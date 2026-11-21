След 2 години и половина отсъствие от софийската сцена правя концерт "Черно и бяло - 40" на 24 ноември в зала 1 на НДК

На 24 ноември голямата звезда Георги Христов ще направи концерт в зала 1 на НДК. Кръстил го е "Черно и бяло - 40 години", защото емблематичната му песен, която носи това име, прозвучава за първи път в ефира през 1996 г. 40 години по-късно тя продължава да е любима на няколко поколения българи. Концертът е специален за феновете му, които нямат търпение да го видят и чуят на живо, защото това е първата му поява на софийска сцена от две години и половина.

- Предстои ви голям концерт “Черно и бяло - 40 години” на 24 ноември в зала 1 на НДК. Защо избрахте точно това име, г-н Христов?

- Песента “Черно и бяло” прозвуча за първи път през 1986 г. и се навършват 40 години от появата ѝ в българския ефир. Тя е една от най-разпознаваемите в моята кариера, продължава да се пее и да се знае от поколения наред. И реших, че е редно един такъв повод да се отпразнува с концерт. Предстои ми и турне през 2027 година, което също ще се нарича “Черно и бяло - 40”.

- Може ли предварително да издадете какво ще види и чуе публиката?

- Ще изпея много от големите си хитове, които няма начин публиката да не поиска, защото излизам пред нея след две години и половина отсъствие от софийската сцена. Ще има и песни, които не изпълнявам на всеки свой концерт. Разбира се, ще представя и нови заглавия, чиято премиера ще бъде на самото събитие.

- Ще имате ли специални гости?

- На този специален концерт единствената специална гостенка ще бъде Нели Рангелова, с която ще изпълним нашия най-нов дует “Когато се огледам в очите ти”. Въпреки че не се пуска по радиата и не звучи в медийното пространство, той успя да стане любим на моята публика и не мога да не го изпея заедно с нея. Обичаме тази песен.

- Споменахте, че ще има и нови песни. Предполагам, че една от тях ще бъде тази, чиито стихове сте написали преди 31 години?

- Написах стихотворението “И ще продам” за албума “Майчице”, който излезе през 1995 година. Опитах да направя и музиката, но не се получи. 30 години раздавах този текст на много хора. Нито един от тях не успя да напише музиката, която да облече текста с мелодията, която аз искам. И ето че тази година, преди известно време, един млад композитор - Марио Кръстев, направи опит. Пуснах му го и той създаде това съвършенство, което за мен е перфектно.

Симбиозата между стиховете и музиката е фантастична

и ето че тя ще види бял свят.

- Имате песен, за която казвате, че не можете да изпеете, без да се разплачете. Каква е историята ѝ?

- Казва се “На майка ми”. По същия начин стана готова като музика съвсем наскоро, но текста го написах, след като майка ми си отиде през 2017 година. И след девет години се роди мелодията. Дадох на същото момче да направи музиката. Той я създаде, но аз до ден днешен

не мога дори да прочета текста, без да се разплача,

камо ли да изпея песента. Така че тя седи и отлежава.

- Тоест няма да я чуем на концерта?

- Не, не, не. Няма как да я чуете. Не мога, не бих си позволил. Може би трябва да мине много време, за да преодолея тези чувства. Дори когато чета написаното, не мога да го направя, без да се разстроя. Текстът е ужасен. Въпреки че съм го писал аз, просто е ужасен. Голямата звезда прави концерт на 24 ноември в зала 1 на НДК. СНИМКА: ТЕОДОР АНГЕЛОВ

- Имате и съвсем нова песен от Иван Тенев, който си отиде в края на миналата година. Готова ли е вече?

- В процес на подготовка е, почти е готова, но няма да успея да я направя за този концерт, защото все пак това е последното нещо, което е написал Иван и което той и Кристина ми подариха. Искам да бъде изпипана до съвършенство и тогава ще си позволя да почета паметта на великия Иван Тенев. Тя е по негов текст, а музиката е на Димитър Гетов.

