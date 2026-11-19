"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 19 ноември четете:

- Инфлуенсъри осребряват разделението, а не чуваме тези, които имат какво да ни кажат - интервю с Яна Борисова

- Кой поряза военните за още милиарди от Европа за оръжие

- Какво означава "ясен реформаторски профил" в избора на съдебен съвет и ще се намерят ли 11 да покрият критериите

- Как се прави хит - рецептата на Саня Армутлиева

- И голямата сцена на театър София отново работи

Вижте първите страници на "24 часа" от 19 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.