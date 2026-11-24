Европейският съюз създаде система за ранно предупреждение, чиято цел е да следи за всяка сериозна кибератака, преди тя да се случи и да се разпространи, но след около 20 месеца тя все още не е напълно активирана

От финансовите и инвестиционните данни в областта на противодействието на кибервойната се вижда, че Брюксел е отделил 1,4 милиарда евро за защитата на Европа срещу кибератаки. Но явно системата все още не работи.

Европейските държави са изправени пред нова форма на опасни кибератаки, все по-бързи и сложни, насочени срещу жизненоважната инфраструктура и цифровите системи.

Много от необходимите решения за укрепване на киберсигурността са известни от години, но широкомащабното им прилагане е много сложно. Така смята изследователката Джойс Хакма, специализирана в политиките за киберсигурност, управлението на технологиите и международната сигурност. Неин доклад бе публикуван от Кралския институт за международни отношения (Чатъм Хаус).

Разпръснати атаки

Тя започва изследването си от кибератаките, довели до загубата на огромни количества храна миналия месец, след като хакери проникнаха в системите за охлаждане на около 700 магазина на големи вериги във Франция. В рамките на няколко дни бяха регистрирани подобни инциденти в Белгия, Люксембург, Швеция, Ирландия и други държави. Никой не пое отговорност за атаките, но Франция обвини Иран в извършването на „безпрецедентна атака" срещу нея.

Но преди нея имаше поредица от киберинциденти в Европа през последните няколко години.

Руската война срещу Украйна повиши нивото на заплахите, поставяйки Европа на предната линия на хибридните атаки, включително кибероперациите.

Предизвикателствата

Според изследователката пред Европа и САЩ се очертават 4 основни предизвикателства: остарелите системи, които вече не се обновяват; новите технологии, проектирани без да се отчитат изискванията за сигурност; хакерите, чиито възможности нарастват с помощта на изкуствения интелект; и държавите, които използват кибератаките като инструменти за влияние, често чрез посредници.

Според нея големи части от Европа все още разчитат на остарели технологии, които са достигнали края на експлоатационния си срок и вече не получават необходимите актуализации за сигурност. Резултатът е натрупване на уязвимости, които атакуващите могат да експлоатират.

Атаките, насочени срещу охладителните системи, илюстрират същността на този проблем на практика. Хакерите лесно проникнаха в остарелите терморегулатори, които вече не получаваха актуализации. Често системите за оперативна технология от този тип, които контролират физическото оборудване, остават в употреба в продължение на десетилетия, дълго след като актуализациите им са преустановени.

Изследователката посочва, че организациите и правителствата често нямат ясна представа за технологията, която притежават и експлоатират. През 2025 г. британската Национална сметна палата стигна до заключението, че държавните ведомства използват стотици остарели технологични системи. През същата година Федералната сметна палата на Германия установи, че части от мрежите на федералното правителство са толкова остарели, че вече не получават актуализации за сигурност.

И дори когато институциите знаят къде са проблемите, подмяната на остарелите системи е скъпа и причинява смущения в работата. Но запазването им без промяна вече крие все по-големи рискове.

Изследователката казва, че сега основните мерки, често наричани „киберхигиена", могат да дадат значителни резултати.

На Европа не й липсват нито информация, нито регулаторни правила, тъй като Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност управлява европейска база данни за уязвимости, националните агенции издават периодични предупреждения, а Директивата за мрежова и информационна сигурност превръща управлението на тези рискове в законово задължение.

Това, което обаче липсва, е изпълнението – превръщането на предупрежденията в практически мерки, особено в малките организации, както и прилагането на правилата, чието приемане много държави-членки забавят.

Вторият проблем е, че голяма част от технологиите все още се проектират, без да се отчитат изискванията за сигурност. Производителите се конкурират за цените, предимствата и скоростта на пускане на продуктите на пазара, вместо да дават приоритет на сигурността.

Европейският съюз полага усилия за промяна на това положение. От декември 2027 г., съгласно Европейския закон за киберустойчивост, пускането на пазара на свързани продукти, които не отговарят на основните изисквания за сигурност, няма да бъде разрешено в ЕС. Производителите също така ще носят отговорност за сигурността на тези продукти през целия им жизнен цикъл.

Нарастващият брой на кибератаките, които засегнаха европейските държави в кратки периоди от време, ги превръща в лесна мишена. Вероятно това е първият път, когато държавите на континента са подложени на координирани кибератаки в широк мащаб, които могат да парализират напълно засегнатите сектори. Обхватът им е широк, те са добре организирани и удрят на неочаквани места, целите са подбрани прецизно и компетентно, което поставя живота и дейността на гражданите под заплаха във всеки един момент. Тези атаки носят ясното послание, че този, който е атакувал големите магазини, кръвните банки, авиокомпаниите и училищата, има възможност да нанесе мащабен и унищожителен удар, когато бъде взето решение за това.

През последните месеци беше забележително как кибератаките започнаха да се насочват към сектори, засягащи ежедневието на хората, тяхната продоволствена сигурност, лекарствата им, транспортните средства, училищата на децата им и стратегическите им нужди, След като преди атаките бяха насочени към някои правителствени ведомства и медии и оставяха символични послания, чиято цел беше да се всее хаос и да се предизвика моментна обърканост, а може би и кражба на данни, сега те започнаха да се насочват към живота на гражданите, да заплашват тяхната сигурност и да ги държат в постоянна тревога.

