"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 23 ноември ще прочетете:

- Проучване на "24 часа": От косата до колата, от ремонта до наема - животът в София два пъти по-скъп

- Колективното отопление в София тръгна с гордост, 71 години по-късно е в ремонти или пред фалит - възход и падения за "Топлофикация" София

- След 1 г. най-евтините цигари у нас поне 4,30 евро, може да стигнат и до 6

- Махат данък за къщи в Гърция, защо това не важи за българи с имоти там

- До февруари Андрей Гюров трябва да реши ще играе ли за кмет на София - защо ПП не иска коалиция с "Демократична България", а само съюзи по места за местните избори

- В Китай Си, Путин и Тръмп очертаха свят на силата, а Европа отсъства не от срещата, а от геополитиката - интервю с Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения

- В деня на Господ почина митрополит Гавриил (1950-2026): монах, свят човек, архипастир за пример.

- Министър Енчо Керязов се сгоди за депутатката Светла Коджабашева с думите: Истинската любов няма нужда от блясък

Вижте първите страници на "24 часа" от 23 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.