- Като погледнете назад, има ли нещо, което бихте направили по различен начин, ако сега стартирате кариерата си?

- Да, много неща бих променил, особено с опита, който имам в момента, и с това че, надявам се, съм се развил и усъвършенствал и професионално, и певчески през годините. Първо, не бих бил толкова наивен в никакъв случай. Второ, бих бил малко по-дързък, бих проявявал повече нахалство в добрия смисъл на думата, а и в лошия също. Защото аз по принцип съм изключително латентен човек. Не правя никога нищо на всяка цена. За да се случи нещо, трябва да мине време, да ми отлежи. Неслучайно една песен при мен престоява с месеци, дори с години, преди да я реализирам като проект. И бих бил още по-безкомпромисен, въпреки че и сега съм такъв. Бих проявявал още по-голяма непримиримост и не бих търпял толкова много удари под кръста, които получих и получавам през тези години от знайни и незнайни дъщери и синове.

- Вие сте перфекционист, това помага ли ви, или по-скоро ви пречи?

- От една страна, това е добре за публиката, а от друга - за мен психически и физиологически е зле.

- А какво трябва да има в един концерт, за да е доволен един изпълнител и да каже: “Получи се точно както трябва”?

- Трябва да има хубава музика, изпята 100% на живо, а не буфосинхронади. И

публиката трябва да те изпрати на крака и да си тръгне щастлива от концерта

Това означава, че си успял!

- Когато излизате на сцена, продължава ли да ви държи вълнението преди срещата с публиката?

- Бих казал, че ако спре да го има това вълнение, въобще няма да се кача на сцената. Това ще бъде знак, че просто трябва да сляза.

- Имате ли още какво да доказвате на публиката, на колегите или на самия себе си?

- На колегите нямам да доказвам каквото и да било. Имам да доказвам на публиката и на себе си много неща. Много е лесно да станеш някой, но е много трудно да останеш. Затова наблюдаваме толкова много кариери, които избухват, един месец ги има и после отиват в бунището на историята. Всяка една песен е опит за доказване пред публиката. Говоря за моята публика, не искам друга. Имам своята и работя, за да се доказвам пред нея. Тя е тази, която ще ме кара да продължавам да пея, а когато спра да я имам, ще ме накара да сляза от сцената. Ежедневно се доказвам по един или друг начин не само в музиката, а и пред самия себе си.

- Има ли песен, която сте написали в много силно емоционално състояние, а днес вече гледате по друг начин на нея?

- Много рядко пиша песни под въздействието на емоциите. Но тези, които съм създал, не бих променил.

- Но във всеки текст и във всяка музика има емоция.

- Да, ако я няма тази емоция, тогава по-добре да си ги пише изкуственият интелект. Там нещата са без емоция, без душа и без сърце. Така че изкуственият интелект в моята професия няма как да ми попречи. Той не може да пее с душа и сърце и не може да стигне до сърцата на хората. Затова мен не ме е страх от него. Страх ме е от естествената простотия, която е доста широко разпространена. Но няма да я коментирам, казвам го като сентенция.

- През годините променят ли се темите, за които пеете?

- Не. Защото основната тема в музиката винаги е била любовта. Независимо дали тя е в положителна, или в отрицателна посока, това е нещото, което вълнува дори и най-закоравелия характер. Всеки човек, какъвто и да е той - престъпник, министър-председател, президент, певец, коминочистач, земеделец, иска да изпитва любов и чувства и ги преживява в даден момент от живота си. Музиката е любов и любовта е музика.

- Пеете от съвсем ранна детска възраст, даже са ви наричали “малката Лили”. Кога разбрахте, че музиката е това, с което ще се занимавате, и нищо друго няма значение?

- Бях петгодишен, когато разбрах, че музиката е всичко, което искам, че това е нещото, което мога да правя и с което ще се занимавам. Имаше хора, които ми се подиграваха, но както пролича по-късно, смее се най-добре този, който се смее последен. Щастлив съм, защото най-голямата ми мечта, която винаги съм имал в живота си, се превърна в моя професия.

