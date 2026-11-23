Институциите и инвеститорите биха били далеч по-полезни на обществото, ако в отношенията между тях има повече коректност, уважение и градивни нагласи. Аз ги наричам процеси с високостойностно съдържание, казва изпълнителният директор и председател на Съвета на директорите на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

- Арх. Мирянова, през октомври Столичната община организира среща с жители на "Младост 1 А" по повод плановете за мащабно застрояване на района. Един от инвеститорите там е АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ. Какво ще се случи с вашия проект там - "Галилея"?

- Очакваме да свърши чакането. Имаме предложено споразумение с общината и според него ще трябва да направим инвестиция от порядъка на 3,5-4 млн. евро за една от най-големите детски градини, ще я изградим, но в друг указан ни квартал, който е в съседство. Това споразумение беше изготвено така, че да отговаря на изискванията на юристите на общината, прегледано от нашите юристи и изпратено, но вече минава повече от месец без никакъв отговор и никакво движение в процедурите... Чакаме. Ако само можеше да се осъзнае, че проблемът с чакането не се изчерпва с напрежение или изнервяне, а с пропускане на ползи за всички.

Сграда “Галилея”

- Как ще коментирате новия подход на общината - преговори с инвеститорите в зоната, които да изградят или ремонтират обществени обекти, срещу което да получат зелена светлина за проектите си?

- Чудесна идея, чието реализиране ще следим много внимателно.

Всичко, което напомня на всеки човек, че като гражданин трябва да допринася според възможностите си за доброто на града, е полезно. Архитектът и строителят в най-висока степен осъзнават тази отговорност и ако бъдат улеснявани, биха могли да създадат дори повече, отколкото се очаква.

Нека тези инициативи обаче да не са така често в предизборен контекст. И нека нямат характер на някакво спазаряване с инвеститора или публично "опрощаване", че ето, да, той ще "развие" терен, но пък ще даде нещо. Мисля, че институциите и инвеститорите биха били далеч по-полезни на обществото, ако в отношенията между тях има повече коректност, уважение и градивни нагласи, аз ги наричам процеси с високостойностно съдържание.

- Доколкото разбирам, ще трябва да изградите още една детска градина, освен предвидената в проекта ви, а другите инвеститори - да финансират разширение на училището, обновяване на спортните площадки и безопасни пътни връзки. Това диалог ли е, или извиване на ръце и как протичат преговорите с общината?

- Ако е диалог, то в него не участват всички инвеститори. Оставам с впечатление, че кметът Терзиев избира кои да се включват в тези пилотни проекти и кои могат да получат разрешение и без това. Вашият израз – за извиването на ръцете – е силен, разбира се, но не бих го определила като прекалено силен.

- Отдавна кметът Терзиев и зам.-кметът по градско планиране и развитие настояват за създаване на фонд "Благоустройство" - тези преговори звучат като първа стъпка в тази посока. Готови ли са инвеститорите да плащат още за повишената стойност на земята?

- Инвеститорите са готови да изграждат, не да плащат. Да създават нещо, и то качествено, дълготрайно. Детски градини, паркове, велосипедни алеи, разширения на училища... Нещо, което се вижда, което се ползва, което решава проблем. Не парична "лепта".

Мисля, че има трайно и небезоснователно съмнение във всякакви видове касички. Някакви пари се дават, някой би трябвало нещо да контролира, но знаем ли дали тези средства няма да се пренасочват към неща, които ще бъдат гласувани като "неотложни", "далеч по-важни"? Няма да споменавам за опасността от по-песимистични и може би по-съмнителни сценарии.

Благородно звучи това "Благоустройство", но ако не се създадат съвсем конкретни механизми за използването и за пълната прозрачност на направените разходи, как може да се очаква желание и готовност от инвеститорите за допълнителни разходи? Само ще очакват нов натиск.

- Отправяни ли са подобни искания, за да получите зелена светлина и за другите ви мащабни проекти в града и какво се случва с тях?

- Другите ни големи проекти са минали през градоустройствените процедури, макар и доста бавно. Над година протакане за проекта ни "Висина" в кв. "Слатина", а за "Фотиния" в кв. "Манастирски ливади" направо не ми се говори. Точно сега се оказа, че не било направено правилно обявяването на ПУП-а в "Манастирски ливади" от администрацията на кмета на "Триадица" г-н Божилов и отново трябва да се направи това обявяване до края на годината, тоест още два месеца. А там имахме две обществени обсъждания на проекта, видяхме удовлетворението на хората колко зелен ще бъде този проект, с езеро, с плътност на застрояване много по-ниска от допустимата...Все пак "Висина" и "Фотиния" се придвижват, макар и мнооого бавно. А за неяснотата около "Галилея" обяснението от общината е, че си имат много работа, та затова да чакаме. В такива случаи все се сещам за стиховете на Владимир Башев: "Кой е виновен? / Триста обяснения...". И по-нататък: "Удобните за всекиго съгласия /със явните за всеки безобразия".

