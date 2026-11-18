Върви дискусия на високи обороти трябва ли учениците в София да гледат филм за Чернобил, за да се запознаят с ядрената катастрофа от 26 април 1986 г.

Четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ гръмна, защото при тестване на самозахранващата се система на реактора не са спазени правилата за безопасност. И докато в Москва вече са знаели и са се чудили какво да скрият от фактите, светът разбра от Швеция, докъдето първо стигна радиоакативният облак. После засегна най-много Украйна и Беларус, както и България.

А властите в България вместо да информират гражданите, за да опазят здравето им, ги подреждат на задължителна манифестация за 1 май под радиоактивния дъжд. И крият истината, отнемат дори дозиметрите във всички институти на БАН, за да не мерят радиацията у нас. В същото време управниците на България пият чиста вода и се хранят с безопасни храни. С което режимът на Живков направи едно от най-големите престъпления спрямо своя народ.

Тази ли истина трябва да спестим на българските деца 40 години по-късно?

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