Няма нищо по-хубаво от това да правиш нещо с безумно, безкрайно удоволствие

Аз съм щастлив човек.

- Кои са хората, които най-много са ви помогнали и са вярвали в таланта ви?

- Мога да кажа “благодаря” на много хора, но тези, които изградиха характера ми в самото начало, когато ми беше много трудно, и които ми даваха напътствия и съвети абсолютно безкористно, бяха Зорница Попова, Мария Нейкова, Димитър Симеонов, Димитър Гетов. Това бяха основните хора, които ме подкрепяха. В началото на кариерата си имах много препятствия. Ако не бяха те да ми дават упование и сила да продължавам, може би щях да се откажа, защото съм минал през много трудности, които мога да нарека дори бюрократични. И в единственото радио имах проблеми, и в единствената телевизия имах подобни спънки. Разбира се, от хора, които не разбират от музика. Всъщност един от тях разбираше, но първо каза: “За какво го пускате това бегло подобие на тоя и на оня?”. След това, когато го поканих на един фестивал да дирижира на моите изпълнения, заяви, че по-голям певец от мен няма. До ден днешен никога не съм казал името му, смятам, че не е редно. А аз със своите действия и със своята работа му доказах, че не е бил прав. Предстои да запише нова песен по текст на Иван Тенев. СНИМКА: ТЕОДОР АНГЕЛОВ

- Какво от детството сте запазили и до днес като характер и отношение към света?

- Това да бъда целеустремен, да се боря сам за всичко и да отстоявам своите позиции. Помагало ми и продължава да ми помага и до днес. Такъв съм бил, такъв съм и дано да продължавам да бъда такъв. Даже имам такава авторска песен - “Какъвто съм, такъв съм”.

- Има ли неща, които хората не знаят за вас?

- Много неща не знаят и няма да ги разберат никога.

- Защо?

- Защото имам право на личен живот.

- През годините сте известен с категоричните си позиции и с това, че не се стремите да се харесате на всички. Плащали ли сте цена за тази независимост?

- Плащал съм и продължавам да плащам.

- Коствало ли ви е приятелства или професионални отношения?

- Не ми е коствало приятелства, но познанства - да. Донесло ми е и много проблеми в професионално отношение, които продължавам да имам и днес. Както знаем, истината, по-точно моята истина, на някои хора не им харесва, но това не е мой проблем, а техен.

- Случвало ли се е да излезете на сцената, без да сте в добра кондиция - емоционално или здравословно? И как успявате да го скриете от публиката?

- Естествено. Не съм богопомазан. Аз съм човек със своите страдания, със своите душевни състояния. Никой не може непрекъснато да бъде в емоционален плюс, но публиката не е виновна. Нея не я интересува ти в какво състояние си - физическо или емоционално. След като си излязъл на сцената, си длъжен да се представиш 100%, защото тя е дошла, за да получи пълно удоволствие от това, което ще ѝ поднесеш. По-добре не излизай на сцената, когато не си подготвен. Имало е случаи, когато просто нямам глас заради настинка, болест, случват се такива неща, но не мога да отменя концерта. Излизам на сцената и по Божията воля гласът се появява. Наистина нямам друго обяснение как се случва, освен че ми помага Силата.

От малък имам дископатия. Болката понякога е била толкова силна, че не съм могъл да ходя и да стъпя на сцената

Но отивам при лекар, бие ми обезболяваща инжекция и излизам пред публиката и правя концерт.

- Имало ли е концерт, на който ви е било изключително трудно да излезете на сцената?

- Най-трудният ми концерт беше преди 9 години. Не мога да си спомня мястото, след като майка ми си отиде през август 2017 г., на следващия месец трябваше да изнеса концерт с моя балет и оркестър. По-тежко изпитание никога не съм имал в живота си. Но се опитах публиката да не разбере.

- Как успяхте да се съберете?

- Не знам. Не мога да кажа. Не знаех къде се намирам, защо съм там и какво правя. Но после хората от моя екип казаха, че не ми е личало. Нямам никакъв спомен от самия концерт. Болката остава. Притъпява се, но не изчезва.