Проект "Висина"

- Трите проекта в "Младост 1А" предвиждат още близо 7000 нови жители, тоест удвояване на населението там. Хората от квартала имат основателни притеснения, но застрояването е предвидено в Общия устройствен план. Трябва ли ОУП да се коригира - да се намалят параметрите на застрояване във вече гъсто населени квартали и да се предвидят повече терени за обществено обслужване и отдих? Сега има опити и за застрояване на Боянското блато.

- Вижте, до 2050 г. 70% от световното население ще бъде градско. Ние не можем да спрем този процес. Да, много са хубави примерите за семейства, които съзнателно избират живот на село, занимават с екологично земеделие например и съвсем основателно са щастливи със своя избор. На едно такова семейство обаче се падат поне петдесет, които искат да заживеят в големия град с неговите удобства и възможности за образование, професионално развитие и активен социален живот. Един град в демократична държава не връща хора, а намира място за всички.

Многофункционалният проект “Галилея” в жк “Младост”

Впрочем в това отношение високите сгради изпълняват незаменима роля, защото могат да бъдат своеобразен вертикален град, отлично свързан с големия град. Не разливането на града по периферията с неизбежните разходи за инфраструктура, разширяване мрежата на градския транспорт, а уплътняване на градската тъкан по най-ефективния начин по отношение на ресурси и с най-голяма полза за най-голям брой хора.

Що се отнася конкретно до "Младост", когато се изграждат нови обществени зони: детски градини и площадки, спортни клубове, велосипедни алеи, зелени покриви, кафенета и ресторанти, магазини, и то не само супермаркети, буферни паркинги... Тогава не трябва ли да гледаме на това като на обновление и оптимизиране на пространствата? Новите инвестиционни проекти са именно това: стъпка към обновлението, към подмладяването на "Младост", защото соцмастодонтите със съсипани от времето и немарливостта фасади нямат, меко казано, модерна, красива визия. Нито пък предлагат пространства с обществено полезни функции.

- Според различни данни в София има около 250 000 празни жилища и градът се нарежда сред европейските столици с най-висок дял на необитавани апартаменти на глава от населението. Трябват ли още жилищни сгради на София?

- Бих отговорила нескромно... На София трябват повече АРТЕКС жилищни сгради... За да светят повече прозорци вечер, самата сграда трябва да е ослепителна със своята красота, качество и комфорт. Адресите на АРТЕКС се изпълват с хора веднага след края на строителните работи, защото винаги сме проектирали и строили с мисълта как ще се обитава, как на човека ще му е комфортно и леко да живее в нея.

- Как ще коментирате идеята на МРРБ всяка нова жилищна сграда да има поне една зарядна точка за електромобили, както и по 2 места за велосипеди на апартамент?

- Изключително съм впечатлена от тази идея и желая пълен успех. Ние от АРТЕКС предоставяме трифазен ток с възможност за зареждане на електромобили във всеки гараж, който правим.

- Какво трябва да се случи с панелните блокове в кварталите и старите кооперации в центъра - само саниране ли е решението, защото новата програма все още не е обявена?

- Аз, разбира се, не си позволявам да предлагам програма на държавници и кметове. Проблемът е многостранен и "Саниране!" не може да бъде вълшебно заклинание за решаването му.

АРТЕКС, естествено, не се занимава със саниране. Строи така, че параметрите за топло- и шумоизолация и за земетръсна устойчивост да бъдат оптималните. А поддръжката, засягаща функционирането и естетиката на сградата, на зелените площи е организирана и прецизирана още на етапа на проектирането.

Все пак очевидно е, че санирането не е панацея, нито трябва да означава едно и също за сгради с различни проблеми. Трябва обективен анализ най-вече на устойчивостта и оставащия живот на сградата и вземане на мерки дори когато те няма да бъдат приети леко. Общината трябва да е готова да построи първия блок, в които собствениците на застрашена от рухване сграда да живеят, докато тя бъде разрушена и заменена с модерна сграда, на същото място, с дълъг живот.

А ако говорим за паметници на културата, те могат да се укрепят и да се запазят фасадите им. Това е специализирана дейност, но напълно във възможностите на българските специалисти.

Накратко казано, решения има, но трябва да са бързи, смели и последователни. Плахото скръстване на ръце задълбочава проблемите.

- Непривично за голям инвеститор като АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, но вие купихте минералната баня в Железница - защо и какво предвижда проектът ви за реновирането ?

- Защото щеше да падне – това е най-краткият отговор. Какъв капитал са минералните извори в София и в околностите и как го оставяме да изтече с далеч по-малка полза от възможната! Вложихме около половин милион евро, защото вярваме, че тази лековита вода трябва да стига до повече хора, да носи наслада. Реновирането предстои, като нашето намерение е да се прави така, че да не се спира достъпът на хората до водата по време на възстановителните работи. Ще възвърнем функционалността на това място и ще го направим далеч по-привлекателно и по-посещавано.

