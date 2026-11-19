Три K-pop хита, достигнали топ 10 на Billboard, и "Бангаранга", донесла победата на България в "Евровизия" са само част от над 300 песни, написани по време на Sofia Songwriting Camp. Саня Армутлиева, която е шеф на продуцентската компания "Вирджиния рекърдс", започва да организира творческия лагер за писане на музика през 2019 г. Днес той има вече шест издания и събра 60 автори, композитори, текстописци и музикални продуценти от 10 държави, сред които България, Швеция, Норвегия, Великобритания, Южна Корея, Сърбия, Гърция и Румъния. Сред българските артисти и творци в последния лагер, който се състоя в началото на ноември в Боровец, бяха Михаела Маринова, Иво Димчев, Дара Екимова, Поли Генова, Павел, Елизабет, Вениамин, Прея и Коста от група "Цар Плъх". В лагера участваха и утвърдени музикални продуценти като Денис Попстоев и Dexter.

- Творческият лагер вече има шест издания. Как се промени от първото издание през 2019 г. до днес? Очаквахте ли, че ще достигнете до такъв мащаб - 15 студиа, 60 автори от 10 държави, госпожо Армутлиева?

- Започнахме през 2019 г. В началото беше усилие изобщо да убедим чужди участници да се присъединят към лагера. Всички се отнасяха с подозрение, не знаеха нищо за нас и дали има смисъл да отделят една седмица от живота си и от работното си ежедневие, за да дойдат да работят с български автори и артисти някъде в планината в България. Добре че имаше важни хора от индустрията, които повярваха в мен и в смисъла да подкрепят идеята за този творчески лагер. Още след първото издание обаче мълвата за талантливите ни творци и енергията, която вкарват в студиата, както и за магичното място и нивото на комфорт и грижа, които осигуряваме, започна бързо да пътува и още на втория път имахме звездни чужди участници. Започнахме с 6 студиа, сега са 15, 25 автора, сега са над 60, а половината са българи. В началото авторите и артистите у нас не знаеха изобщо какво е творчески лагер, сега всички така създават новата си музика. С Михаела Маринова и Павел

Всеки ден, преди да стартират сесиите, се събираме за кратко вдъхновение, избираме си дума на деня. На първия ни ден този път думата беше „еволюция". Този лагер промени всички, които са участвали в него. Нямате представа как еволюираха българските автори и музикални продуценти, сред тях вече има такива с истински световен потенциал. Вторият ден думата ни беше „колаборация". Лагерът разви култура на щедрост между авторите и артистите у нас, атмосфера на заедност, приятелство, съучастие и обща кауза, свързана с развитието на българската музика изобщо.

Дали съм очаквала, че ще стигнем дотук? Аз не обичам да чакам, обичам да се движа и да работя активно за всичко, което според моята лична йерархия ражда смисъл и вдъхновение за колкото се може повече хора.

Тук е мястото да дам знак, че правим това без каквато и да било подкрепа от държавата. Вече три години получаваме откази от Национален фонд „Култура", понякога с абсурдни аргументи, които ще ви спестя. Преди няколко дни дойде и поредният отказ, въпреки че една песен, създадена на този лагер именно тази година, промени не само начина, по който светът гледа България, но подари и безценен личен момент на гордост и щастие на всички българи. През годините ни подкрепят организации и брандове, които имат кауза, свързана с музиката и бъдещето на младите творци, със създаването на платформа за тяхното развитие, каквато е този лагер.

- Колко души кандидатстваха и как избирате участниците? Какво трябва да притежава един автор или изпълнител, за да получи покана?

- На първо място каним някои от най-талантливите и успешни български автори, голяма част от които са и артисти. От второто издание на лагера започнахме да правим конкурс, за да може да мотивираме колкото се може повече млади хора да мечтаят да попаднат в тази необикновена и привилегирована творческа ситуация. Конкурсът е вдъхновен и от авторското ни дружество „Музикаутор", което най-добре разбира колко е важна песента за цялата музикална екосистема. Да отглеждаме нови автори и да им помагаме да се развиват е залог за това на какво ще прилича бъдещето на българската музика. Всяка година има все повече кандидати, вече от цял свят. Тази година за 4 места се бориха над 100 човека. Има жури от 5 човека, сред които един норвежец и един южнокореец, които са и част от менторския екип на творческия лагер, както и двама членове на борда на „Музикаутор". Аз също участвам. Какво търсим - ясен знак за музикалност, специфична изразност, явен лирически талант, безкомпромисна работна етика, адаптивност, бързина и майсторство, когато става дума за музикалните продуценти.

- Как успявате да привлечете някои от най-добрите автори и продуценти от толкова различни държави? Какво ги мотивира да дойдат в България и да работят тук?

