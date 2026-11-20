При мъгла с видимост под 100 метра оцеляваш, ако намалиш скоростта на 70 км/ч. Добре е да има датчици и маркировка, които да ориентират - това не е толкова скъпо, казва климатологът

Още акценти от интервюто:

Рекорден Ел Ниньо управлява световното време в момента, но в регионален план има отклонения от глобалната линия

Няма да е изненада обаче, ако около Никулден падне сняг дори в низините

Изменението в климата не означава само по-високи температури, а и повече екстремни явления - вече имаме градушки и дори торнадо извън сезона му

2027-а може да е най-топлата година изобщо - откакто се правят измервания

Новата реалност за зимите е застудяванията да са кратки, а температурите да не падат

За скиорите сезонът ще е снежен

- Доц. Матев, промени ли се есента у нас? Навсякъде в Европа октомври е бил по-топъл, но в България той донесе и много студени дни, в момента пък имаме пролетни температури...

- Няма сезон, който да не се променя и това ще продължи и в бъдеще, каквито и мерки да се взимат. Климатът не е константа. Ако водехме този разговор преди 30 години, пак щяхме да кажем: Ау, какво стана с това време? Предишният 30-годишен период беше по-студен.

Ако направим една крива, която да свърже температурите за много години назад, ще видим, че тя е синусоидална - ту се изкачва нагоре, ту спада надолу, така че нормално е да има промени. Тази есен отново е по-топла от нормата. В световен аспект октомври 2026 беше най-топлият, откакто има наблюдения - от 1850 г., или близо повече от 170 години. У нас беше нормален, но понеже сме свикнали напоследък все да са топли тези месеци, сега нормалният ни се струва много студен.

Септември беше сух, но октомври и особено ноември наваксват и е твърде вероятно есента да излезе с валежи повече от нормата. В температурно отношение също ще е над нормата по простата причина, че септември беше така топъл месец, октомври нормален, но ноември, както върви до момента, е с около 2 градуса положителна аномалия. Гледайки напред до края на месеца, температурите ще се нормализират, но няма да успеят да компенсират положителната аномалия. Най-вероятно ще финишира с около градус и половина положителна аномалия и по този начин есента ще бъде по-топла от нормата, но и валежи над нормата. Това с валежите е много положителна новина за земеделските стопани, които имаха притеснения за своите посеви. Част от тях дори закъсняха със засяването.

- При валежи над нормата има ли риск от нови наводнения, преди две седмици в Шабла имаше много сериозно?

- Като наводнението в Шабла, Варна, Добрич ще имаме и в бъдеще по две причини. Природата постоянно ни поднася изпитания с екстремни валежи. За 24 часа падат по 100-150 до 200 мм, което, ако го сравним с годишната норма, е около 1/6, 1/5 от нея. При такива количества вода е нормално да имаме проблеми. Но останалата част от проблема си го правим ние с това, че така и не взимаме адекватни мерки за подобрение на инфраструктурата, за това да не хвърляме строителни отпадъци в дерета, да си почистваме от есенни листа тротоарите и бордюрите. Голяма част от щетите можем да ги ограничим, но времето показва, че ние не се научаваме от грешките, и затова, за съжаление, и в бъдеще ще коментираме страховити наводнения.

- А нормални ли бяха пролетните светкавици и гръмотетивици в нощта срещу 19 ноември?

- Ноември не е месец, в който гръмотевичните бури са обичайно явление, а наистина преминаха мощни гръмотевични бури. Те бяха свързани с атмосферно смущение, което премина северно от страната, но с опашката си закачи и нас. Повече бяха валежите по това смущение в Северозападна България и западните райони. Само за 24 часа на места падна около половин месечна норма. По-големият проблем бяха поривите на вятъра, на места над 100 км/ч, придружени от интензивен дъжд. В Монтанско и Врачанско имаше села без ток заради скъсани проводници.

Силните ветрове през ноември са обичайно явление, но гръмотевична буря с шквалови явления, с поройни извалявания не са. В последните години обаче се наблюдава увеличение на гръмотевичната активност през зимния период. Това не е типична черта за нашия климат, с изключение на най-южните райони и Източните Родопи, Южното Черноморие, но през последните 10 г. такива явления се наблюдават в цялата страна, включително и в Северна България. Това е една от по-силните черти в промените на климата.

