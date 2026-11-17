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ОТ НИЩО НЕ СЕ СРАМУВАМ, ГОРДЕЯ СЕ С ЖИВОТА СИ – ИЗЦЯЛО И НА ЧАСТИ. ИЗВИНЕТЕ!

Дългичко е, но след него ще помълча, че съм затънала в работа по помийната яма на мирчевите елфи.

Днес, между другото, си навъртях 16-те километра из София.

Беше малко като Алея на славата. Хора ме прегръщат, младежи ми махат и викат: „Долу елфите!", мили дами ме питат как не ме е страх, а един изискан господин около 60-те каза: „Харесвам Ви, но те гадно Ви атакуват, а Вие не отвръщате. А ние искаме да знаем истината!"

Затова ето я истината:

МЪЖЕТЕ НА МОЯТА КАРИЕРА И ЖИВОТ

КРЪСТЬО ПЕТКОВ

Срещнахме се през 1987 година, когато, както каза той, съм се оказала единствената аспирантка, която дори заглавие на дисертацията няма.

Викам му: Ама тя е за профсъюзи, атакива у нас няма..

Не ми отне стипендията, не ме санкционира.

Обади ми се 2–3 години по-късно и каза: „Вие казахте, че няма. Елате да ги направим."

Последваха чудни няколко години, през които аз разбрах нещо, което не съм знаела преди това.

Странно – Кръстьо беше ляв, аз бях дясна, но той смяташе, че на България ѝ трябват преговарящи, а аз мислех, че в периода на първоначално натрупване на капитал на страната ѝ трябват леви, дори крайно леви, войнствени профсъюзи.

Разминахме се идеологически, но останахме приятели. Аз си поех моя път, той си направи преговарящите профсъюзи, които имат нула (нула!) членове в частния сектор, на което се дължат и много от недъзите на страната.

Но това вече не е мой бизнес.

С Кръстьо работихме по един негов проект 5–6 години по-късно. Той ме извика на помощ, защото аз мога да чета (и пиша) на много езици, пък нямаше преводач, а той бързаше.

Искаше да ми плати. Естествено, не приех.

Той е светъл жалон в моя живот въпреки откритите политически различия.

ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ

Нямаше „Лукойл". Имаше някаква глупост, забъркана от баща му в частния бизнес, и го бяха насочили към мен. Справихме се с нея и останахме във връзка.

Година по-късно ме извика да работя при него, ама то нямаше нищо, по което да се работи.

Нашата връзка беше от този тип, дето си довършваме изреченията. Разбираме се с поглед, скарваме се мълчейки, правим си скандали, без да си разменяме нито дума. Някаква такава, на умствено ниво.

После дойде „Лукойл", който не беше просто руски бизнес. Беше единствената частна нефтена компания в Русия и, разбира се, сега Европа, защото се ръководи от Каякаласи, го санкционира, с което спаси Путин от частната собственост.

При Тръм е друго, на него му трябва таз рафинерия.

Та казвах. Не беше точно бизнес. Беше PR операция по встъпването на „Лукойл" в Европа.

И като така ни бяха оставили и самостоятелност, и възможности за развитие, и бяха приели, че трябва да отделяме пари за култура и спорт.

Правехме го. Бюджетът ни за тези дейности (голяма част от него идваше директно от Русия във Фондацията) беше по-голям от този на Министерството на културата.

Готино е, защото половината от тези, дето сега питат къде са данъците, се разписваха на чудни суми във Фондацията и „Лукойл". Няма да ви кажа кои. Познайте!

И сега на въпроса за данъците.

Това е една опорка, изработена от русофобските соросоидни кръгове, която без много съпротива (мен ме нямаше вече там, иначе щяха да ме срещнат) се разви в теза, напълно изпразнена от съдържание.

Но така работи мълвата. Не се ли защитиш веднага, вече после е късно.

А истината е проста. „Нефтохим" беше стар, амортизиран, мръсен и недопустим от екологична гледна точка обект.

Направена бе инвестиция от няколко милиарда, която го превърна в най-модерния нефтозавод в Европа, а инвестираните средства по Закона за счетоводството се приспадат от дължимите данъци.

Не познавам материята, но знам що е то амортизационни отчисления. И когато става дума за милиарди, то те бавно, в продължение на години, се приспадат.

А Златев е моята лична гордост. За 17-те години работа той никога, ама никога не направи глупост, не направи оспоримо изявление или каквото и да е друго спорно действие.

Тръгнах си от него, защото му „изневерих". С Вежди! Просто много ми се искаше да поработя и в политиката.

И до ден днешен сме най-близки хора. Виждаме се рядко, задачите ни въртят, но аз знам (нека Вальо не го приема за изнудване), че когато аз си отида, именно той ще се яви пръв да попита семейството ми и сина ми дали се справят и нямат нужда от нещо.

Просто знам.

ВЕЖДИ РАШИДОВ

Познаваме се от 80-те години. Не бяхме приятели. Аз вече бях видяла, че е гениален чешит.

Поиска да отидем на избори в Кърджали. Никой, дори Стефан Данаилов, ако не греша, не беше печелил място в Кърджали.

Вежди никога не беше бил кандидат, аз никога не бях правила политическа кампания.

