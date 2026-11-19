В последните години изненадва липсата на прозорливост и интерес към групата на негласувалите -те остават невидими в политическите речи

Инцидентите на пътя у нас все повече приличат на умишлено действие срещу живота

Караме се във фейсбук, но дали разбираме бъдещето, в което здравеопазването ще е привилегия на тези, които "имат човек"?

Нека депутатите, ако имат сърце, пътуват повече сред "малките хора" - там животът е като разкъсана мантинела

Не очаквам Илиана Йотова да върви в следата, оставена от Румен Радев. Мисля, че ще избере поведение на консенсусна фигура, без да демонстрира негативизъм към хората, които не я харесват или са я подценявали

- Във фейсбук пишете за трагедията на автомагистрала "Тракия" от гледната точка на преживяла тежка катастрофа. Как може да се промени тази действителност, в която участваме всички и в която животът на никого не е обещан завинаги, г-жо Борисова?

- Не ме успокоява статистиката, че навсякъде по света се случват катастрофи. Но ако там причината вероятно е непредпазливост, у нас инцидентите на пътя все повече приличат на умишлено действие срещу живота.

Аз пътувам много. Все по-често ставам свидетел на забранено преминаване на червен светофар, виждам шофьори, пишещи в телефона си, докато изпреварват в лява лента на магистрала и т.н. Плашещо е, че се увеличава делът на хората, които не разбират колко внезапно смъртен е животът. Не мога да си представя вътрешната нищета на човека, търсещ демонстрация на превъзходство с цената на живота. Пътищата могат да бъдат причина, но вината е в човека - в крадеца от обществени поръчки и в шофьора, който се забавлява, хитрувайки с правилата.

Шофьор съм от близо 20 години и винаги спазвам моите две правила на пътя: 1. Първо пазя другия. 2. Имам добра преценка кога да отстъпя предимството си.

- От избори на избори все по-малко българи гласуват. Не превърнахме ли урните в тепих за разплата между врагове сред черни предизборни кампании?

- Вярвам, че разумните хора не отиват до урните, за да свалят някого от власт. Тази битка е на живот и смърт за политическите мажоретки. На кого помага това вечно подценяване и съмнение в избора на гласоподавателя? Не отричам, че не всички разполагаме с мъдростта да разглеждаме себе си като политическо животно с участие, което има необходимата тежест в обществено-политическия процес. Но преди да се сърдим на "малките хора", че не разбират ценностите ни, нека се застъпим например за правото им на достъпно и съвременно образование. Това, да гласуваме за нашия кандидат, не ни прави учители за съседа, гласувал за някой от другите.

Изграждането на гражданска и политическа култура е стратегически процес, чрез който можем да минимизираме политиката на управление чрез протести и служебни кабинети. Това е политика, лишена от приемственост. Без приемственост винаги ще започваме отначало. А животът все пак има край, нали?

В последните години всеки път ме изненадва липсата на прозорливост и интерес към групата на негласувалите. Никой не им благодари. Никой не се извинява. В политическите речи те остават невидими. А това са хора, които, без да участват с гласа си, пак са фактор за резултата на избора.

В коментарите и на тези изборни резултати отново беше наложена тезата, че до секциите отиват само хора, които искат промяна. Липсата на желание за промяна не е подкрепа за статукво, а израз на апатия. Апатията се ражда и от отчаянието, и от омерзението. Сякаш живеем в нескончаема политическа травма и да не гласуваш е по-скоро опит да излезеш от този травматизъм. Изгубили сме способността си да разгадаваме политическата некомпетентност. Политиците ни не искат да осъзнаят резултатите от некадърността си в правенето на политика. И това невежество е истинско. Те не притежават умението да мобилизират подкрепа, затова водят реактивен, а не продуктивен разговор.

