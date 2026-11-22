Щастливата връзка не зависи от възрастта, а от това партньорите да са на едно ниво на емоционална зрялост, казва психоложката

- Г-жо Стефанова, връзките на млади български спортисти с по-възрастни партньорки привличат общественото внимание. Какво може да стои зад този избор?

- От психологическа гледна точка, изборът на по-възрастен партньор често означава нужда от закрила, грижа, може да бъде и компенсаторен механизъм на липсваща обгрижваща фигура от детството. Често деца, които са неглижирани от родителя от противоположния пол, в зряла възраст избират партньори по-големи от тях на години, за да получат вниманието, което преди не са имали. Зад този избор могат да стоят и редица други мотиви. Привличането е задължителен такъв, що се касае до интимни отношения и бих казала е основополагащо. По повод сходните ценности - тук е малко противоречиво и зависи от годините възрастова разлика. Съгласна съм, че понякога хората имат общи етични и морални възгледи, но колкото по-голяма е разликата в годините, толкова и ценностите са различни. Представете си мъж на 20 години и жена на 40 години - не мисля, че биха имали напълно сходни разбирания за живота. Не е нормално да бъде така. Сигурността е фундамент, който трудно бих побрала тук, в едно изречение, макар че освен психолог съм и експерт по национална и международна сигурност. Това понятие е толкова флуентно, какво всъщност означава "сигурност"? Когато аз започвах да се обучавам в тази сфера, проф. Йончева ни каза, че ние ще учим за понятие, което всъщност не съществува. Каквото и да можем, каквото и да знаем, няма пълна сигурност - и в живота и в любовта. А по-възрастният партньор на практика е дори по-малко "сигурен", тъй като има повече опит и ресурс и с лекота може да се отдръпне от отношенията. Така че, какво ни води към тези избори е въпрос, достоен за цял научен труд.

- На терена от тези млади мъже се очаква непрекъснато да бъдат силни, уверени и успешни. Възможно ли е в любовта да търсят пространство, в което могат да покажат страх, умора и уязвимост?

- Аз съм на мнение, че всеки човек, без значение каква професия практикува, търси в любовта усещане за свобода. Свободата да бъдеш себе си. Защото, мисля си, ако не можем да бъдем такива каквито сме, то това каква любов по-точно е? От психологическа гледна точка партньорът би следвало да бъде пристан, на който да се спираме когато животът ни е изтощил. Да показваме страх, умора, уязвимост, означава да сме достигнали и до нивото на емоционална зрялост. В добрия случай, ако и партньорът ни го е достигнал, се получава една красива симбиоза на разбиране и подкрепа. Партньорът, който седи до един състезател, може да му помогне по много начини да се почувства ценен и обичан - с разбиране към тежестта на професионалния спорт, с отбременяване от домашни задължения, с изслушване, с помощ при възстановяване и разбира се с любов. Тя ражда за мен истинските шампиони - нарича се да имаш муза за своите победи!

- Как науката обяснява връзката между високото напрежение и потребността от емоционално стабилен партньор?

- Науката разглежда партньорските отношения като своеобразен механизъм за емоционална регулация. Когато човек живее под високо напрежение, каквото безспорно съпътства професионалния спорт, потребността му от сигурност, предвидимост и емоционална стабилност може да се засили. В напрегнатото ни ежедневие предполагам това важи практически и за всеки човек. Спортистите "порастват" по-бързо от връстниците си. Още в ранна възраст те се сблъскват с предизвикателството на това да живеят сами, с нуждата от желязна дисциплина, жестоката конкуренция, високите очаквания, страхът от провал, публичната оценка и необходимостта постоянно да доказват качествата си.

Това създава специфична психологическа среда, в която човек може да изглежда изключително уверен и устойчив на терена, но да има потребност от повече спокойствие и приемане в личния си живот. Тук идва и ролята на стила на привързаност.

