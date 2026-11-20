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Само в "24 часа" на 20 ноември четете:

Подаряваме без глоба до 30 литра ракия

Частица от Христовия кръст е пазена в реликвария, откраднат преди 27 години от Бачковския манастир

Възпитанието е най-големият проблем на националния ни

Посланиците на Тръмп - повече милионери, донори и лобисти, отколкото дипломати

Зимата ще е мека, да свикваме с гръмотевични бури през ноември - интервю с климатолога Симеон Матев

Вижте първите страници на "24 часа" от 20 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.