Вижте каква остра полемика се вихри всеки ден в социалните мрежи. Неотдавна направих бърз преглед на публикации от най-кресливите поддръжници вляво и вдясно. Знаете, че в социалната мрежа има крайни политически инфлуенсъри с по 10 публикации дневно. Отричат, използват крайни епитети, емоцията им измества факти, генерират силна реакция - най-често гняв, като не ограничават обидите. Определени хора с енергия да громят врагове всеки ден, монетаризират ли разделението помежду ни? Това е въпрос от реалността. Когато всички крещим, чуваме ли наистина хората, които има какво да ни кажат?!

Гледах филма "Останалите" (The Holdovers). Една от силните роли е на учителя по история. Особняк, подаряващ за Коледа трудове на Марк Аврелий. По празниците остава да пази малкото ученици, които никой не е прибрал у дома. И понеже всички са твърде разглезени и не виждат по-далеч от носа си, веднъж разгневен им изкрещява: "Имайте уважение. Животът за някои хора е стълба в кокошарник. Къса и осрана". Много искам депутатите ни да осмислят тези думи. Да започнат да пътуват повече из България и да се взират в истинските проблеми. Да видят живота като стълба в кокошарник и ако имат сърце, да почувстват какво е да се живее в нескончаема трудност.

Занимаваме се с проблемите на върха, които стигат до нас като в игра на развален телефон, а в основата животът прилича на разкъсана мантинела. В Народното събрание не са малко представителите на малките общини с големи проблеми. Идват от малкия град, после много бързо придобиват високото самочувствие на столичани, забравяйки обещаното към "обикновения" човек, окичил ги с редица държавни привилегии. Точно така беше изоставен Северозападът. Чувала съм за села, в които хора търсят помощта на ветеринар, защото не могат да си позволят хуманитарен лекар в окръжния град, до който общественият транспорт е ограничен. Преди седмици бях на свиждане в столична болница. Почивен ден, "мъртви" коридори, отключен заден вход. Залепени бележки за издирване на персонал - санитари и медицински сестри. Бели листове, удебелените черни букви... Ние хубаво се караме във фейсбук, но дали повечето от нас разбират бъдещето, в което здравеопазването ще е привилегия на тези, които "имат човек"?

Ако не изкрещим вкупом какво здравеопазване искаме и каква здравна грижа заслужават и децата ни, и родителите ни, ще продължим да живеем с потъпканото ни конституционно право за качествено здравеопазване. Наистина трябва да сме заедно в тази битка. Здравият до болния. Липсата на визия, на стратегия за успешното и качествено развитие на ключови системи като здравеопазване, образование, социална грижа ни оставя в хронично заболяване.

- България за първи път има жена президент. Очаквате ли тя да продължи линията на предшественика си?

- Много бих искала в отговора на този въпрос да отбележим истински променената нагласа за ролята на жените в политиката, но изборът на г-жа Йотова не съвпада с този разказ. У нас въпреки динамиката, в която се движи светът, още споделяме консервативното разбиране, че големите роли принадлежат на силния пол. Не отчитаме факта, че често дамите притежават по-силен характер и владеят дипломацията на меката сила. Не очаквам Илияна Йотова да върви в следата, оставена от Румен Радев. Мисля, че ще избере поведение на консенсусна фигура, без да демонстрира негативизъм към хората, които не я харесват или са я подценявали. Вероятно ще опита да убеди избралите я като "по-малко зло", че може да е техният по-добър президент.

Да, във вечерта на балотажа тя призна подкрепата на Радев, но благодарността не винаги води до подчинение. Илияна Йотова демонстрира и спокойствието, и твърдостта, с които може да заяви себе си като независима от политическите интриги. Засега екипът й пропусна два важни момента. Мълчанието след "деня на жестоката пътна трагедия" я компрометира в един от най-важните разговори през последните години: за ценността на живота; за това, че по пътищата ни има твърде много смърт... Не чухме нейната позиция на държавник и по тема, свързана с ежедневието на хора, които без близка подкрепа не биха могли да се справят. Разговорът между поддръжниците на управлението и тези на опозицията беше наситен с много гняв, обиди. Президентът може да се намеси, и да възстанови конструктивен диалог. Да се започне социална промяна без предварително широко обсъждане, без участието на засегнатите лица, е ясен знак, че вносителите на промените нямат и бегла представа колко ограничения се налага да търпят хората в неравностойно положение, отнемащи правото им да се чувстват свободни. Има ли анализ как разработените механизми, предложените решения, приетите към днешния ден модели подкрепят живота им в най-жестоката за тях среда? Среда, в която различни и непредвидени обстоятелства ги оставят сами. Знаем ли колко болни хора са затворници в домовете си? Ресурсите за добра социална политика са ангажимент, засягащ всички ни. И в дните, когато трябва да сме солидарни с по-слабите от нас и да повдигнем още по-високо въпросите, родени от техния основателен страх, обединителят на нацията мълчи.

