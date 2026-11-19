Само в "24 часа" на 19 ноември четете:
- Инфлуенсъри осребряват разделението, а не чуваме тези, които имат какво да ни кажат - интервю с Яна Борисова
- Кой поряза военните за още милиарди от Европа за оръжие
- Какво означава "ясен реформаторски профил" в избора на съдебен съвет и ще се намерят ли 11 да покрият критериите
- Как се прави хит - рецептата на Саня Армутлиева
- И голямата сцена на театър София отново работи
Вижте първите страници на "24 часа" от 19 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.