Справихме се и двамата. Той имаше естествена база от хора, които го одобряваха, аз се справих с доста нестандартна кампания, за която един ден ще разкажа, защото тя е за учебник.

После той стана министър и аз отидох за шест месеца с него. Това са и единствените шест месеца, в които съм била държавен служител. Май съветник.

Видях всичко там.

Видях цялото лице на интелигенцията – и доброто, и лошото.

Срещнах омразата, която тези, които той по-късно нарече соросоиди, изпитваха към него.

Видях, че геният си е гений. Дори поставен зад този тъп министерски стол, той си остана гений.

Един ден в учебника ще пише, че макар и голям артист, той всъщност се справи (точно така беше и с Найден), че направи първите смели реформи и не взе нито стотинка от своето управление.

Ама наистина.

Да, аз знам, че в учебника Вежди ще го има! И това ми е утехата. А тях, както скоро писах, просто няма да ги има.

Защото талантът не се купува, иначе биха си купили.

ВИКТОР

Няма да напиша второто му име, защото не го попитах, а не го попитах, защото животът ме завъртя и от 5 години не съм го чувала.

„Сгоди" ни в бриджа стар приятел.

Виктор – неколкократен европейски шампион, цял живот национален състезател и не знам колко пъти втори и трети в света, и аз, която от студентските си години не бях играла бридж. Не бях пипала карти (освен за покер, малко).

Той ме научи крачка по крачка, без добри думи (почти никакви), без типичното за учителите търпение (дори нямаше никакво) и без специална програма.

Просто ме научи.

Бриджът от студентските ми години стигна до това след шест години да правя без затруднения двоен скуиз, да се справям с ендшпилите и да отгатвам ръката на врага.

Понякога.

Виктор казваше, че имам болестта на Григор Димитров – разпадам се душевно и психически, когато видя победата да приближава.

Така беше. Особено на финали. Последните мачове за купите бяха непосилни за моята психика.

Но ме доведе, ръка за ръка, до третото място в света (на Open, където играят главно мъже).

В мъжете има някакво чувство за пространствено мислене, което при повечето жени отсъства. Поне при мен е по-слабо изявено.

Но има снимка. Взех купата (момчетата ми я дадоха), пуснаха ме по телевизията и да кажа – не съм имала по-голяма гордост в живота си. Ама никога. И няма да имам.

Затова благодаря на Виктор, Мих, Иван, Джулса и Росен и любимата Марта, с които прекарах шест години от живота си, ама плътно, и които не ме изоставиха.

Съжалявам, че не успях да се преборя за финансиране от държавата на българския бридж. Просто мисленето не е приоритет на тази държава, а спорт, в който едни стоят на една маса, държат 52 карти и мислят, не беше уважен от нито един министър.

И така, тяхната битка за оцеляване на българския бридж продължава и до днес, а аз спрях.

Изиграх си картите, постигнах си победите и тихо и необратимо си тръгнах.

Дойде COVID, дойде и Промяната, с която не се гордея, но където не съм била на работа, бях им спонсор. И като всеки разочарован спонсор се оттеглих след разочарованието. А че отдадох живота си в този период и с много пр прийоми доведох до победата им беше лична амбиция и забавление, за което никога не взех лев, нито цент, а най-често плащах и сметките по ресторантите.

Там срещнах Асен – един от най-големите мозъци в областта на сметките, културата, литературата, киното и музиката.

Но не ни се получи.

После се върнах в бизнес PR-а, където съм търсена и до днес, където имам верни клиенти от 30 и повече години и с което доста честно, открито и достойно си изкарвам хляба.

Не мисля, че някой от тях би казал лоша дума за мен, но знам ли.

ДЖЕКИ СТОЕВ – ГЕОРГИ

Каймакът на моя живот от 1993-та та до днес. Да ми е жив и здрав!

Няма по-смешно място от нашия дом. Джеки, дори когато е в депресия (бил е към 3–4 пъти), пак е смешен.

И талантлив, и човечен.

Няма нищо по-ценно от това да се прибереш от ден, прекаран с идиоти (извинете, ама това е често моето ежедневие), и да видиш Джеки, който седи на компютъра, гледа нещо в Тубата и вика:

„Абе, можеш ли да ми кажеш с две думи каква е тази далавера с „Боташ"?"

„Не мога с две думи", казвам аз.

А той казва: „Ами добре тогава, друг път."

Аз му разбих живота, защото цялата плява, която през годините се излива върху мен, се излива и върху него.

Той излиза с финес и чувство за хумор и знае, защото вижда, че всеки лев в портмонето ми е изкаран със зверски труд.

И не, Пеевски не му даде (не е и искал от него) пари за кино, защото Пеевски, както и Борисов, ги виждам веднъж на всеки 10 години.

Борисов – по-често. И макар че съм участвала в не една и две битки срещу него, мисля, че някъде тайно в сърцето си ме обича.

МАРТИН

Детенцето!

С него се гордея, обожавам го, което, мисля, е взаимно. Няма да разказвам за него, но ще кажа – и моля, запомнете:

ТОЙ НЕ Е КАТО ОНЕЗИ.

После срещнах елфите и тази помийна яма се сблъска с характера ми на везна.

Аз никога не се отказвам.

На добър час, мили елфи!

(От фейсбук)