"Новата Ялта" на Путин. Китай демонстрира открито васалното положение на Русия и Путин. Си Дзинпин посрещна лично на летището американския лидер Доналд Тръмп - нещо, което прави за първи път като президент по отношение на чуждестранен гост.

Путин беше посрещнат от чиновник. При това не държавен, а партиен - началник на офиса на Китайската комунистическа партия. А на протоколната снимка, композирана от китайския протокол, Путин е изтикан в ъгъла, като антураж на двамата лидери. Точно, където е мястото на един васал. Ялта, Ялта - колко да е Ялта.

Както писах още преди няколко години, когато започна руската агресия срещу Украйна, Путин сведе перспективите пред Русия до една-единствена - суровинен придатък на Китай, и изгуби статуса си на "велика сила".

(От Фейсбук)