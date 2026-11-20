Какви са тези заглавия? Това са някои първи страници на български вестници от времената на войните за национално обединение. Някои са с гръмко съдържание, други са по-аналитични, но като цяло отразяват духа на онази епоха. Тогава не е имало фейсбук, тикток, ютуб, телевизия и дори радио, така че вестниците и списанията са били огромна сила.

Публикация на в. “Мир” през ноември 1915 г.

Когато учех в НГДЕК, дипломната ми работа по история беше на тема “България на Парижката мирна конференция 1919 г.”. Изключително тежка и мъчна тема, защото всъщност централният въпрос в нея е Ньойският договор. Годината беше 1988-а и в Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” аз за първи път открих старата българска преса. Освен от мириса на старата хартия и шума от разлистването на тежките класьори с вестници бях буквално изумен от красивия патриотизъм, който се лееше от тези странички дори и след поражението в Голямата война.

Днес, когато поостарях, вече си давам сметка не само за възторжената и изглеждаща наивна патетика, но и за реките от кръв и пот, които надничат между тези редове. И човек се замисля какви препятствия са имали родните ни прадядовци и прабаби. Да се вдигнат на бой с огромна империя, ширнала се от Адриатика до Багдад и Мека. Да имат пред себе си телените мрежи на Одрин, Чаталджа и Тутракан, да станат част от почти милионна българска армия и да воюват с войските на велики сили като Англия, Франция и Русия. Да хранят и снабдяват тази наша войска три години. Да дадат почти 150 хиляди убити само за 6 години.

Винаги, когато преглеждам подобни стари страници, се замислям какви са били тогавашните мечти, въжделения, загуби, спорове и проблеми и какви са днешните ни. И какво продължава да ни кара настървено да се мразим един друг, вместо да решим далеч по-скромните задачки от днешното ежедневие.

Днес няма заглавия като “Одрин падна”, “Лозенград падна” или “Напред към Тутракан” – и слава богу, не искам и да има, но ми се ще пред подвига и мъките на предците ни да сме една идея по-смирени. Защото, когато ругаеш някого на светофара или във фейсбук, не знаеш дали неговият прадядо не е делил с твоя един кален окоп, една намачкана цигара или залък клисав хляб.