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56% у нас готови да използват ботове и виртуални асистенти, ако ги улесняват у дома и в работата. За една трета обаче умната машина ще донесе повече рискове, отколкото ползи

Всеки трети българин използва изкуствен интелект поне няколко пъти седмично. Тези данни от представително проучване бяха изнесени от изследователски център “Тренд” по време на форума AI EXPO Bulgaria 2026.

Цели 75% от българите се страхуват да не загубят собственото си работно място.

Малко над три четвърти или

76% очакват изкуственият интелект да промени живота

и работата им през следващите 5 години. Седем пъти по-малко - едва 11%, не вярват, че този процес ще се задълбочи и осъществи толкова бързо в България.

Според проучването 10% от анкетираните използват инструменти като ChatGPT, Gemini и Copilot всеки ден, а други 23% – няколко пъти седмично. Допълнително 14% ги използват няколко пъти месечно, а 15% – по-рядко.

В същото време 28% заявяват, че никога не са използвали подобни инструменти.

Потенциалът за още по-широко навлизане на AI остава значителен, твърдят социолозите от “Тренд”. 56% от българите заявяват готовност да използват изкуствен интелект в бъдеще, ако той улеснява ежедневието им или е необходим за работата им. Доста по-малко - 34%, нямат подобно желание.

Като цяло

обществените нагласи към технологията остават противоречиви,

коментират изследователите. За всеки трети AI ще донесе повече рискове, отколкото ползи, а още толкова очакват положителните и отрицателните ефекти да бъдат приблизително еднакви.

Само 23% вярват, че ползите ще надделеят.