- Общината се подготвя да обяви международен архитектурен конкурс за визията на Княжеската градина - трябва ли да остане там Паметникът на Съветската армия и как вие си представяте това място в сърцето на града?

- Казано с усмивка, позволявам си лукса да нямам собствена визия, настоявания или съвети относно Княжеската градина. Мога само да се надявам да се получи хубаво място, което да притегля хората там.

Аз въобще приемам, че в един град не може всичко да се хареса на всички и много рядко се дразня на едно или друго естетическо решение. Градът трябва да е живо, динамично място, в което да се срещат различни гледни точки, различни представи за красивото.

Повече ме безпокои неизползването на възможностите на някои пространства, нефункционалността или занемареността, както и посредствеността.

- Общината е напът да се откаже от реализацията на проекта на световноизвестния архитект Масимилиано Фуксас за пл. "Св. Неделя", защото бил много скъп. На столицата сякаш липсва емблематично място - запазена марка - Витоша е труднодостъпна и без работещи лифтове, плочките по "Витошка" вече са разбити, около НДК ситуацията не е по-различна и сякаш остава само храмът "Св. Александър Невски". А около него вече го няма депутатският паркинг, но пък той стои празен и само от време на време се оживява заради опера или концерт. Как трябва да изглежда лицето на София?

- Казвате "лицето" и веднага си спомних знаменитата фраза от пиеса на Чехов: "У човека всичко трябва да бъде прекрасно: и лицето, и облеклото, и душата, и мислите".

Нито градът се изчерпва с "лице", нито лице трябва да означава непременно център. Признавам си, че една разбита плочка ме вбесява във всяка точка на града, защото, първо, някой преспокойно си е оставил ръцете, защото това не застрашава нито печалбата му, нито следващата му обществена поръчка. После мисълта за ремонт или замяна не преминава през съзнанието на съответния общински служител, който би трябвало да следи за това, отново защото "Тука е така!"; пък и не минава оттам човекът. Или е получил комисиона.

Погледнете графитите, които създават полубандитски вид на толкова улици, без да са пожалени и немалко централни. Знаем, Банкси не рисува тук, наистина ли приемаме абсолютно всичко по фасадите за street art? От години например в района на "Оборище" има надписи, че еди-кой си дилър е "ухо", и това "предупреждение" явно продължава да "предпазва" когото трябва.

Знаем за теорията, формулирана през 80-те години, за счупения прозорец. Ако на една улица има дори един счупен прозорец, графити, разбити кошчета за боклук и т.н., се създава впечатление, че тук никой не следи за реда, следователно противообществените прояви едва ли не се насърчават...

Когато се грижиш за града, не мислиш за мига, деня, предстоящите избори, а за десетилетия и столетия даже. Дълготрайност – това е ключова дума. Колко ще издържи? Как ще изглежда? Как да се поддържа функционалността и естетиката? Поддръжка – друга ключова дума...

Наистина съм много критична към управлението на града през последните три години, защото някак не личи да се милее за София. Тя създава впечатление за един необгрижен град. Град, в който мечтите на хората да живеят красиво се ограбват от безхаберие. Наистина не бих казала, че нашата столица има ръководство, което е достойно за нея.

- Как гледате на намерението на общината да направи нови лифтове на Витоша, за да реши проблема с достъпа до планината?

- Със слаба надежда, че това не е популистки ход, и със засилващо се съмнение, че е точно това.

Толкова нужен, толкова желан е този достъп до планината! Нали той може да отдели все повече хора от виртуалния свят и да ги "бухне" сред зеленината, да стимулира децата и младежите да спортуват, да опознават живата природа? Истински подарък за софиянци, но как да не се поусмихнем някак накриво, че се готви успоредно с предизборната надпревара? Направо ви казвам: не вярвам, не вярвам, че ще го получим този подарък.

- София ще изтегли до 367 млн. евро за обновяване на транспортните средства на градския транспорт и за 19 ключови инфраструктурни проекта. Ще направи ли това столицата по-добър град за живеене?

- То се знае! Движението е самата същност на живота в града. Удобен градски транспорт, който създава много възможности за бързо придвижване между които и да са две точки в града – ето това ще свали толкова хора от автомобилите. Свързаността на велосипедните алеи в града пък ще насърчи колоезденето. Не мога да си представя друго освен ползи. По-чист въздух, по-свободни от коли тротоари...

Логично следствие би било и да отпадне изискването за 120% паркоместа, отнемащи подземни етажи и пространства пред самите сгради. Само си представете: градинки с пейки пред входовете, разговарящи хора и играещи щастливи деца.