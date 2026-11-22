Всяко питане, което съдържа думите "идеал" и "щастие", е непостижима загадка за мен
Кеворк Кеворкян не се нуждае от обстойно представяне. Той е цяла епоха в журналистиката. Роден е в Сливен. Между 1965 и 1970 г. учи право в Софийския университет. Кариерата му в журналистиката започва през 1971 г., когато става редактор в отдел “Критика” на в. “Литературен фронт”.
Истинската му любов е Българската национална телевизия. В нея постъпва като коментатор през 1973 г. От 1976 до 1978 г. е автор и водещ на програма информационен дневник “Неделя”.
През 1979 г. става съавтор и водещ на програмата “Всяка неделя” - най-популярното и най-обичаното предаване в историята на БНТ. Чрез телевизионни мостове от различни краища на света Кеворкян разговаря с най-големите световни знаменитости.
С годините Кеворкян превръща “Всяка неделя” в трибуна на инакомислието и утвърждава нов стил в журналистиката.
- Име и презиме?
- Кеворк Таквор.
- Месторождение?
- Сливен.
- В какво семейство?
- Родителите ми са бежанци от турските издевателства, по-късно и тук са имали притеснения по политически причини. Това са най-храбрите хора, които познавам.
- Коя краска предпочитате?
- Засъхналата палитра на художника е далеч по-предизвикателна от всяка краска.
- Коя е любимата ви миризма?
- Нямам такава.
- Кой цвят ви се вижда най-хубав?
- По едно време събирах заглавия на песни - ето едно, което е подходящо за отговор на въпроса ви: какъв цвят е кожата на Господ?
- Кое животно ви е най-симпатично?
- Кучето. От него всеки може да се научи да обича.
- Коя краска на очи и коси предпочитате?
- Тази комбинация просто ти се случва - както един ден забелязваш леко размътеното петно в погледа на влюбена жена.
- Коя според вас е най-почтената добродетел?
- Търпението.
- Кой порок мразите най-силно?
- Натрапчивата милозливост към себе си.
- Кое е любимото ви занятие?
- Работата - трепеш се като хамалин без никакви гаранции, че се приближаваш до смисъла.
- Кое развлечение ви е най-приятно?
- То е ясно, че ще си отидем неначели се. А дали там има книги?
- Често ли ви се случва да се развличате?
- От началото на 70-те години досега съм прекарал над 13 хиляди вечери в някое заведение с колеги и приятели. Това е един гигантски разговор, който продължаваше и доскоро.
- Кой е идеалът ви за земното щастие?
- Всяко питане, което съдържа думите “идеал” и “щастие”, е непостижима загадка за мен.
- Коя съдба ви се вижда най за окайване?
- Няма такава.
- Може ли да ви попита човек на колко сте години?
- На 82. Но често си мисля, че съм доста по-стар.
- Кое кръстно име бихте си взели, ако избирахте сам?
- По време на възродителния процес неколцина турци искали да ги преименуват Кеворк.
- Кой е най-хубавият момент в живота ви?
- Нямам отговор - за да не ядосам Съдбата.
- Кой е най-тъжният?
- След първата загуба на близък този въпрос губи смисъла си.
- Коя е вашата главна надежда?
- Че един ден ще се освободим от “мъчението на надеждата”.
- Вярвате ли в приятелството?
- Безусловно.
- Много приятели ли имате?
- Неведнъж съм казвал, че съм колекционер на приятелства - и още ми вярват.
- Кой е най-хубавият момент през деня?
- Призори - когато си лягам.
- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?
- Ботев. А другото “лице” няма да мога дори насила да посоча. Ние сме парализирани от Истината - и по-добре да не знаем кой какво е направил - или не е направил - за нас.
- Коя личност от роман или театър?
- Хемингуей. Той остана по-интересен дори от безподобните си герои.
- В коя страна бихте предпочели да живеете?
- Това е решено много отдавна - бежанците и техните наследници дължат това на прютилата ги страна - поне това. Докрай.
- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?
- Симеон Радев. Когато си тръгва от Вашингтон, където е посланик, Пол Клодел казва, че американската столица ще стане по-безлична. Липсва ни проникновеният му поглед, но ние дори не се сещаме за това.
Другият избор просто е невъзможен. Странното, а може би и въодушевяващото е, че и хубавите книги сякаш станаха рядкост - и нищо особено няма да загубим, докато ни няма...
- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?
- Нашите художници прекалено много говорят - един от тях дори веднъж каза “Скромността краси глупака”. Но не затова го предпочитам. Казаков.
От чужденците - Търнър и Айвазовски - вторият от изящната сбирка на арменския католикос/патриарх в резиденцията му в Ечмиадзин.
- Кой компонист - български и чуждестранен?
- Не мога да отговоря на този въпрос, не съм в състояние да проникна до такава степен в музиката.
- Какво е мнението ви за българския театър?
- В началото на 80-те години бях с Народния театър във Виена, там бе представен и спектакълът “Опит за летене”. И докато снимах една от репетициите на трупата, чух как Гец каза сякаш на самия себе си: “Ех, какви думи са изричани тук, а ние с нашите потури!”. Това се случи на сцената на знаменития Бургтеатър. Георги Георгиев-Гец беше забележителен актьор, нямаше никакво основание да изрича тези думи, но ги каза. Комплексите не се изчегъртват лесно, понякога те се появяват най-неочаквано.
- А за българското кино?
- Ще започна с Людмил Стайков и Въло Радев...
- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?
- Девизът те заковава в някакъв хербарий - по-добре да не спираш да тълкуваш себе си.
- Кое е майсторското творение на природата?
- Морската вълна - и е достатъчно загадъчна сама по себе си. И затова изборът ми по-горе се падна на маринистите.
- От кое място ви е останал най-приятен спомен?
- Входа на хотел “Армения” в Ереван - татко раздава дъвки - толкова дефицитни по време на соца - на минаващите деца...
- Кое е любимото ви ястие?
- Печена сьомга - придружена от медальони от картофи и сирене ементал, за да не накърня нечия патриотична претенция. Все забравям да проверя дали бобът ни прави по-големи родолюбци.
- А напитка?
- Това е известно - “Чивас регал”, близо 40 години сътрапезниците ми се опитваха да се преборят с упорития шотландец. А аз си останах с близването.
- Меко или твърдо легло предпочитате?
- Предпочитам най-вече сънищата да са милостиви към един старец, който не престава да си търси белята.
- Кои качества у българина харесвате най-много?
- Той сякаш вече изобщо не се интересува дали някой го харесва и защо го харесва - може би това трябва да ни харесва?
- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?
- Не разполагам с такова количество симпатии, та да похарча част от тях по някой чужд народ.
- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?
- Това, че вече не различава какво е опасно за него.
- Как виждате бъдещето му?
- Някой едноок го води нанякъде.
- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате?
- Ако събера всичко на едно място, май ще се получи “Бъди до край, дори отвъд края!”.