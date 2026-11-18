Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" казва още:

Имаме случаи на ранени и починали след сушене на дрехи на радиатора

Носенето на ранени на ръце, както след катастрофата на "Тракия", е част от ежедневието ни

- Г-н Джартов, 13 души загинаха при две катастрофи на магистрала “Тракия” край Ямбол. Вътрешният министър Иван Демерджиев похвали действията на пожарникарите. Вашите екипи ли пристигнаха първи?

- Пожарникарите бяха сред първите заедно с колегите от полицията. При толкова тежък инцидент с много загинали и ранени се изискват самообладание и бързи, професионални действия. Същевременно тази катастрофа наистина е изключително тежка и изисква още по-голямо присъствие на духа и професионализъм.

Екипите ни действаха така и с помощта на хората на място бяха спасени човешки животи. През последните години ми прави впечатление и колко много граждани са готови да помогнат при такива тежки инциденти.

- Наложи се пожарникарите да носят част от пострадалите на ръце.

- Да, защото достъпът беше затруднен. Линейките не можеха да стигнат до мястото, където трябваше да се окаже помощ. Затова колегите изнесоха пострадалите на ръце.

- Често ли ви се налага да извеждате пострадали от труднодостъпни места?

- Това е част от ежедневието ни. Съдействаме и на колегите от Спешна помощ, когато трябва да свалят пациент от жилище във висока сграда. За тази част от работата ни досега малко се е говорило. Предпочитаме да работим професионално, без да си правим евтин пиар с нещастието на хората.

- В 8,10 ч беше задействана системата BG-ALERT, която администрирате. Кой изпрати предупреждението? Обучени ли са синоптиците да работят с нея?

- Синоптиците са обучени да я използват, но в този случай системата беше задействана от областния управител на Ямбол.

- Подходящ ли беше моментът за сигнала, катастрофата бе станала час по-рано?

- Според мен моментът беше удачен, за да не навлизат още автомобили в района на катастрофата. Не бива да забравяме нещо - съобщението идва на телефона. Зад волана е забранено да се пишe и да се говори без хендсфри. При толкова ограничена видимост, както е при мъгла, дори поглеждането към екрана може да създаде допълнителна опасност. При 100 км/ч разсейване за секунда-две може да е фатално.

В такива ситуации има и други начини да се предупредят шофьорите. Това са пътната маркировка, знаците и електронните табла. Неслучайно съобщенията на таблата са кратки. Целта е да не разсейват водачите.

- Времето още е топло, но вече сме в отоплителния сезон. Колко души загинаха при пожари в домовете си през миналия?

- От 1 октомври 2025 г. до 30 април 2026 г. при битови пожари загинаха 99 души. През отоплителния сезон жертвите са най-много. Тогава хората прекарват повече време вкъщи и ползват отоплителни уреди, които са сред основните причини за такива пожари. Друга честа причина е пушенето у дома.

- Заспиват с незагасена цигара?

- Да.

- А кои са най-честите грешки при отоплението?

- Повечето пожари у дома са свързани с отопление на твърдо гориво. Загиналите обикновено са възрастни хора с ограничени средства. Те се отопляват на дърва или въглища. Уредите понякога са нестандартни или неизправни. Когато коминът не е почистен, натрупаните сажди могат да се запалят. Оттам огънят може да обхване покрива, особено когато по комина има пукнатини.

За да не носят дървата и въглищата отдалеч, възрастните хора често ги държат непосредствено до печката. Понякога оставят там и други горими материали.

Пожари стават и при електрическите уреди, когато са неизправни или около тях има горими материали. Ако печката е до леглото, върху нея може да падне завивка. Могат да се запалят и дрехи, оставени да съхнат. При такива пожари имаме случаи на пострадали и загинали.

- Какви са признаците за неизправност в електрическия уред или в инсталацията?

- Един от тях е необичайна миризма от контакта или щепсела, често като на нагрят бакелит. При лоша връзка преходното съпротивление се повишава и мястото се нагрява. Други признаци са искренето и необичайните шумове.

- Как предупреждавате самотните възрастни хора за тези рискове?