- Как се промени отношението ви към славата през годините?

- Когато станеш популярен на 22, 23, 24 години, си въобразяваш, че всичко, което хвърчи, се яде. С течение на времето започваш да осъзнаваш, че славата е нож с две остриета и носи отговорност. Ако не си отговорен, много лесно можеш да я загубиш. Не гледам толкова сериозно на популярността. Аз съм Георги Христов на сцената през тези два часа, в които работя пред публиката. Ако има възможност след това, искам да бъда непознат, да остана незабележим.

Искам да бъда невидим. Опитвам се в ежедневието да бъда нормален човек. Надявам се да съм такъв - със своите плюсове, със своите грешки, със своите успехи, със своите победи. Мисля, че живея истински, стремя се към това и бих се радвал, ако го постигам в голяма степен.

- Ако трябваше да избирате между още 45 години на сцена и спокоен живот далеч от прожекторите, какво бихте избрали?

- Отново бих избрал още 45 години на сцената, пък макар и затворен извън нея в едно пространство. Музиката е всичко за мен. Бих жертвал всичко за нея, както съм жертвал и личния си живот. Човек не може да има всичко, но трябва да бъде щастлив с малките неща и да се радва на кратките моменти на щастие, които го спохождат, защото 24/7 щастие не съществува никъде.

- Има ли цена, която все пак сте отказали да платите?

- Разбира се. Много са.

Никога няма да потъпча достойнството си. Никога няма да бъда лицемерен и съм платил и тази цена

Не мога да бъда подлога на когото и да било. Никога! Няма да продам душата си.

- Ако сега можехте да срещнете Георги Христов от началото на кариерата му, какво бихте му казали?

- Момче, да ти е як гърбът и да имаш здрави нерви!

- Имате ли мечта, която все още не сте реализирали?

- Всяка следваща нова песен е моя мечта. Мечтая за хубави песни. Нямам други. Аз съм мечтател реалист.

- Имало ли е период, в който сте се чувствали неразбран или несправедливо оценен от музикалната гилдия?

- Нямам никакво желание да ме оценява музикалната гилдия и никога не съм се интересувал от нейното мнение. Мен ме интересува единствено отношението на моята публика.

- Прощавате ли лесно предателството и разочарованието?

- Не. Прощавам някои неща, но не забравям. И забравям, но не прощавам.

- Българската музика днес звучи много различно. Кои промени приемате и има ли нещо, което ви притеснява?

- Времената се променят. Нищо не ме тревожи освен плеядата от некадърници, които заемат медийното пространство. Не слагам всички, разбира се, под един знаменател, но ме притесняват онези, които незаслужено получават медийно внимание и заемат мястото на можещи хора, които не са толкова нахални и пробивни. Както се казва - чрез нахалство към прогрес за личен интерес, това у нас важи за всяка една сфера.

- Налага ли се днес артистите да бъдат и добри маркетолози?

- Явно на някои им помагат маркетингът и рекламата. Много лесно можеш да излъжеш един човек днес, но колко дълго можеш да го правиш? Нека да видим дали ще успееш да го заблуждаваш 40 и 45 години. Това е като рекламата. Аз съм го казвал: рекламират ти по телевизията продукт. Ти го купуваш, а той е отвратителен. Продължават рекламата. След известно време си казваш: “Абе, може да съм уцелил лоша партида”. Отиваш, купуваш втори път продукта, той пак е отвратителен. Оттук нататък още 1000 пъти да ти пускат тази реклама, ти никога повече няма да си купиш този продукт. Това е истината. Човек един път се лъже. Най-много два пъти.

- Какъв съвет бихте дали на младите певци, които са много талантливи, но нямат необходимите контакти и подкрепа?

- Искам да им кажа това, което казах на младия Георги Христов: да ви е як гърбът и железни нерви! Въоръжете се с търпение и със сила на духа, защото колкото си по-талантлив, толкова повече ще ти пречат.