- На първо място имаме много висок процент реализируемост на песните, създадени в рамките на лагера. Тази биография е силна мотивация. Освен това сред българските участници са някои от най-успешните артисти у нас, тоест чуждите автори имат шанс да създават репертоар за звезди. И още - българските автори привнасят една съвсем различна енергия в студиата. Един от най-добрите шведски екипи ми казаха, че когато създават музика с нашите автори, променят стила си, освежават го, правят неочаквани за самите тях неща. Не пренебрегвам и мястото, на което се случва творческият лагер - супер красиво кътче на Рила, прекрасно настаняване и първокласна грижа и комфорт. Носи ни се страхотно позитивна слава. Пишат ми много издатели, които биха искали авторите им да участват. Част от участниците в едно от студиата

- Събирате 60 души, които всеки ден работят в различни комбинации и трябва да създадат по една песен във всяко студио. Какво се случва от момента, в който непознати автори влязат заедно в студиото, до появата на готовата песен? Може ли да ни разкажете как изглежда този процес? Как точно се раждат идеите?

- За един творчески лагер е много важна архитектурата на студиата, а именно кои са хората, подбрани да влязат в едно студио. Това е висш пилотаж в полето на човешките ресурси. Всеки ден часове анализираме кой как се е представил и с кого е добре да работи на следващия ден. Трябва комбинацията да е така успешна, че в студиото да се роди лекота, или както ние го наричаме flow (в превод - поток). Това е състояние на пълно съсредоточие, в което губиш усещане за време и за себе си, а работата става безусилна. На територията на лагера съществува зона, в която задачата не е твърде лесна, за да доведе до скука, но и не е твърде трудна, за да предизвика тревожност. Влизаш в студиото и усещаш предизвикателство, но с помощта на колегите си имаш усещане, че „песента се пише сама" и че всички творят в един ритъм. Има толкова много различни отговори на въпроса как се раждат идеите - в средата, в която описах, те живеят най-добре. Творците имат изострени сетива за света и всяко нещо може да е начало на музикална идея.

- Случва ли се хора с напълно различен музикален вкус и творчески подход да се окажат изненадващо добра комбинация? Имате ли история от някое издание, която показва колко непредвидим може да бъде този процес?

- Всеки ден по време на лагера. Винаги се опитваме да съберем в едно студио хора, които никога не са работили заедно, хора с различна култура и творчески рефлекс. Когато гените на една песен са резултат от парадоксална комбинация, тя често скача над посредствеността. Най-добрият пример - „Бангаранга", зад която стоят една от най-добрите норвежки авторки на текст и музика, виртуозен румънски продуцент, супер талантлив български автор и звезден гръцки композитор.

- Сред участниците има както утвърдени български изпълнители, така и съвсем млади имена. Какво търсите в младите артисти и какво искате да им дадете чрез участието им в лагера?

- Тази година най-младият ни участник е на 18 години. Има цяла група нови имена, които според мен имат потенциал да оформят лицето на българската музика още днес, а и утре. Искам да стимулираме самочувствието им да създават музика, а не само да я изпълняват, искам за всички да е ясно, че песента стои в самото начало на веригата, която оформя всяка кариера, и че авторството е едно от най-важните умения за всеки, който има мечта, свързана с музиката. Надявам се да се научат да оставят егото си пред вратата на студиото, преди да влязат в него, и да развият умение за комуникация с други творци в среда, пропита с доброта и желание да дадеш най-доброто от себе си, дори когато пишеш за някой друг. Аз вярвам в работата повече, отколкото в таланта. Трябва да работят всеки ден и да развиват уменията си, за да направят първия си хит.

- Тази година сред участниците има и представител на група „Цар Плъх". Какви други интересни имена от новата българска музикална сцена сте поканили и смятате, че заслужават по-голяма популярност?

- Много се радвам, че Коста Коларов от „Цар Плъх" е с нас. Страхотен млад автор и продуцент. Всеки ден го виждам щастлив, след като излезе от студиото. Тук са Arika Adams, Kat Quin, Лидия Ганева, Яна Шиварова, Zhar, Robbie Z.

- Каква точно е ролята на продуцента в създаването на една песен? Какво прави той, което обикновено остава невидимо за слушателите?

- Музикалният продуцент е онзи, който носи най-голямата отговорност за случващото се в студиото. Той превръща музикалните идеи в звук, режисира процеса и изпяването, взима решения за инструментите, ритъма, като режисьор направлява емоциите на артистите, създава им доверена среда, в която да не се страхуват от провал и да могат да дадат най-доброто от себе си. Най-често той е и композитор, и текстописец. Принципно работата на всички автори остава невидима за обществото, а те са толкова важни. Ние насочваме вниманието именно към тях и ги поставяме в центъра. Искаме хората да си дават сметка, че зад успеха на всеки артист стоят хитови песни, а зад тях стоят композитори, текстописци, музикални продуценти.

- Казвате, че един от най-важните уроци, които българските автори научават по време на тези творчески лагери, е щедростта - да споделят идеи и да работят заедно. Защо това е толкова важно и променя ли се начинът, по който те създават музика след края на лагера?