- Всяка година преди и по време на отоплителния сезон публикуваме информация във фейсбук и раздаваме брошури. Оставяме ги и на местата, където се изплащат пенсиите. Работим със служителите на социалния патронаж, които посещават възрастните хора по домовете им. Обясняваме им за какво да следят при посещенията си.

За да може ние да направим проверка в жилище, трябва да има сигнал, а понякога и разрешение от съда. Затова е важно и близките да посещават често възрастните хора, да не ги оставят сами задълго и да обръщат внимание как се отопляват.

- А при обилен сняг и прекъснат ток как стигате до хората в планинските населени места?

- Разполагаме с високопроходими машини като ATV и UTV, които при нужда оборудваме с вериги. При прогноза за обилен снеговалеж получаваме предварително списъци с хора на хемодиализа и с родилки. Така знаем къде са и можем да се организираме, за да стигнем до тях. Поддържаме постоянна връзка с кметовете и кметските наместници, особено в малките населени места.

- Като говорим за труднодостъпни места, през лятото имахте такива пожари - край Антон и над Рилския манастир. Какви са проблемите при гасене там?

- Достъпът е най-големият проблем. На такива места пожарите възникват предимно от мълнии и е трудно да се предвиди къде ще избухнат. Другият проблем е недостигът на вода. При един от пожарите в област Благоевград хеликоптер на Главна дирекция “Гранична полиция” превози пожарникари, оборудване и известно количество вода. В някои случаи в гасенето се включиха и хеликоптери на Военновъздушните сили. Край Антон подвозвахме вода с високопроходима техника, за да може да ликвидираме пожара.

- Тази година за първи път използвахте дрон за гасене при пожара над Рилския манастир. Планирате ли да купите такива машини?

- Да, изпробвахме дрон с 80-литров съд за вода тип “бамби бъкет” (с отварящи се клапи в дъното - б.а.). При този пожар имаше много паднали дървета и огромни камъни. Гореше и в дълбочина. 80 литра се оказаха крайно недостатъчни. Опитът беше ценен и показа, че са ни нужни дронове, които могат да носят повече вода.

Заложили сме средства за закупуването на такива дронове, но засега няма машини с товароподемност 500 кг. Предполагам, че през следващите няколко години ще има. Такива дронове ще са особено полезни там, където е трудно или невъзможно да се стигне по земя.

- Купихте и дронове за наблюдение. Колко?

- Трябва да получим общо 96. Вече имаме 72. Надяваме се останалите 24 да пристигнат през следващите седмици. Използваме ги основно за наблюдение и разузнаване при пожари. При по-голям пожар виждаме във всеки момент какво се случва по фронта на пожара и можем по-добре да разпределяме екипите и техниката на място.

- Очаква се доставките на 285-те нови пожарни автомобила да започнат догодина. Кога ще пристигнат първите и кои служби ще ги получат?

- Автомобилите са за цялата страна. Договорите бяха сключени през 2025 г. със срок за изпълнение три години. Вече е минала повече от година от сключването им. Кога ще пристигнат, зависи от изпълнителите. Колкото по-бързо ги доставят, толкова по-скоро ще можем да ги използваме за спасяване на хора.

- Какво ще стане със старите автомобили? За доброволните формирования ли ще отидат?

- Да. Ще преценим от коя техника вече нямаме нужда и ще предложим част от нея на общините за доброволните формирования. Правим го и сега, но автомобилите не достигат и на нас, затова можем да предоставяме ограничен брой.

- Как сте с недокомплекта? Колко свободни места има за пожарникари и кога новите хора ще постъпят на работа?

- Около 7% от местата за пожарникари са свободни. При тежки инциденти се налага да мобилизираме много хора и всеки служител на терен е важен. Наскоро приключи конкурс за 250 пожарникари. Одобрените кандидати започват обучение в края на месеца, а към средата на следващата година ще бъдат назначени.

Курсове за по 250 души правим от миналата година. Така на практика удвояваме броя на обучаваните спрямо предишни години, за да има повече пожарникари на дежурство. За догодина вече подготвяме още един конкурс за 250 пожарникари.