Освен гръмотевици се наблюдават и още по-екстремни явления като градушки. Вече имаме случаи и на торнадо през ноември, нещо, което не можехме така да си представим от ноември до април. Но ето че през 2023 г. дори имаме два или три случая на торнадо в нашата страна, така че изменението на климата не е само повишение на температурата, изменението на климата се проявява във всички метеорологични и климатични елементи и в много голяма степен в тяхната екстремност.

- Каква зима ни очаква? Какво ще е времето по коледните и новогодишните празници?

- В дългосрочните прогнози все още липсва онази детайлност, която търсят хората. Всеки иска месец-два преди конкретна дата да знае какво ще е времето, за да може да си планира ангажименти или някакви събития. От днешна гледна точка зимата с около 90-95% вероятност ще бъде по-топла от нормата. По-топла от нормата с може би сезонна аномалия повече от 1 градус.

Въпреки че ще е по-топла, това не означава, че няма да имаме зимни периоди. Обикновено зимните периоди са два, три, четири или пет - имаме застудяване, снеговалежи, замръзвания по пътищата. Но за разлика отпреди тези периоди, от една страна, са по-краткотрайни, а от друга, температурите не са толкова ниски. Това е новата реалност на зимите в съвремието.

Тази година ще е по-топло от нормалното за зима, но също така ще имаме със сигурност някакви включвания на зимата със снеговалеж и с ниски температури. Не мога да кажа кога ще бъде, за съжаление. Знам, че повечето хора искат те да съвпаднат с празниците, а после да дойде пролетта.

Последната седмица на ноември ще бъде със средни температури, близки до нормата. Предстои преход към по-ниски температури и ще бъде със средни температури, каквито трябва да бъдат в края на ноември. Нощните, особено идната сряда, четвъртък, петък, ще са отрицателни. На места ще има температури под -5 градуса, което не е необичайно за края на ноември, а дневните температури ще бъдат около и под 10 градуса. Към края на седмицата и в началото на декември ще има затопляне на времето и твърде вероятно е някъде около 6-7 декември да има ново застудяване, при което можем да видим и сняг в низините.

Колкото по-далече отиваме, толкова по-хипотетична е прогнозата. Седмицата от 1 до 7 декември ще бъде с температури, близки или малко над нормите, но декември вече е зимен месец, тоест близки до нормата означават и зимни стойности на тези температури. Затова казвам, че при застудяването около 6-7 декември, ако се случи, няма да е изненада да вали сняг дори в низините.

Седмиците след 8-и докъм 20 декември ще са с температури около и над нормата, метеорологичните модели са обединени около това. Има вероятност последната седмица на декември да е със средни температури около 1 до 1,5 градуса над нормата. Разбира се, в това твърдение има риск, защото прогнозата е дългосрочна. Всичко може да се промени само с един мощен процес над континента, който да преобърне картите, както неведнъж се е случвало в миналото. Но с днешна дата повечето фактори, които влияят на зимното време, сочат, че не можем да очакваме предстоящата зима да бъде много студена.

Световното време в момента се контролира и управлява от рекорден Ел Ниньо. Всички очакват, че ще донесе много по-топло време от нормалното. В глобален план е така, но в регионален има големи отклонения от глобалната линия, какъвто беше примерът с октомври. Ясно е, че в глобален план тримесечието от декември, януари и февруари, което отговаря за зимния период, ще бъде много по-топло от нормата, но никой не може да гарантира, че тази топлина ще бъде еднаква навсякъде и че няма да има региони, в които да бъде по-студено, и дали ние няма да попаднем в такъв регион. Въпреки че казваме, че 95% е твърде вероятно зимата да е топла, тези 5% са си 5%.

2024-а беше най-топлата година в нашата история изобщо, откакто се правят метеорологични наблюдения. До момента за 2026 г. с 80% вероятност може да се твърди, че ще бъде втората най-топла след нея. А с почване на рекордния Ел Ниньо изведнъж процентът за рекордни температури нарасна и съответно 2026-а ще се бори да измести 2024-а. С много голямо сигурност заради Ел Ниньо очакванията са новата най-топла световна година да бъде 2027-а - инерцията отсега да продължи и в началото ѝ. В края на пролетните месеци на 2027 г. се очаква Ел Ниньо да отслабне.

