"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 18 ноември четете:



По какво да познаем, че има риск от пожар у дома - съвети на старта на отоплителния сезон дава в интервю шефът на "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов

В министерството на образованието ще гледат филма за Чернобил, решават да го пуснат ли към всички училища - в софийските гимназии премиерата на "Хроники за неудобната истина" е днес

В специалните страници "24 часа - 168 истории" четете още:

Смъртта на скейта - от какво се нуждае спортът -­ въпрос след отказа за 9,6 млн. евро за световни състезания

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Тайните, които Алена скри от публиката - предсказва война между Русия и Германия, климатични катастрофи и други глобални конфликти до 3000 г.

Вижте първите страници на "24 часа" от 18 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.