистиката.

Минава от другата страна на правото да задава въпроси, да изразява съмнения, да упражнява контрол и да поддържа дистанция от властта.

Той се превръща в глас, който оправдава всичко, което прави властта, дистанцира се от бившите си колеги и повтаря реториката на управлението, сякаш е част от нейния апарат за сигурност.

Има примери, които будят разочарование; колеги, които пишеха смело, а след това започнаха смело да пишат срещу всичко, което са писали в предишните си текстове, само защото са преминали на държавна длъжност.

Ще се въздържа от българските примери, които добре познавате, за да се спра на един напълно различен случай: Керълайн Левит, бившата говорителка на Белия дом във втория мандат на Доналд Тръмп. Тя е втората, която напусна поста си

по собствено желание – не заради гневен туит

от президента, нито заради публично изобличаване, нито заради обида, както се случваше с мнозина, работили с него. Тя напусна, защото искаше да се грижи за децата си. Само това е парадокс, който заслужава размисъл.

Но според това, което написа един мой приятел, работещ в издание в Лондон, “тя остави след себе си наследство от лъжи”.

Когато става дума за Тръмп, длъжността на прессекретаря на Белия дом не е лека. Терминът “дисциплина в посланията” губи смисъла си в управлението, в което никой – включително самият президент –

не знае какво ще каже след минута

Той променя позициите си внезапно, противоречи на висшите си служители и на самия себе си. Въпреки това Левит успя да изиграе най-трудната роля: да задоволи публика, състояща се от един-единствен човек - Тръмп.

Тръмп е майстор в манипулирането на медиите. Десетилетия наред той демонизираше журналистите, поставяше ги в капан и се възползваше от тях.

Той знае колко медиите обичат променящите се заглавия и използва това като инструмент за отвличане на вниманието. В тази обстановка Левит изигра роля, напълно подобна на тази на прессекретаря на един арабски лидер диктатор – отказа да отговаря на въпросите на журналистите, атакуваше мотивите им и защитаваше президента дори когато той ги нападаше с обидни думи.

Тя спечели неговото одобрение заради “бързите си устни”, въпреки че той няма нужда от говорител; той е най-шумният президент в съвременната история, който предава посланията си сам чрез ежедневния хаос от публикации, интервюта и препирни.

И все пак в крайна сметка Левит напусна поста си по собствено желание и се върна към личния си живот, без да се превърне в част от властта. Тя не стана министър, не ѝ беше възложен портфейл, не беше възнаградена с политическа длъжност и не ѝ беше поискано да напише нова книга за президента. Тя просто си тръгна, защото искаше да се грижи за децата си.

Редица от репортерите които познават Левит, твърдят, че

образът зад камерите невинаги е такъв, каквато тя изглежда на подиума.

Един от тях заяви в личен разговор, че Левит въпреки остротата си в публичните сблъсъци е била по-приветлива и гъвкава зад кулисите, достъпна за журналистите и знаела как да разграничава политическата си длъжност от уважението си към професията, с която се сблъсква всеки ден на ръба.

Този парадокс разкрива, че проблемът не е в хората, а в самата длъжност, когато тя се превръща от медийна в политическа.

Проблемът се състои в това, че когато журналистът заема професионална длъжност, той всъщност преминава в самата власт. Става министър, съветник, официален говорител или част от държавната машина.

Напуска журналистиката, за да стане част от официалната версия, превръща журналистиката в административно приложение към кабинета на президента, премиера и министъра.

Същността на журналистиката не е длъжност, а професионална чест. Това е възможността да се каже онова, което лидерът не иска да чуе, да се запази дистанция, която предпазва истината от властта, и да се запази правото на съмнение дори когато цената е висока.

Журналистът, който става част от властта, губи тази чест, колкото и бляскава да е новата му длъжност. А журналистът, който напуска поста си, без да напуска професията си,

запазва тази чест дори ако сгреши, дори ако защити шефа си, дори ако е част от политическата машина.

Официалният говорител – във всяка страна – не може да атакува президента или правителството, това е ясно. Но това, което не е ясно и не е приемливо, е той да се превърне в канал за лъжи или в апарат за оправдания, който представя грешките като постижения, фактите като конспирации, а истините като "очерняне на държавността".

От официалния говорител не се изисква да бъде опозиционер, но се изисква да бъде честен, да казва това, което знае, че е вярно, да отрече това, което знае, че е лъжа, и да запази минимално уважение към себе си и към професията, към която принадлежи.

Този минимум е това, което мнозина в нашите среди не успяват да запазят, и така официалният говорител се превръща в част от машината за дезинформация, а не в служител, който обяснява държавната политика. Защитата на властта е политическа функция.

Защитата на истината, от друга страна, е функция на журналистиката. Говорителят на американския президент – дори в хаотична администрация като администрацията на Тръмп – знае, че неговата задача не е да пише история, а да обяснява политическа позиция. Той знае, че пресата ще го разпитва, ще го критикува, ще се подиграва с него и че един ден ще напусне поста си, без да е променил позицията си спрямо истината.

От друга страна, от другия говорител се изисква да бъде част от създаването на официалната история, да участва в пренаписването на фактите и да представя правителствената версия като единствената истина, в която общественото мнение трябва да вярва.