При България е малко по-различно. Казахме, че в регионален план нещата се развиват по друг начин. В България 2024-а също е най-топлата година, но 2026-а върви доста близо до нормите и тя ще бъде може би петата или шестата най-топла година, т.е. далече от рекордните стойности.

Всяка сигурност ме кара да се чувствам несигурно. Най-големите изненади винаги са ставали в най-сигурните прогнози за топла зима. Така беше и 2012 г., когато имахме една от най-студените зими за последните 70 години. Така стана и през 2017-а, когато също прогнозите сочеха топла зима (макар не с такава сигурност като за 2012-а), а януари 2017-а беше най-студеният изобщо в историята на София.

- Кога ще дойде щастливото време за скиорите?

- Като паднат цените на лифт картите. По отношение на снега техниката много напредна и дори да няма естествен сняг, има изкуствен. Но застудяване, което започва от последната седмица на ноември и с кратко прекъсване ще продължи и през първите дни на декември, ще даде възможност по планините ни над 1800-2000 м да се образува снежна покривка и тя постепенно ще се увеличава. Въпросът е какво ще стане в средата на декември с очакваното затопляне, дали няма да ликвидира тази снежна покривка, или тя ще остане. Ако остане, това е много добра основа за зимния сезон, който предстои. Дългосрочно очакванията са за валежи в нашия регион близко и дори малко над нормата, което означава, че високите части на планините ще си получат снежната покривка.

- Мъглите ли са много опасни в този сезон, може ли да се избегнат трагедии като тази с верижната катастрофа на магистрала “Тракия”?

- Не може да задействаш BG ALERT за това, че на пътя има мъгла, защото, като тръгнеш от София до Бургас, ще има поне 20 места с мъгла. Инциденти може да се избегнат само с внимателно каране.

Ноември, декември и януари е най-мъгливият период. Мъглите обичат тъмната част на годината. Условията са добри за образуването им в най-ниските части на релефа. Когато влезеш в район с мъгла, видимостта не е еднаква. Тя варира от 100 до 200-300 м, в някои участъци под 50 м, после пак се увеличава, така че не можем да кажем, като видиш мъгла, че задължително тя е опасно гъста.

Датчици, които регистрират видимостта, може да се сложат в районите, които са най-податливи на образуването на мъгла. Районът на Зимница, където стана трагедията, е един от мъгливите райони у нас.

Но най-сигурният начин да оцелеем при такава мъгла е просто да караме спрямо пътните условия, колкото и тривиално да звучи. Със скорост, която позволява да спреш, когато видиш препятствие. Има редица изследвания, които сочат, че на мокър и хлъзгав път при скорост над 130-140 км спирачният път е над 200-300 м. Тоест ти ако имаш видимост 300 м и караш със 140, ще спреш, но ако видимостта падне на 100 м, ти няма как да караш със 140. Трябва да намалиш на 70, за да можеш да спреш.

В Сърбия по магистрала съм виждал по платното на аварийната лента полусфери с около 1 м диаметър. Тези полусфери са бели и са през 80 м една от друга. И на тая табелка пише - ако виждаш три сфери, тоест на 240 м от теб напред, видимостта е добра. Ако виждаш обаче две, видимостта се влошава и трябва да намалиш от 120. Ако виждаш една, видимостта е под 100 м и скоростта трябва да е 60-70 км/ч. Ето един много прост начин как да можеш сам да регулираш своята скорост спрямо условията. Това не струва и много пари.

- Метеорологично екстремна ли ще е 2027 г. за България?

- Със сигурност. Както всяка година напоследък, така и 2027-а няма да пропусне да отчетем в нея някои екстремни явления. Въпросът е колко чести ще бъдат. Статистиката и трендовете на развитие сочат зачестяване на екстремните явления. Става дума за наводнения, за засушавания. Нищо че са две коренно различни бедствия, те вървят вече ръка за ръка. Обикновено едното следва другото. След период на засушаване следва период с няколкодневни валежи, които само за два-три до четири дни изпълват една сезонна норма или половингодишна норма, и това е причината да наблюдаваме хем по-чести засушавания, хем по-чести наводнения. Не сме пророци и не можем да кажем кога и дали ще ги има през 2027 г., но е твърде вероятно да очакваме такива явления и през нея.