- В колаборативна среда се раждат по-интересни музикални идеи и всеки храни другите със своята енергия. Колкото повече успешни български песни и артисти има, толкова по-добре за всички, така заедно растем. Затова творците трябва да са готови да си помагат и да са дащни един към друг. След първия лагер се промениха много неща. Все повече автори и артисти се събират да пишат заедно, организират се десетки мини кемпове. Това се превърна в рефлекс, който помага на все повече талантливи хора да са успешни. Какво по-хубаво като резултат от нашето усилие!

- Колко от песните, създадени по време на лагера, стигат до изпълнители, издават се и намират публика? Поддържате ли статистика за реализацията им? Има ли и чужди артисти, които са взели някои от тези песни?

- Създали сме над 300 песни, три от тях са K-pop супер хитове с ТОП 10 Billboard статус, една донесе победата на България в „Евровизия", три са част от репертоара на чужди артисти, а над 40 са хитове на някои от най-успешните български артисти.

- Какво е най-трудното в организацията на подобен лагер? Колко души стоят зад подготовката и какво трябва да се случи, преди 60 автори да седнат в 15-те студиа?

- Много са предизвикателствата: най-трудно беше да намерим вдъхновяващо място, където да можем да построим над 10 студиа, които да имат вярната акустична среда и удобство. Много е важно творците да обитават едно и също пространство, което да е изолирано от външния свят, за да няма разсейване и да има възможност за споделен живот и обмяна на идеи, мисли и истории. В него се раждат нови приятелства и се случват какви ли не открития.

За да се случи това, са нужни финанси - трябва да осигурим самолетни билети на чуждите участници, да ги превозим от летището до Боровец, да настаним и храним 70 човека (61 автори, ментори и екип) в рамките на 6 дни, да осигурим видеографиране, активности в социалните медии, ПР, маркетингови материали, да обезпечим събитие преди кемпа с прослушване и уъркшоп и така нататък. Ако нямаме подкрепата на огромно количество хора и компании, като ние самите също допринасяме, лагерът няма да го има. Организацията, бюджетирането и координацията отнемат месеци ангажираност на моя екип, а ние паралелно имаме и ежедневната си работа в поне 10 различни посоки, за да генерираме успех за артистите си и всичките си партньори.

Да осигурим качествени чужди участници със стратегическо значение за нашите автори и артисти е едно от най-важните неща. Саня с участници в творческия лагер

- Какво се случва, когато музикантите излязат от студиата - продължават ли да говорят за музика и да измислят идеи, или успяват да изключат от работния процес?

- Музиката владее положението, но тук хората се сближават и част от успеха на лагера зависи от създаването на обична атмосфера, в която хората да си разкажат истории и да разберат на какво прилича животът на другия.

- След шест издания какво ви изненадва най-много?

- Интензитетът на емоциите всеки път. Даже не мога да ви го опиша. Случва се в студиата да има сълзи от щастие, аплодисменти и обяснения в любов. Това тук е концентрирана форма на живот, захранена от вълна екстремна чувствителност, и всички до един влизаме в този красив балон за 6 дни.

- Какво е най-важното, което искате българските автори да отнесат със себе си след края на лагера? И каква е следващата голяма цел?

- Амбиция за бъдещето, енергия, смелост, нови приятели, ентусиазъм за работа, за живот в общност и по-широк хоризонт за музиката. Искам и все повече момичета да започнат да продуцират. Решила съм да посветя специални усилия на присъствието на жените в музиката.

- Вие сте човекът, който събира всички тези таланти на едно място. Когато вечер влизате в студиата и чувате създаденото през деня, случва ли се да разпознаете бъдещ хит още преди самите автори да са осъзнали потенциала му? Доверявате ли се на този инстинкт?

- 34 години в бизнеса са ми подарили именно това - инстинкт да разпознавам таланти и потенциални хитове. Да имаш инстинкт е особен вид познание и аз му се доверявам, но не сляпо. Винаги държа отворен коридор за алтернативно мислене.

- Освен вас ментор е и Робин Йенсен. Какъв е той?

- Той е норвежец, който се занимава с развитието на автори вече 22 години, създател на един от най-успешните европейски авторски екипи и един от най-големите творчески лагери в Европа. Той е бивш музикант, с безпогрешен нюх за това какво прави една песен хит, както и мой учител как да организирам подобно успешно събитие в България. Има доста ноу-хау зад това и съм привилегирована да имам неговата вяра и подкрепа.

- Много творци казват, че създават песните си в различни житейски ситуации - събуждат се нощем с идея, докато карат колело, научили са нечия история и т.н. А по време на лагерите процесът е по график. Как се появява вдъхновението?

Всеки истински творец не храни илюзии, че трябва да чака вдъхновението да му се яви. Един от най-важните участници в кемпа, уникален музикален продуцент и творчески директор на една от големите K-pop издателски компании, ми каза, че това, което правим, може да бъде оприличено на отглеждането и грижата за градина. Работим всеки ден, поливаме цветя, косим трева, садим дървета, но не го правим с идеята, че върху цветето задължително трябва да кацне пеперуда. Просто бавно и търпеливо създаваме място, на което, ако някой ден се появи пеперуда, да има къде да кацне.