- Позор ли е поражението в дебат, какъвто беше този между Йотова и Гюров?

- Позор е много силна дума за това, на което бяхме свидетели. Съвсем логично е единият да се представи по-добре. Дебатът не е оценка за морални качества. Като човек с интерес към предизборното поведение и стратегическото планиране в технологията на изборния процес следих кампанията с по-голям интерес от вниманието, което бих насочила към партийния живот например. Две седмици след балотажа все още мнозина не приемат истината, а тя не е, че Илияна Йотова бе по-добрият кандидат. Но и реалността изисква да признаем, че Андрей Гюров не стигна нивото на високата амбиция да излезе победител от президентските избори. И ако екипът му не осъзнава това, нека в следващото им действие да не са виновни отново всички онези, които не успяха да разберат колко различен е г-н Гюров.

Не е задача на обществото да разбира политиците си, същността на политическото занимание е да бъде разбрано обществото. Бях сигурна, че кампанията на Андрей Гюров се разработва от екип, вероятно силен в търговската реклама, но политическият маркетинг не работи с търговски продукти. Във фокуса на изборната стратегия е доверието. Не е случайно, че в стария класически подход доверието се измерва в строго определени етапи от предизборната кампания. В списъка с имена и роли в неговия екип забелязах съществена грешка. Срещу името на Андрей Гюров беше изписано "кандидат-президент". Ако същият щаб от гурута в рекламния бизнес бе подчертал срещу името му "президент", историята сама щеше да се напише различно. И някъде в нея можеха да изработят новогодишна реч. Не като детайл в общия план, а като стратегия и послание.

Нека да не подценяваме и факта, че по време на кампанията Илияна Йотова не просто изпълняваше временно длъжността - тя беше президентът и това й спечели време, медиен комфорт и самочувствие.

- Кое не чухме от двамата?

- Не чухме разговор за национална кауза. Страхът от войната беше инструмент. Силна емоция, взета отвън, която лиши всички ни от продуктивен разговор за вътрешните ни приоритети.

- Дясното открай време се раздробява, а мнозина привиждат в Андрей Гюров лидер на либералната общност, също - че ще оглави собствен политически проект. Кой би могъл да върне самочувствието на десните след победата на "Прогресивна България"?

- Десните партии у нас няма да изгубят самочувствие, защото вече по навик отричат, че лявото може да бъде модерно. Подобно мислене е ограничено в политически контекст. Винаги, когато са в опозиция, се държат не като конструкт на властта, а като шумна съпротива, убедена, че някой е им откраднал нещо, полагащо им се по право. Проблемът им е, че се възприемат като единствени носители на демокрацията. Не е лесно да излезеш от слогана на раждането си. "Времето е наше" боли, когато времето е безвъзвратно изгубено.

На високо ниво - в партийните структури - изборите не обединяват дясното, разделят го. Като резултат имаме една вечно недовършена дясна политика. Вечно незавършен разговор как да модернизираме живота си. Нужен ни е сръчен политически лидер, защото консенсусен - дори да бъде намерен такъв - няма да е достатъчен.

- Доколко изборът на Илияна Йотова е фактор за обединение вляво?

- Обединителят е надпартиен. Илияна Йотова порасна в БСП.

- Според анализаторите у нас има два полюса - прокремълски и антикремълски, които "се избиват помежду си", докато "политиката се прави на други места", както коментира анализатор. До какво води тази битка в България?

