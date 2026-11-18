Цялата пета колона на чингизидите в България е мобилизирана до последния геополитически мислител с увреждания за да плаче за Европа. Да плаче и да й се подиграва, че "тримата големи" се събирали в Китай за да си "поделят света", а Европа подсмърчала пред вратата - щяла да бъде в менюто, а не на вечерята. Другарки и другари, недейте да плачете на чуждо умряло, че не знаете накъде е обърнат "мъртвеца" - да не се окаже, че му плачете на... Така де!

На срещата в Шънджън се събират трима души, от които острастените копейки очакват да повторят геополитическия акт от Ялта - 1945г. Няма да стане, другари - язък! Домакинът - Си Дзинпин - е пълновластен господар на Поднебесната империя, известен със сурово реалистичната си представа за света и за своя интерес в него. Той е заинтересован (или поне беше) да помага на Путин в агресията му срещу Украйна, най-малкото защото докато Америка и Европа се занимават с тази война, Вашингтон няма да разполага с достатъчна концентрация на ресурси за да се съсредоточи върху Тихоокеанското измерение на своята политика, което вече всички определят като основното. Тази война върши поне още две полезни услуги на Пекин. Първата - отслабва Москва, подложена на санкции, полуизолация и икономическа стагнация, превръщайки я в лесна плячка за китайска колонизация - и геополитическа васализация. Второ - връзва за неопределено време амбициите на нетърпеливо загряващия по тъч-линията - да прави голям бизнес с Кремъл - Доналд Тръмп. Защото "големият бизнес" не може истински да започне, докато войната не свърши. Ако изобщо започне...

Тук хората, които са чели повечко, си спомнят Сун Дзъ и неговата девета стратегема - „Мъдрата маймуна седи на планината и гледа как двата тигъра се бият в долината". "Мъдрата маймуна" не иска да допусне капризния и своенравен оранжев тигър за ортак в подялбата на все по-западналата чингизидска империя на север - Поднебесната иска цялата плячка за себе си и засега работи успешно за да я получи. Освен това, Пекин има нарастващ проблем с капризно стесняващия се за китайски внос американски пазар, а единственият друг наличен пазар с подобен обем е европейския. Затова Си подкрепя агресията на Путин, но внимава и да не отчужди прекалено Европа - същата, която едва ли не "налива чай" на "тримата големи"... Си знае твърде добре, че всяка война трябва рано или късно да приключи, но смята че войната в Украйна трябва да приключи така, както на него му е изгодно, а не както на Тръмп или на Путин. Така се очертават различия в позициите, които ще бъде трудно да бъдат договорени между "тримата големи" по тази тема, която щяла била да отсъства от разговора - войната в Украйна.

Само че българските копейки не четат Сун Дзъ... Те четат поредните сводки на Центъра, които им свежда "специалистът по човешко развитие" - официалният куриер на Москва за изтребителната авиация на власт. В тези сводки любимият им Кремъл вече е де факто победил във войната в Украйна - остават само някои довършителни козметични процедури: да се окупират до края западните кьошета на Донбас, непосредствено преди взимането на Киев и Одеса, както и да се отстранят повърхностните драскотини по Кримския мост... Тези неща предстои да се договорят в Шънджън - още повече, че най-добрият американски президент в руската история е обещал всичко това да бъде свършено. Президентът бил обещал тайно още нещо - цялото Черно море, заедно с България и голямо вкусно парче от Източна Европа да бъдат "върнати" на Путин - ей така, за ихтибар и за циментиране на достлука. Ще стане - не може да не стане! Ако не вярвате - гледайте подкастите на Пижо и Пенда в Хър-Мър-Бовски ТВ.

Чувам също, че Доналд Тръмп е посветил цялото си внимание към срещата в Шънджън на този въпрос - как да подари на Путин Източна Европа и - преди всичко - България, разбира се. Копейките са уверени в това защото знаят, още от славните десетилетия на Студената война - съберат ли се руснаци с американци, основната тема е какво да правят с нас, кой ще ни продаде, кой ще ни купи, кой ще ни вземе... Сега и Си Дзинпин ще включат в тази голяма сделка - е, няма как... Иначе, аз със скромните си наблюдения по проблемите на "великите сили" - и на "великите лидери", по-скоро подозирам, че Тръмп тръгва за Шънджън с малко свито сърце... Дори и той, представяте ли си... Изгуби лошо междинните избори в полза на хаотично разпаднатите си противници - Демократите, не на последно място заради затъването си в Иран. Двамата му партньори в разговорите с удоволствие му натискат главата надолу в мътните води на Ормуз. Унижението и прогонването на Вашингтон от Близкия изток е един от истински общите интереси на Пекин и Москва и те дават мило и драго за да спасяват режима в Техеран. Дано му остане време на Тръмп да обсъди и този въпрос - след пространния дебат на кого да теслими Молдова и България барабар с Донбас и Бобруйск...

"Тримата големи" ще делят света "зад пердето" - и едва ли ще информират жадните за сензации медии кое на кого се е паднало. Това не е много хубаво, но пък отваря редица полезни възможности за българските геополитически копейки от Ганковото кафене да анализират "новия световен ред". Подгответе се от четвъртък нататък да слушате най-необузданите фантазии на випускниците от "Академия четирихилядная" на тема "Какво се разбраха нашите хора в Шънджън..." По-горе аз вече предположих някои неща - само че на мен ми е много бедна фантазията. Гледайте и слушайте Мацев-Гацев, Хърмърбовски, Скот Педофилски и всички останали миършаймърчета на родния и на международния геополитически маясъл, на библиотекарската Магнаурска ложа ... ъ-ъ, извинете - школа.

... А за Европа не плачете - тя ще се оправи някак. Плачете за България - да не я докараме дотам, че на Европа да й дойде до гуша от нас. Защото 20 години плаща едни хубави пари да ни даде шанс да заживеем като хора. И вече дава да се разбере, че безплатен обяд рядко бива. Аз на теб да ти давам по 3-4 милиарда на година да излизаш от калния гьол, а ти с цялата си простотия да ми се правиш на Орбан и да ми се дупиш на Путин... Е, за това плачете - да не си вкарате и децата в мръсното блато, от което преди 37 години зор-зорна ви извадиха!