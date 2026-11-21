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Само в "24 часа" на 21 ноември четете:

Хвани си кака да те отрака - съботен очерк

Без фибри в храната ни бактериите започват да "ядат" стената на червата

Георги Христов преди концерта си в НДК: Много е лесно да станеш някой, но е трудно да останеш

Англия ще приема до 100 000 европейци за учене и работа

Кеворк Кеворкян: Любимото ми занятие е работата – трепеш се като хамалин без никаква гаранция, че се приближаваш до смисъла

След Кобрата, фолкпевицата Андреа с нова любов, мечтае на сватбата й да пее Едис

Владимир Башев - поетът, който искаше да нарисува любимата си с устни

Вижте първите страници на "24 часа" от 21 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.