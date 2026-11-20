Днес беше поредният ден в българския политически живот, който нагледно показа, че моралът, професионализмът и достойнството нямат абсолютно никаква стойност, когато става дума за власт. И тези мои думи бяха брутално онагледени от новите управляващи от „Прогресивна България" с избора на нови членове на ВСС.

Защо?

Защото днес Народното събрание избра 11 членове от парламентарната квота с гласовете не само на „Прогресивна България", но и с гласовете на, забележете, „Продължаваме промяната" и „Демократична България". Днес наблюдавахме безпрецедентна любов между трите партии.

Къде е проблемът?

В тези единадесет човека има четирима, предложени от ПП и ДБ. Четирима от 11 са 40% от целия състав. Тоест Радев вкара сериозна група хора на ПП и ДБ във ВСС. Същите ПП и ДБ, които само преди по-малко от месец, на президентските избори, наричаха същия този Радев русофил, който ще извади страната от ЕС и ще я направи нова руска губерния, наричаха го рубладжия, размахваха договора с „Боташ" и доказваха какви щети е нанесъл с него на страната, обясняваха какъв вреден бюджет е направил и как закопава страната за години напред. И днес премиерът Румен Радев се прегърна точно с тях. Да ви припомня, че именно той ги нарече „шарлатани" и наричаше сглобката им „кръвосмешение". Днес той направи кръвосмешение точно с тези шарлатани и осъществи нова сглобка.

Но това не е най-лошото. Нито най-отвратителното. Политическият промискуитет, който демонстрираха - отварям скоба, „промискуитет" означава да правиш секс с много и различни хора, без да ти дреме какви са, затварям скобата - та политическият промискуитет на Радев е очакван, нито е първият, нито ще е последният. Отвратителното в тази политическа оргия е, че хората на Радев гласуваха за двама от ПП и ДБ, които са пряко свързани с оная педофилска секта от Петрохан. Единият е Андрей Янкулов, който като част от НПО организацията „Антикорупционен фонд" с официално писмо беше поискал ДАНС и МВР да не се занимават със сектата от Петрохан. Другият е Емил Дечев, който като служебен министър на вътрешните работи, веднага след като зае поста, извика в ресторант служител на МВР да му изнася данни от разследването и след това започна да уволнява специалисти от Института по криминалистика, работещи по случая. И сега тези двамата, които явно нямат никакъв морален или човешки проблем с педофилската секта, подкрепяна от собствените им политически сили, ще бъдат на най-висши постове в съдебната система. Справедливост ли? Я пак!?

Днес Румен Радев ги припозна. Затова с удоволствие ще ви припомня какво казваше за случая „Петрохан" същият този Румен Радев. През февруари 2026 г., още преди да вземе властта, Румен Радев определи случая като „зловещ символ на разградената държава" и „политическо сътресение", като настоя за изясняване на легитимирането и дейността на сдружението от институциите. Днес, вече като премиер, Румен Радев явно няма проблем с този „зловещ символ на разградената държава" и с легитимирането на педофилската секта от институциите.

Още един пример. На 15 септември 2026 г. премиерът Радев заяви, че трябва да се стигне „до дъното на тези процеси". Е, днес, вместо да стигне до „дъното на тези процеси", Румен Радев просто стигна... дъното. Сега очаквам да почне и да го копае.

Уважаеми, скъпи приятели, днешната мерзост е поредната мерзост. И Румен Радев не излъга само днес, а лъже по принцип. И той си прилича с ПП-ДБ. И за него, и за тях съдебната реформа означава само едно - да сменим чуждите хора с наши хора и за целта сме готови да преглътнем всичко. Така че очаквайте лъжите да продължат.

(От Фейсбук)