След атаките по хладилниците и кръвните банки в първите дни на ноември, последваха фалшиви сигнали за бомби на борда на граждански самолети, обслужващи няколко европейски въздушни линии, което принуди няколко самолета да извършат аварийно кацане, доведе до отмяна на полети, постави властите и въздушните сили в състояние на тревога и наложи военни самолети да ескортират редица от засегнатите граждански самолети до кацането им за претърсване. На 11 ноември пък медиите и хиляди училища в Италия, Ирландия, Шотландия и други европейски държави получиха имейли с бомбени заплахи. Това принуди властите да евакуират стотици училища, да преместят учениците на безопасни места, да извикат родителите, които напуснаха работните си места, за да вземат децата си и да ги заведат у дома, както и да извикат силите за сигурност, за да проверят училищата, в атмосфера на тревога, страх и паника, наподобяваща обстановката на истинска война.

Европа се сблъсква с хибридна война, която започна да създава хаос и паника като при истинска война. Европейците вече приписват всяка експлозия, която чуват, на руска атака, както се случи, когато преди седмица гръмна акумулатор на кола пред гимназия във Франция. Сега се намеси и Иран.

След като френското външно министерство обвини Иран, че стои зад кибератаките срещу френски магазини и кръвни банки, и се заговори за участието на специална иранска единица, принадлежаща към Революционната гвардия на Иран, кръгът на държавите, обвинени в кибератаки срещу Запада се разшири и вече включва не само Русия, Китай и Северна Корея.

След всяка кибератака срещу Европа или САЩ всички погледи преди се насочваха към Русия, а сега те са насочени и към Иран. Но никой не поема отговорност за атаките. Мейлите с бомбените заплахи до самолети, училища и медии са подписани с името Михаил Андропов, който се обявява за лидер на тайнствена структура. Факт е, че кибератаките се увеличиха в отговор на европейската позиция, която предоставя подкрепа на Украйна срещу руската агресия.

Русия е още сред заподозрените

Според Европейския център за борба с тероризма, въпреки че е трудно да се определи отговорността, Русия е сред основните заподозрени, наред с Иран, Китай и Северна Корея, за които се смята, че най-често извършват държавно подкрепени кибератаки срещу Европа. Експерти обаче смятат, че характерът на атаките и целите, сочат основно към Русия. Ксавие Беликенс, главен изпълнителен директор на компанията за киберсигурност „Луповис" (Lupovis), казва: „Ние сме твърдо убедени, че тази дейност е подкрепяна от руската държава". Той пояснява, че изследователите в компанията му са събрали данни за атаките срещу фиктивни системи, известни в сектора на киберсигурността като „медни котли" (Honeypots), и тези данни сочат наличието на „група, подкрепяна от държавата Русия". Според него нивото на експертиза, необходимо да се изпълни подобна атака, което включва разбирането на системите за индустриален контрол и технологиите за охлаждане, не е нещо просто. Той отбелязва, че сървърите, които нападателите са използвали за атака на фиктивните системи, са били използвани от руски групи преди време. Освен това повтарянето на атаките е още един фактор, който подсилва подозренията за замесеността на Москва.

През 2026 г. Русия ескалира хибридната война, което накара европейските столици да работят дискретно по изготвянето на планове за реакция при сценарий на широкомащабна хибридна атака, която може да доведе до жертви сред европейските граждани – хипотеза, която става все по-вероятна.

Андреа Маргелати, директор на Центъра за международни изследвания (Centro Studi Internazionali) – независим изследователски център по геополитика със седалище в Рим – казва, че кибератаките срещу ежедневната инфраструктура, като например системите за охлаждане в големите магазини, надхвърлят простото причиняване на оперативни смущения. Целта е да се изпрати политическо послание, че европейските правителства се сблъскват с два фронта – единият на Изток, а другият – в рамките на собствените им граници.

Ролята на ENISA в укрепването на киберсигурността

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) играе централна роля в укрепването на възможностите на Европа да се справи с цифровия аспект на хибридната война чрез наблюдение и анализ на заплахите, подкрепа на сътрудничеството между държавите-членки, разработване на насоки и стандарти за защита на мрежите и цифровата инфраструктура, както и чрез повишаване на готовността за реагиране при киберинциденти. Докладът на агенцията за 2026 г. потвърждава, че публичните администрации продължават да бъдат мишени, атаките, свързани с геополитическите събития, се засилват, наред с рисковете от ransomware, нараства и използването на изкуствен интелект в злонамерени дейности. В доклада се посочва, че 73 % от организациите, които са били обект на инциденти, попадат в категорията на критични и важни обекти съгласно класификацията на Директивата NIS2.

ENISA насърчава обмена на информация и опит между националните екипи за реагиране при инциденти, свързани с компютърната сигурност, както и разработване на съвместни киберучения и тренировки. Но предизвикателство не се състои само в откриването на хибридни атаки, а в изграждането на интегрирана система, способна да ги предотвратява, да ги овладее, да определя източниците им и да се възстановява от последиците им.

Хибридната война поставя на изпитание способността на Европа за институционална, обществена и дигитална устойчивост, а не само нейната военна готовност.

Експерти вече си задават въпроса: ако кибератаките се разширят, причинят по-големи щети и засилят екзистенциалната заплаха, могат ли те да доведат до избухването на истинска война, която да послужи като отговор и наказание за държавите, които са ги предприели, с цел предотвратяване на бъдещи атаки чрез нанасяне на удари по технологичната инфраструктура на врага, използвана в тази война? И може ли тази война да се разраства и всички да бъдат въвлечени в нея?