Според теорията на Джон Боулби ранните отношения с родителите и значимите възрастни формират нашите вътрешни модели за близост, доверие и сигурност. Хората със сигурен стил на привързаност по-лесно изграждат стабилни отношения. При тревожния стил може да има по-силна потребност от потвърждение и страх от отхвърляне, докато при избягващия близостта понякога се преживява като заплаха за личната независимост. Семейният опит също има значение. Ако едно дете е израснало в среда с високи изисквания, емоционална дистанция или ранна необходимост да поема отговорности, то може в зряла възраст да търси партньор, с когото най-накрая да си позволи да бъде уязвимо, без да се налага постоянно да бъде силно.

За мен, като терапевт, човек, който цял живот е трябвало да бъде силен пред другите, има най-голяма нужда от място, на което не е необходимо да бъде силен. И именно това може да се превърне в много мощен фактор за емоционалното привличане.

- За такива двойки лесно се казва: "Той търси майка, тя - младост". Защо тези обяснения могат да бъдат подвеждащи?

- Такива изказвания са генерализиращи, в крайна сметка никой не знае кой какво и защо търси. Аз съм на мнение, че много обществени събития не се нуждаят от обяснения. В крайна сметка, щом двама души са се срещнали и избрали, това е напълно достатъчно и не изисква нищо повече. По отношение на това как разграничаваме подкрепата от контрола мога да кажа много неща. Ще започна от това, че любовта категорично не включва в себе си контрол, напротив, напълно го изключва. Да обичаш някого означава да му дадеш свободата да бъде такъв, какъвто той е, а не какъвто ти искаш да бъде. Ако контролираме партньора си на практика означава, че ние обичаме себе си, а не него, защото го принуждаваме да изпълнява нашите желания, не собствените си такива. През призмата на професионалната ми експертиза, контрол налагат само нестабилни емоционално личности и хора с ниска самооценка. Индивиди, който са достигнали ниво на зрялост, никога не биха искали да контролират, защото са наясно със собствената си високо стойност и чрез нея си дават сметка, че партньорът ще ги избира и без те да му определят пътя.

- Отвъд възрастта, какво прави подобна връзка устойчива и щастлива?

- Според мен устойчивостта на една връзка не се определя от възрастовата разлика, а от способността на двамата души да изградят общ свят, без да губят индивидуалността си. При подобни отношения има няколко важни психологически предпоставки.

Първата е равнопоставеността. Различният житейски опит не бива да се превръща в йерархия, в която единият винаги знае повече, решава повече или определя посоката на връзката. По-възрастният партньор не трябва да влиза в ролята на наставник или родител, а по-младият - в ролята на човек, който постоянно трябва да доказва своята зрялост.

Втората е съвместимостта на житейските планове. Когато говорим за семейство, деца, кариера и бъдеще, възрастта може да има практическо значение, но много по-важно е дали двамата имат сходни представи за живота и дали могат открито да разговарят за очакванията си. Любовта е емоция, но дългосрочното партньорство изисква и общи решения. Любимият ми учебник по семейна терапия се казава "Само любов не стига".

Третият фактор е адаптивността. Професионалният спорт предполага специфичен ритъм - лагери, състезания, пътувания, физическо и психическо натоварване. Партньорът трябва да разбира тези особености, но това не означава да поставя собствения си живот на пауза. Необходим е баланс между подкрепата и личното пространство. Не на последно място е справянето с обществените предразсъдъци. Когато една двойка излиза извън традиционните представи за възрастова разлика, тя често се превръща в обект на коментари и оценки.

Тук е важно двамата да имат достатъчно стабилна емоционална връзка, за да не позволяват на външното одобрение или неодобрение да управлява отношенията им.

Бих обобщила така: щастливата връзка не е тази, в която двамата са на една и съща възраст, а тази, в която са на едно и също ниво на емоционална зрялост. Когато има уважение, доверие, обща посока и свобода да бъдеш себе си, възрастовата разлика може да бъде просто една от характеристиките на връзката, а не нейното определение.

Визитка

Психоложката Лилия Стефанова е дипломиран магистър по Спортна психология, с две бакалавърски степени - по Психология и Национална сигурност. Има и магистратура по Международна сигурност. Лили е публична личност, телевизионен водещ на предаването "Холограма" по тв Евроком и спортен психолог на ПФК ЦСКА 1948. Била е водеща на множество събития и семинари, терапевт с множество обучения и специализации в областта на психологията. Има над 10-годишна практика и опит с хиляди клиенти.