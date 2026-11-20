Община Русе информира своите граждани, че в периода от 23 до 26 ноември ще се извърши ремонт на пътната настилка на ул. „Олимпи Панов" - в участъка от кръстовището с ул. „Атанас Буров" до кръстовището с ул. „Цариброд".

По време на ремонтните дейности посоченият участък ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства.

Ремонтът ще бъде извършен от екипи на ОП „Комунални дейности".

Община Русе призовава водачите да се съобразяват с временната организация на движението и да използват алтернативни маршрути.