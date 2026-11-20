Играчите сами не искат да се развиват

Наближи ли мач на националния отбор по футбол, и мрежата започва да гърми. А след края на мача става страшно. Логично – нашите отново са загубили от държава, в която футболът не е толкова на почит. И доскоро такива сме ги биели с 3 гола разлика.

Реалността обаче сега е съвсем различна. Само този, който не е хванал т.нар. национален отбор, където са събрани наистина най-добрите ни играчи, не ни е победил.

И трябва да се примирим с това

Спомените за САЩ '94 ще си останат такива. Класирането за голям форум с всеки изминал цикъл изглежда все по-голям мираж. Та дори Фарьорските острови имат по-голям шанс да се класират на европейското след 2 г. от нашите.

От БФС ни увещават, че сме имали таланти. Един вид, няма да сме все на дъното. Но... През миналата седмица юношите ни до 19 г. не победиха Латвия. Завършихме 1:1 в предварителна квалификация за европейското първенство. Тоест сме силни колкото тях. Е, това ли е бъдещето?

Гордеем се с една победа на младежите до 21 г. над Португалия. Окей, успехът е факт. Там един играч струва 3 пъти колкото нашите. Но момчетата отново ще гледат поредния форум по телевизията. Трябва да се примирим, че победата над силен опонент ще е плод на епизодична проява, а не константа. И този триумф, ако се случи, не трябва да ни заблуждава. Защото и преди месец победихме Люксембург – отбор категорично от нашия калибър, но преди седмица паднахме 0:5 от Исландия в Пловдив.

Мнозина експерти определят, че големият проблем да имаме толкова трагичен национален отбор е липсата на бази и инфраструктура у нас. Дали обаче е това?

Преди 10 г. условията у нас със сигурност не са били на това ниво, на което са сега. Тогава обаче нашите национали играеха в Англия, Русия и други първенства, които 100 процента са по-силни от нашето. Миналите през школата на “Литекс” бяха ядрото на тима ни, тоест академията е давала играчи. Пак не се класирахме за големи форуми. Но пък

поне не бяхме последни в групата си

И не записвахме плачевни резултати.

Сега какво е положението? В “Лудогорец” условията за развитието на деца са перфектни. Колко обаче от тях играят на високо ниво? Май няма. В “Септември”, където се води една от най-реномираните ни академии, е същата работата.

База като слънце си имат и националите в “Бояна”. Условията да не би да са лоши – терени, хотел, всичко необходимо за лагер. Начело на тима ни минаха всички по-доказани родни спецове. Начело застана и Александър Димитров, който рекордно дълго време бе селекционер на младежки и юношески формации. Тоест познава материала.

Имаше и чужденци. И пак нищо. Значи и там не е големият проблем.

През миналата година столичният клуб “Септември” продаде 18-годишния тогава Милен Полендаков на английския “Шефийлд Юнайтед”. Е, 12 месеца по-късно британците, които са част от второто ниво на местния футбол, го пратиха да се обиграва в Разград. А дори и там той не влиза кой знае колко.

Преди време Никола Илиев бе голмайстор на Примаверата на Италия с екипа на “Интер”. Е, никой на Ботуша не го взе. И накрая от Италия се озова в ЦСКА 1948. В Бистрица дори в един момент соченият за голям талант стигна до 3-ия отбор, разбирайте Трета лига, при аматьорите.

Такива примери има още много. Нека не изброяваме още подобни таланти, които са били взети от чужди, големи клубове и накрая са върнати след няма и година.

Тоест генералният проблем е възпитанието на играчите ни. Те не искат да се развиват. Не че не могат. Просто трудно надграждат. И затова, ако въобще стигнат до чужбина, там не играят. Или пък ги пращат като номади от клуб в клуб всеки полусезон. А като не играеш, няма как да се развиваш, нали така?

Липсва им правилно възстановяване. Правилен режим. Окей, треньорите им в школите не помагат сигурно в това направление. Но в модерния свят, в който живеем, със сигурност можеш да си намериш всичко необходимо. И искаш ли, значи, че можеш. Но нашите явно не искат. Поне това показват. Защото само ние като нация най-вероятно нямаме поне трима играчи в топ 5 на първенствата.

И за финал – след 2 г. България ще е домакин на европейското до 19 г. Като такива ще имаме квота, а останалите са само от елита – най-добрите 7 в Европа, преминали през невероятно тежки квалификации. Е, там ще сверим часовниците колко ни е добро бъдещето. Тазгодишният домакин на форума – Уелс, приключи участието си с 0 точки и голова разлика 0:14. Дано и ние нямаме същата участ, че и по-лоша, защото Уелс със сигурност има по-добър национален отбор от нашия. И то от много години.