- До загуба на енергия, до липса на качествени хора и време за реализиране на националните цели. Ако изобщо сме поставили ясно и убедително такива цели... Да заместваме непрекъснато вътрешния разговор с тема, която идва отвън, краде времето за диалог по всички въпроси от общ интерес: социална справедливост, оздравяване на здравеопазването, адаптиране на образованието към промените, защита на пенсионната система, ясно заявени общочовешките ценности. Колко години вече нямаме обществено обединение по темите, от които зависи да не живеем в постоянен риск?

- Какъв тип политик може да овладее положението у нас?

- Вероятно политически магьосник. Но чародеите в политиката също са опасни. Нужен ни е политик, разбиращ хората и техните проблеми, способен да мобилизира силен професионален екип, да дефинира в национален дебат общото благо. Аз не искам спасител. Очаквам политик, който ме представлява и работи за политики, разкриващи възможностите, с които бих могла да се спася сама. Не поединично, а да имам свободата и силата със собствено усилие да се грижа животът да е по-добър, без държавата да ми пречи. Но имам усещане, че живеем на постоянно клатещ се понтон върху вода без дъно.

- Защо у нас пробиват лидерски партии, а не формации, изграждани отдолу нагоре?

- Лидерските партии не са непременно лоши, ако лидерът позволява вътрешна партийна демокрация. Тук също сме извън добрата практика, защото лидерската партия у нас е бюрократична машина, смазана с подчинение. Разбира се, няма нищо лошо хората в партията да са привлечени и обединени от качествата на своя лидер, но по-стабилно е да ги обединяват ценности. Партия, превърната в инструмент от ръководителя си, е изява на лидерство от лош тип. Пример е за политическа олигархична структура. Що се отнася до формациите, изграждани отдолу нагоре - струват ми се идеалистично занимание. Отнема време, а кандидатите за политици бързат да влязат в политическия живот. Партията отдолу нагоре предполага постоянен политически интерес и вярност.

Лидерска партия ли е "Прогресивна България"? Започна без ясна структура и организация по места. Не съм сигурна какви ценности обединяват нейните избраници в Народното събрание освен "благодарността" към лидера, осигурил им бърз път до върха. Всеки от тях влезе през главния вход само с едно условие - да бъде одобрен от Радев, да е човек на човек на Радев. В Народното събрание имаме достатъчно на брой хора не само без политическа биография, а и без активен професионален път. Път, определен не само от трудов стаж, а от отговорна позиция по проблемите на професията, в която се развива. Пожелавам си тези скъпи хора - скъпи, защото вече не са по джоба на всеки - да не са ни подготвили специален календар. Коледен календар, в който ще отваряме всяка дата до 25-ти декември с неприятно очакване за нещо ново, недоизмислено, необсъдено или зле обяснено. В парламентарния живот има дефицит на критично, стратегическо мислене, на мислене в условията на средата, за която се търси решение и се планират уж по-добри политики. Дали депутатите около Румен Радев знаят значението на думичката "прогресивен"?! Дали им е известно, че ако в политиката "прогресивен" е израз на социална реформа, модернизация, подпомагане на растежа и защита на свободата, в здравеопазването е изява на обратното? Прогресивното заболяване описва състояние на непрекъснато влошаване. Днес целият екип около премиера има избор - "Прогресивна България" да се развие като стабилна партия или да я превърнат с незнание и неможене в партия на хроничния стрес.

CV

Родена е във Варна.

Завършила е политология в СУ "Св. Климент Охридски" с фокус в предизборните послания, изборните стратегии и публичната реч.

Работила е 12 години в радио "Варна" на БНР, където следва кариерната стълбица от репортер през водещ на програма и редактор. В периода 2011-2016 г. ръководи "Връзки с обществеността и реклама" в Икономическия университет – Варна.

През 2016 г. създава собствено ателие за стратегически комуникации и проектно управление на реклама. Участва в стотици проекти. През годините до днес работата я среща с бизнеси в различни мащаб и сфери на дейност.

Автор е на колекция детски книги и на два романа.